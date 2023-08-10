Резидентство теперь неважно: изменения по уплате НДФЛ за исполнителей на договорах ГПХ

НДФЛ и нерезиденты. Порядок налогообложения, действующий до 2025 года
До вступления в силу изменений, внесенных в НК законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, налог с дохода исполнителей, которые работают по договорам ГПХ из-за границы, нужно считать по-старому. Изменения по уплате налога за исполнителей на договорах ГПХ вступают в силу с 1 января 2025 года.
Порядок уплаты налога зависит от статуса налогового резидентства исполнителя и места оказания услуг, указанного в договоре.
Приведем в таблице особенности уплаты НДФЛ за исполнителей-резидентов и нерезидентов РФ.
Налоговый резидент — это физическое лицо, которое находилось в России не менее 183 дней в течение 12 последних месяцев.
Статус
Место оказания услуг в договоре
Ставка по НДФЛ
Кто платит налог
Налоговый резидент
РФ
Заказчик
Иностранное государство
Исполнитель
Налоговый нерезидент
РФ
30% – с дохода независимо от его размера*
Заказчик
Иностранное государство
Налог на территории РФ не уплачивается*
Никто
*Примечание: если доход получен за пределами РФ законами иностранного государства, на территории которого получен доход, может быть предусмотрена обязанность уплаты налога в местный бюджет. И, может сложиться, ситуация, когда налог нужно будет уплатить сразу в двух государствах: РФ и в том, в котором получен доход. Но, если между РФ и иностранным государством, в котором получен доход, действует соглашение об избежании двойного налогообложения, налог потребуется уплатить в стране, резидентом которой является получатель дохода.
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Например, с исполнителем заключен договор ГПХ, в котором указано, что место работы находится на территории иностранного государства (Египет). Первую половину года исполнитель имел статус резидента РФ и с его дохода заказчик уплачивал в российский бюджет НДФЛ по ставке 13%. Между РФ и Египтом действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно его положениям налог уплачивается в государстве, резидентом которого является исполнитель. То есть заказчик платит налог в РФ, а исполнитель засчитывает его в счет уплаты налога на территории Египта.
В середине года внештатник утратил статус резидента РФ и с его дохода заказчик больше ничего платить в бюджет России не должен. Налог будет платиться только в бюджет Египта.
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НДФЛ и нерезиденты. Порядок налогообложения, действующий с 2025 года
Начиная с 2025 года НДФЛ с дохода, полученного исполнителем по договору ГПХ, будет удерживаться по ставке 13 или 15% в зависимости от размера дохода.
Статус налогового резидентства, а также место оказания услуг больше не будут иметь никакого значения для расчета налога.
Но данная ставка будет применяться к доходам нерезидентов, которые работают из-за рубежа, только при соблюдении определенных условий:
Исполнителем при работе используются российские домены, программы или технические средства, размещенные в РФ.
Соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
Доход получен от российского заказчика.
Доход перечислен на счет в российском банке.
Соответственно, если исполнитель работает из-за рубежа, не использует российские доменные имена, программные или технические средства, расположенные в РФ, не получает доход на иностранный счет и не сотрудничает с российскими заказчиками, то на территории РФ он и его заказчик ничего платить не должны.
В остальном никаких изменений порядка и сроков уплаты НДФЛ за исполнителей на договорах ГПХ не предусмотрено.
Выгодны ли заказчикам такие изменения
Да, но только тем, которые сотрудничали с исполнителями-нерезидентами РФ, в договоре с которыми местом оказания услуг была указана Российская Федерация. Но таких заказчиков меньшинство.
В основном, если исполнитель работал из-за границы, в договоре с ним местом оказания услуг указывалось иностранное государство. Соответственно, заказчик в бюджет РФ ничего не платил, а исполнитель самостоятельно сдавал декларацию 3-НДФЛ и платил налог.
Таким образом, указанные изменения в большинстве своем негативным образом скажутся на заказчиках, которые сотрудничают с иностранными исполнителями, возложив на них дополнительное бремя уплаты обязательных платежей в бюджет РФ.
Скажутся ли данные изменения на порядке оплаты налога самозанятыми и ИП
Нет, не скажутся. Данные изменения не затронут самозанятых и индивидуальных предпринимателей, так как эти лица не обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц.
Соответственно, тем заказчикам, которые ранее сотрудничали с исполнителями, работающими из-за границы, стоит рассмотреть вариант выстраивания взаимоотношений с самозанятыми или ИП.
Самозанятый может работать из-за границы при условии, что его заказчик находится на территории РФ.
Для ИП на УСН не имеет значения статус налогового резидента. Они оплачивают налог по ставке, в соответствии с выбранным объектом:
6% — на объекте «доходы»;
15% — на объекты «доходы-расходы».
Указанные ставки по УСН могут быть снижены решением субъекта РФ, на территории которого ИП стоит на учете.
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