Ключ к мировому рынку: меры поддержки экспорта для бизнеса

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Российский экспорт: коротко о важном
Экспорт нашей страны за 2024 год вырос на 8,6 млрд долларов — до 433,9 млрд долларов. Так, в страны Европы он составил 68,4 млрд долларов, Азии — 329,2 млрд долларов, Африки — 24,3 млрд долларов, Северной и Южной Америки — 11,9 млрд долларов.
В структуре экспорта России наибольшую долю за 2024 год заняло минеральное сырье — 264,1 млрд долларов. Второе место заняли металлы и изделия из них, экспорт которых составил 63,7 млрд долларов, а третье место — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье с объемом экспорта 42,6 млрд долларов.
По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024» были определены лучшие экспортеры России в 2024 году. Среди них такие компании, как ООО «Агроцентр», ООО «ТК «Мираторг», ООО «Вайлдберриз», ООО «АвтоГазТранс», АО «Апатит» и другие.
Для развития внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличения экспорта товаров и услуг, роста поставок продукции АПК и создания международной экспортной инфраструктуры был обновлен национальный проект «Международная кооперация и экспорт», на реализацию которого из бюджета на 2025-2030 годы выделено 620,9 млрд рублей:
331,5 млрд рублей на федеральный проект «Промышленный экспорт»;
204,7 млрд рублей на федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;
57,8 млрд рублей на федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
26,9 млрд рублей на федеральный проект «Создание зарубежной инфраструктуры».
На экспорт с поддержкой!
Компаниям-экспортерам доступны следующие инструменты поддержки от государства:
1. Финансовые меры, в числе которых
корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) — программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции. Организациям, которые реализуют КППК, открывается доступ к механизмам льготного кредитования (решение Минпромторга России от 28.12.2024 № 22-60329-00253-Р);
транспортировка товаров АПК — специальная программа поддержки российских организаций АПК, которая предусматривает возмещение от 25% до 100% фактических понесенных затрат при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции до конечного покупателя (решение Минсельхоза России от 15.01.2025 № 25-61831-02052-Р);
грантовая поддержка малых инновационных предприятий. Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную для реализации на зарубежных рынках. Размер гранта составляет до 30 млн рублей (постановление Правительства от 21.03.2012 № 215, положение ФСИ о конкурсе «Международные программы»).
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства от 14.03.2025 № 600-р в 2025 году на поддержку программы льготного кредитования экспортеров сельскохозяйственной продукции будет направлено более 7,7 млрд рублей. Средства будут использованы для субсидирования льготных займов, которые ранее были предоставлены предприятиям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в дружественные страны.
2. Нефинансовые меры
Включают широкий спектр мер, направленных на содействие российским компаниям в выходе на международные рынки: информационно-консультационная и рекламная поддержка, помощь в организации выставочной и конгрессной деятельности, лицензировании и сертификации экспортной продукции, услуги по размещению и продвижению товаров на международных электронных торговых площадках и другие.
К примеру, резидентам «Сколково» предоставляется доступ к участию в регулярных бизнес-миссиях в различные страны, поддержке участия в международных выставках и конференциях, отраслевым программам международной акселерации, реализуемым совместно с ведущими мировыми технологическими центрами.
Помимо этого, распоряжением Правительства от 26.02.2025 № 450-р до 2030 года утверждена новая программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», в рамках которой предусмотрено проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции, разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда.
3. Налоговые льготы
Так, для бизнеса предусмотрена нулевая ставка НДС, которая применяется по таким операциям, как:
реализация товаров, которые вывозятся за пределы ЕАЭС в таможенной процедуре экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК);
вывоз реализованных товаров из России в страну ЕАЭС (пп. 1.1 п. 1 ст. 164 НК);
реализация российской организацией или ИП физическим лицам товаров, которые ранее были вывезены этой организацией или ИП в таможенной процедуре экспорта и отгружаются со склада (из помещения) в иностранном государстве. В этом случае ставка 0% применяется, если товар доставляется по адресу на территории иностранного государства, не входящего в ЕАЭС (пп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК).
При экспорте в ЕАЭС ставка 0% применяется и к товарам, освобожденным от НДС согласно ст. 149 НК (п. 3 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
При этом право на применение нулевой ставки необходимо подтвердить документально в соответствии со ст. 165 НК и п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС.
Компании также могут принять к вычету уплаченные суммы налога, если предоставят документы, обосновывающие применение налоговой ставки 0 % (п. 9 ст. 165, п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК).
Навигатор мер государственной поддержки
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