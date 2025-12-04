«Обеление» экономики: как власти планируют вывести бизнес из тени и к чему это приведет

В преддверии грядущих изменений бизнесу как никогда важно грамотно выстраивать свою налоговую политику, используя все легальные возможности, включая федеральные и региональные льготы и меры господдержки, чтобы сохранить устойчивость. С этим поможет разобраться онлайн-сервис господдержка.рф. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Что планируют власти
Согласно информации РБК, главная цель реформы — повышение собираемости налогов, в первую очередь НДС, и подтягивание к прозрачным правилам сфер, годами работавших в полулегальном поле. Работа будет вестись по нескольким направлениям:
Наведение порядка в торговле внутри ЕАЭС.
Легализация внутренней розницы и рынка труда.
Сокращение наличного оборота.
Регулирование цифровых валют.
Отдельный и наиболее резонансный элемент дискуссии — возможное упразднение статуса ИП. Как заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, этот статус, по мнению ряда депутатов, часто служит для уклонения от налогов. Власти работают над установлением порогов, чтобы исключить схемы ухода от налогов через дробление бизнеса.
Вместо ИП планируется реализовать программу перехода граждан от самозанятости к налоговым режимам в рамках юридических лиц. Цель — создание «честной конкурентной среды».
Голос бизнеса: «Гигантский вред экономике»
Реакция представителей малого и среднего бизнеса на подобные инициативы крайне негативна.
Алексей Петропольский, руководитель юридической компании Urvista и владелец нескольких бизнесов, уверен: «Ликвидация статуса ИП нанесет гигантский вред экономике». Он поясняет, что ценовая политика малого бизнеса в подавляющем большинстве случаев строится исходя из возможности платить пониженные налоги. Простота администрирования ИП (можно обойтись без бухгалтера и юриста) стала ключевым фактором для многих, кто решил начать свое дело. Работа же в форме ООО требует специальных знаний, а ошибки могут привести к огромным штрафам.
«Я уверен почти на 100%, что если лишить предпринимателей возможности работать как ИП, подавляющее большинство из них просто закроют свой бизнес. Налоговая и административная нагрузка, которая на них ляжет, просто съест всю маржу», — заявляет Петропольский.
Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, также выражает недоумение: «Малый бизнес работает совершенно по-другому, у него другая доходность». Он подчеркивает, что ИП — важный экономический институт, и малый бизнес не может работать по тем же схемам, что и средний. «Надо сначала посмотреть, как принятый закон работает, а потом уже делать выводы», — призывает эксперт.
Риски и вызовы
Эксперты, близкие к правительству, признают, что стоит задача не только увеличить налоговые поступления, но и предотвратить сокращение налоговой базы. Опасность в том, что из-за резкого роста фискальной нагрузки бизнес может уйти с рынка или глубже в тень.
Сейчас многие ИП работают на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте с низкими ставками. Самозанятые платят 4–6%. При переходе на общий режим (который применяется к ООО) эффективная налоговая нагрузка может вырасти до 20% и более, что для низкомаржинального малого бизнеса, особенно в розничной торговле и услугах, может оказаться неподъемным.
Что в итоге
Власти стоят перед сложной дилеммой. С одной стороны, необходимо увеличивать доходы бюджета и бороться с недобросовестными схемами. С другой — грубое администрирование и ликвидация гибких форм предпринимательства могут подорвать одну из основ экономики — малый бизнес, который обеспечивает занятость и насыщение рынка.
Успех «обеления» будет зависеть от точечности и последовательности мер, а также от готовности власти к диалогу. Как отмечают эксперты, вместо радикальной отмены ИП необходима деликатная работа по закрытию конкретных схем уклонения, сохранению стимулов для легальной работы и поэтапной адаптации бизнеса к новым условиям.
В противном случае борьба за прозрачность может обернуться стагнацией и новыми рисками для экономики.
