Выплата аванса самозанятому. За и против

Работая с самозанятыми, заказчики могут оплачивать их услуги заранее, до того, как они выполнят задание полностью. Но нужно учитывать некоторые особенности. Разбираемся, стоит ли выплачивать самозанятым авансы, и как избежать отрицательных последствий.

Аванс в договоре с самозанятым как признак трудовых отношений

Для справки: доходы ИП и физлиц на НПД не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Когда заказчик заключает договор ГПХ с самозанятым, он получает весомую выгоду — не нужно удерживать с выплаты исполнителю НДФЛ, и платить страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ. Но есть условие — у заказчика должен быть чек от самозанятого по каждому платежу. Плательщик НПД перечисляет за себя налог самостоятельно — 6% с выплат от юрлиц и ИП, 4% с выплат от физлиц (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Главная «головная боль» заказчика при работе с самозанятыми — риск переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. Такое возможно, если проверяющие обнаружат, что порядок оплаты услуг самозанятого схож с правилами, которые установлены трудовым законодательством.

На практике авансом принято именовать зарплату за первую половину расчетного месяца. При этом Трудовой кодекс не содержит понятия «аванс» — он просто требует платить зарплату сотрудникам минимум каждые полмесяца: первую часть нужно выплачивать с 16 по последнее число текущего месяца, а вторую — с 1 по 15 число следующего месяца (ст. 136 ТК).

В гражданском законодательстве аванс (предоплата) означает предварительную выплату исполнителю до того, как он начнет выполнять свои обязательства по договору (ст. 711 ГК).

Если договор ГПХ заключен с самозанятым на период более одного месяца, и в нем есть условие о ежемесячной выплате одинаковой суммы, а также авансов или предоплат, это обязательно вызовет подозрения у налоговиков.

Еще больше их утвердит в маскировке трудовых отношений наличие у компании сразу нескольких самозанятых контрагентов, у которых в договорах прописаны такие же условия, а выплаты им производятся в одни и те же числа месяца.

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Как оформить аванс самозанятому без последствий

С точки зрения трудового законодательства, авансовые платежи самозанятым можно назвать скорее нежелательными. Самый простой совет: если возможно, лучше перестраховаться и вообще не включать условие о выплате предоплаты в договор, а вознаграждение выплачивать только в полном объеме после выполнения оказания услуг. Но такое возможно далеко не всегда.

Исполнитель может настаивать на полной или частичной предварительной оплате своих услуг. Законом это не запрещено, но для заказчика очень важно грамотно сформулировать такое условие в договоре.

Чтобы максимально уменьшить риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, заключайте договоры с самозанятыми, соблюдая правила:

Не используйте в договоре формулировки типа «оплата труда», «оплата за первую половину месяца», «первая часть вознаграждения», «заработок исполнителя», «работник» и т.п. Не фиксируйте в договоре одинаковый размер выплат за каждый месяц. Стоимость услуг должна соответствовать их объему, который устанавливается договором. Не привязывайте выплату предоплаты и окончательного расчета по договору к определенным дням месяца, особенно, к датам, в которые получают зарплату сотрудники. Лучше установите предварительную оплату в зависимости от дня заключения ГПХ-договора, даты получения технического задания от заказчика и т.п. В договоре это может выглядеть, например, так: «В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю предоплату в размере 30% от общей суммы договора. Окончательный расчет производится в течение 3 (трех) рабочих дней после даты подписания сторонами акта выполненных работ.» Размер аванса тоже не должен быть одинаковым из месяца в месяц. В договоре четко пропишите, на какие цели его выдаете — это может быть, например, покрытие первоначальных расходов для оказания услуг. Если самозанятый получил предоплату, когда принимаете работы, обязательно подпишите с ним акт, в котором указан конкретный итоговый результат и дата исполнения. Избегайте общих формулировок, которые не позволяют определить, за что конкретно получает деньги исполнитель. В акте зафиксируйте выполненный объем и качество услуг. Самозанятый обязан выдать заказчику чек не только при получении окончательного расчета, но и на полученный им аванс. В чеках нужно избегать общих фраз, указав конкретное наименование услуг, например: «Предоплата 40% за разработку дизайн-проекта по договору № 7 от 12.03.2024».

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Самозанятый получил предоплату, но договор не исполнил

Перечисляя предоплату самозанятому, заказчик рискует тем, что исполнитель получит деньги и сорвет оговоренные сроки, не выполнит полностью или частично задание по договору. Что делать в таком случае?

Право заказчика (если иное не предусмотрено условиями соглашения) — расторгнуть договор в любое время, до того, как он получит результат.

Предварительно нужно направить исполнителю уведомление об отказе от договора, в котором есть просьба вернуть предоплату и срок для такого возврата (ст. 450.1, 782 ГК).

Если часть работ уже выполнена, но ее стоимость ниже полученного аванса, прежде чем расторгать договор, подпишите акт с самозанятым. Акт должен содержать все фактически выполненные работы с детализацией расходов, которые понес исполнитель. В этом случае самозанятый должен вернуть только ту часть предоплаты, которая превышает его фактические траты.

Независимо от объема денег, которые возвращает самозанятый при расторжении договора (весь аванс или его часть), после подписания акта он обязан аннулировать у себя в приложении «Мой налог» ранее выданный чек на всю сумму предоплаты. Если возврат аванса частичный, заказчику выдается новый чек на оставшуюся у исполнителя сумму.

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