Поддержке угольной отрасли быть!

Ранее мы уже рассматривали существующие и возможные меры поддержки угольной промышленности в условиях экономической нестабильности. Сегодня поговорим о конкретных шагах, которые были приняты Правительством для стабилизации угольной отрасли.

Найдите налоговые льготы по всей России и региональные меры поддержки в Москве и Московской области для вашего бизнеса на сайте господдержка.рф, а также получите консультацию экспертов онлайн-сервиса по вопросам их внедрения.

Навигатор мер государственной поддержки Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф Проверить онлайн

Новые меры поддержки угольных компаний

Угольная промышленность имеет огромное значение для российской экономики, однако в условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры отрасль нуждается в дополнительной поддержке, которая сможет обеспечить ее стабильное развитие.

Для реализации адресных мер поддержки была создана специальная подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики. Ее возглавил министр финансов Антон Силуанов, а в состав вошли представители Минфина, Росфинмониторинга, Минэкономразвития, Банка России, ФНС и Фонда содействия реструктуризации долга.

Так, был принят целый ряд решений по поддержке компаний угольной отрасли:

Отсрочка по НДПИ и страховым взносам. Все угольные предприятия смогут получить отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря 2025 года. При необходимости этот срок может быть продлен отдельным решением подкомиссии. Компенсация логистических затрат. Предприятия угольной промышленности смогут получить адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния. Компенсация экспортных перевозок угля. Сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях. Перечень компаний, имеющих право на такую компенсацию, будет сформирован Минэнерго России и утвержден подкомиссией. Финансовое оздоровление предприятий. Для угольных компаний будут разработаны планы финансового оздоровления, которые предусматривают помощь акционеров, ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту и оптимизацию затрат. Реструктуризация кредитной задолженности. Угольные компании, которые испытывают серьезную долговую нагрузку, смогут реструктуризировать свою кредитную задолженность. При этом будут учтены рекомендации Банка России.

Для принятия решений о рассмотрении заявок о государственной поддержке отраслевых компаний Минфином и Минэнерго утверждены критерии, в числе которых уровень доказанной убыточности, долга и EBITDA. Кроме этого, по словам директора департамента Минэнерго Петра Бобылева, будет оцениваться и бухгалтерская отчетность, чтобы понять, что компания провела полную оптимизацию затрат.

На сегодняшний день, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, специально созданная подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики одобрила поддержку ряду компаний угольной промышленности. Однако в отношении некоторых угольных предприятий еще требуется более детально проанализировать ситуацию для принятия соответствующих решений.

Навигатор мер государственной поддержки Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф Проверить онлайн

Принятые меры направлены на стабилизацию угольной отрасли в условиях внешнего давления и должны помочь компаниям сохранить свою устойчивость и конкурентоспособность.

Узнайте больше о доступных мерах поддержки на сайте господдержка.рф. Скачайте отчет с налоговыми льготами по всей России и региональными мерами в Москве и Московской области для вашего бизнеса и получите поддержку специалистов онлайн-сервиса на всех этапах: от внедрения мер до сдачи отчетности по ним.

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJuSAqN