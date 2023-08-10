Резидентство теперь неважно: изменения по уплате НДФЛ за исполнителей на договорах ГПХ

В последний день июля был подписан и опубликован закон, который изменит порядок уплаты НДФЛ за лиц, трудящихся из-за рубежа. Разберем, по какой ставке теперь нужно оплачивать налог за релокантов, требуется ли платить НДФЛ за нерезидентов, работающих из-за рубежа и какие особенности нужно учесть при этом.

НДФЛ и нерезиденты. Порядок налогообложения, действующий до 2025 года

До вступления в силу изменений, внесенных в НК законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, налог с дохода исполнителей, которые работают по договорам ГПХ из-за границы, нужно считать по-старому. Изменения по уплате налога за исполнителей на договорах ГПХ вступают в силу с 1 января 2025 года.

Порядок уплаты налога зависит от статуса налогового резидентства исполнителя и места оказания услуг, указанного в договоре.

Приведем в таблице особенности уплаты НДФЛ за исполнителей-резидентов и нерезидентов РФ.

Налоговый резидент — это физическое лицо, которое находилось в России не менее 183 дней в течение 12 последних месяцев.

Статус Место оказания услуг в договоре Ставка по НДФЛ Кто платит налог Налоговый резидент РФ 13% — с дохода до 5 млн руб.;

15% — с дохода свыше 5 млн руб. Заказчик Иностранное государство Исполнитель Налоговый нерезидент РФ 30% – с дохода независимо от его размера* Заказчик Иностранное государство Налог на территории РФ не уплачивается* Никто

*Примечание: если доход получен за пределами РФ законами иностранного государства, на территории которого получен доход, может быть предусмотрена обязанность уплаты налога в местный бюджет. И, может сложиться, ситуация, когда налог нужно будет уплатить сразу в двух государствах: РФ и в том, в котором получен доход. Но, если между РФ и иностранным государством, в котором получен доход, действует соглашение об избежании двойного налогообложения, налог потребуется уплатить в стране, резидентом которой является получатель дохода.

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Например, с исполнителем заключен договор ГПХ, в котором указано, что место работы находится на территории иностранного государства (Египет). Первую половину года исполнитель имел статус резидента РФ и с его дохода заказчик уплачивал в российский бюджет НДФЛ по ставке 13%. Между РФ и Египтом действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно его положениям налог уплачивается в государстве, резидентом которого является исполнитель. То есть заказчик платит налог в РФ, а исполнитель засчитывает его в счет уплаты налога на территории Египта.

В середине года внештатник утратил статус резидента РФ и с его дохода заказчик больше ничего платить в бюджет России не должен. Налог будет платиться только в бюджет Египта.

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НДФЛ и нерезиденты. Порядок налогообложения, действующий с 2025 года

Начиная с 2025 года НДФЛ с дохода, полученного исполнителем по договору ГПХ, будет удерживаться по ставке 13 или 15% в зависимости от размера дохода.

Статус налогового резидентства, а также место оказания услуг больше не будут иметь никакого значения для расчета налога.

Но данная ставка будет применяться к доходам нерезидентов, которые работают из-за рубежа, только при соблюдении определенных условий:

Исполнителем при работе используются российские домены, программы или технические средства, размещенные в РФ.

Соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

Доход получен от российского заказчика.

Доход перечислен на счет в российском банке.

Соответственно, если исполнитель работает из-за рубежа, не использует российские доменные имена, программные или технические средства, расположенные в РФ, не получает доход на иностранный счет и не сотрудничает с российскими заказчиками, то на территории РФ он и его заказчик ничего платить не должны.

В остальном никаких изменений порядка и сроков уплаты НДФЛ за исполнителей на договорах ГПХ не предусмотрено.

Выгодны ли заказчикам такие изменения

Да, но только тем, которые сотрудничали с исполнителями-нерезидентами РФ, в договоре с которыми местом оказания услуг была указана Российская Федерация. Но таких заказчиков меньшинство.

В основном, если исполнитель работал из-за границы, в договоре с ним местом оказания услуг указывалось иностранное государство. Соответственно, заказчик в бюджет РФ ничего не платил, а исполнитель самостоятельно сдавал декларацию 3-НДФЛ и платил налог.

Таким образом, указанные изменения в большинстве своем негативным образом скажутся на заказчиках, которые сотрудничают с иностранными исполнителями, возложив на них дополнительное бремя уплаты обязательных платежей в бюджет РФ.

Скажутся ли данные изменения на порядке оплаты налога самозанятыми и ИП

Нет, не скажутся. Данные изменения не затронут самозанятых и индивидуальных предпринимателей, так как эти лица не обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц.

Соответственно, тем заказчикам, которые ранее сотрудничали с исполнителями, работающими из-за границы, стоит рассмотреть вариант выстраивания взаимоотношений с самозанятыми или ИП.

Самозанятый может работать из-за границы при условии, что его заказчик находится на территории РФ.

Для ИП на УСН не имеет значения статус налогового резидента. Они оплачивают налог по ставке, в соответствии с выбранным объектом:

6% — на объекте «доходы»;

15% — на объекты «доходы-расходы».

Указанные ставки по УСН могут быть снижены решением субъекта РФ, на территории которого ИП стоит на учете.

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