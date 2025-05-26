Ключ к мировому рынку: меры поддержки экспорта для бизнеса

Российский экспорт: коротко о важном

Экспорт нашей страны за 2024 год вырос на 8,6 млрд долларов — до 433,9 млрд долларов. Так, в страны Европы он составил 68,4 млрд долларов, Азии — 329,2 млрд долларов, Африки — 24,3 млрд долларов, Северной и Южной Америки — 11,9 млрд долларов.

В структуре экспорта России наибольшую долю за 2024 год заняло минеральное сырье — 264,1 млрд долларов. Второе место заняли металлы и изделия из них, экспорт которых составил 63,7 млрд долларов, а третье место — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье с объемом экспорта 42,6 млрд долларов.

По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024» были определены лучшие экспортеры России в 2024 году. Среди них такие компании, как ООО «Агроцентр», ООО «ТК «Мираторг», ООО «Вайлдберриз», ООО «АвтоГазТранс», АО «Апатит» и другие.

Для развития внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличения экспорта товаров и услуг, роста поставок продукции АПК и создания международной экспортной инфраструктуры был обновлен национальный проект «Международная кооперация и экспорт», на реализацию которого из бюджета на 2025-2030 годы выделено 620,9 млрд рублей: