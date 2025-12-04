«Обеление» экономики: как власти планируют вывести бизнес из тени и к чему это приведет

Голос бизнеса: «Гигантский вред экономике»

Реакция представителей малого и среднего бизнеса на подобные инициативы крайне негативна.

Алексей Петропольский, руководитель юридической компании Urvista и владелец нескольких бизнесов, уверен: «Ликвидация статуса ИП нанесет гигантский вред экономике». Он поясняет, что ценовая политика малого бизнеса в подавляющем большинстве случаев строится исходя из возможности платить пониженные налоги. Простота администрирования ИП (можно обойтись без бухгалтера и юриста) стала ключевым фактором для многих, кто решил начать свое дело. Работа же в форме ООО требует специальных знаний, а ошибки могут привести к огромным штрафам.

«Я уверен почти на 100%, что если лишить предпринимателей возможности работать как ИП, подавляющее большинство из них просто закроют свой бизнес. Налоговая и административная нагрузка, которая на них ляжет, просто съест всю маржу», — заявляет Петропольский.

Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, также выражает недоумение: «Малый бизнес работает совершенно по-другому, у него другая доходность». Он подчеркивает, что ИП — важный экономический институт, и малый бизнес не может работать по тем же схемам, что и средний. «Надо сначала посмотреть, как принятый закон работает, а потом уже делать выводы», — призывает эксперт.