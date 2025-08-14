Создаю ИП. Какие меры поддержки мне доступны?

Открытие ИП – значимый шаг, сопряженный с рисками. Чтобы минимизировать финансовую нагрузку и повысить шансы на успех, начинающим предпринимателям стоит изучить актуальные меры поддержки.

Начинающий предприниматель может воспользоваться различными налоговыми льготами, а также финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки.

1. Налоговые льготы, среди которых:

налоговые каникулы. Такую льготу могут получить впервые зарегистрированные ИП на упрощенной (УСН) или патентной (ПСН) системе налогообложения, осуществляющие льготные виды деятельности (производственная, социальная и научная сферы, бытовые услуги населению, услуги по предоставлению мест для временного проживания). Срок действия льготы до 1 января 2027 года. Освобождение от налога действует в пределах двух календарных лет. Кроме того, регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения;

возможность применения специальных налоговых режимов:

упрощенная система налогообложения (УСН). Подходит, если доходы ИП не превышают 450 млн рублей в год, а численность сотрудников составляет не более 130 человек. Существуют два вида УСН: «Доходы» (налоговая ставка – 6%) и «Доходы минус расходы» (налоговая ставка – 15%), при этом регионы могут снижать ставки;

патентная система налогообложения (ПСН). Подходит, если доходы ИП не превышают 60 млн рублей в год, а численность сотрудников составляет не более 15 человек. Для перехода на ПСН необходимо приобрести патент. Налоговая ставка равна 6% (0% при налоговых каникулах);

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подходит, если ИП признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. Доходы от деятельности должны составлять не менее 70% всех доходов ИП. Ставка налога – 6%, но законодательством региона может быть снижена до 0%;

налог на профессиональный доход (НПД). Налоговый режим для физических лиц, в том числе ИП без сотрудников. Доходы не должны превышать 2,4 млн рублей в год. Ставка налога зависит от источника дохода: 4% – при получении доходов от физических лиц, 6% – при поступлении средств от юридических лиц и ИП;

автоматизированная УСН (АУСН). Это «цифровой» спецрежим, при котором ФНС автоматически рассчитывает налог на основании данных, передаваемых в электронном виде. Среди условий: годовой доход ИП не должен превышать 60 млн рублей, а численность сотрудников должна составлять до 5 человек. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка равна 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 20%.

2. Финансовые меры поддержки, включающие в себя:

социальный контракт на открытие бизнеса. Заключается сроком до 12 месяцев. По такому контракту малообеспеченный гражданин, планирующий развивать свой бизнес, обязуется зарегистрироваться в качестве ИП, а орган социальной защиты – выплатить такому гражданину единовременную выплату. Размер такой выплаты составляет 350 тыс. рублей;

грант на развитие бизнеса для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Сумма поддержки – от 100 до 500 тыс. рублей, в Арктической зоне сумма может быть увеличена до 1 млн рублей;

грант для социальных предпринимателей. ИП, которые зарегистрированы в Едином реестре МСП как социальные предприятия, могут получить от 100 до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне – до 1 млн рублей и использовать эти средства на аренду помещений, покупку оборудования и другие нужды;

льготные микрозаймы для ИП от Корпорации МСП. ИП могут получить до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

3. Нефинансовые меры поддержки, в том числе:

Обучение. Например, Корпорация МСП активно развивает направление бизнес-обучения. Для предпринимателей, самозанятых и тех, кто хочет начать свое дело, созданы обучающие программы и тренинги;

Консультации (юридические, бухгалтерские, маркетинговые и т. д.);

Помощь в подготовке документов.

