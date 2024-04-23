Как оплачивать налоги при получении товара вместо оплаты как самозанятый

Представим ситуацию, когда самозанятый получает в качестве вознаграждения за свою работу услугу или товар. Возникает вопрос: необходимо ли в таком случае уплачивать налог с этого дохода? И если да, то как это сделать?

Клиенты могут компенсировать услуги не только деньгами, но и предложить взамен товары или услуги. Это сотрудничество известно как бартер, и его законность не оспаривается.

Что такое бартер

Бартер — это форма безналичного расчета, при которой денежные средства исключены из сделки, и обе стороны выступают как продавец и покупатель одновременно.

Проще говоря, это обмен товарами, услугами или интеллектуальной собственностью, ценность которых считается равной согласно договоренности сторон.

Даже автомобиль можно обменять на банку мыльных пузырей, если участники считают это равноценной сделкой. Бартер (англ. Barter) переводится как «товарообменная сделка».

Бартер был особенно популярен в период перестройки и до середины 1990-х, когда экономика страдала от спада и инфляции, приводящей к снижению доходов.

Бартер помогал защитить от гиперинфляции и быстрого обесценивания денег. В 1990-х годах объем бартерных сделок составлял от 80% до 90% от общего объема производимых товаров.

В настоящее время бартерные сделки не так распространены, так как деньги являются наиболее ликвидным товаром в современной экономике. Однако в творческих отраслях бартер все еще встречается, особенно когда специалист только начинает свой профессиональный путь. Например, начинающий веб-дизайнер может создать лендинг для онлайн–школы в обмен на бесплатное прохождение курса или тренинга.

Бартер и самозанятость: налоговые аспекты

Чаще всего бартер используется блогерами и брендами. Бренд обращается к блогеру с предложением о рекламной интеграции, но вместо денег предлагает свою продукцию или услугу.

Все это также считается доходом блогера от предпринимательской деятельности, только в натуральной форме.

Однако самозанятый не может оплатить налог на доход, полученный в натуральной форме, согласно части 2 статьи 6 закона о самозанятости.

Какой налог уплачивать при бартере

Когда самозанятый получает вознаграждение в форме товара или услуги, встает вопрос о необходимости уплаты налогов.

Обычно доходы, полученные в натуральной форме, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии со статьей 211 НК. Таким образом, при бартерной сделке самозанятый уплачивает НДФЛ в качестве обычного физического лица.

Обычно НДФЛ удерживается заказчиком из суммы вознаграждения. Однако поскольку товар или услуга не представляют собой деньги, заказчик не может удержать налог в денежной форме. Следовательно, уплата налога лежит на самозанятом.

Уплата НДФЛ является более сложной и затратной процедурой, чем налог на профессиональный доход (НПД). Но необходимо заполнять декларацию лишь один раз в год. Вот как это сделать:

Оцените стоимость товара или услуги , которые вы получили. Для этого определите среднюю рыночную цену на момент получения товара или услуги. Например, если вы получили 10 литров меда, который стоил 5000 рублей за литр, то общая стоимость составит 5000 рублей.

Рассчитайте сумму налога . Если ваш годовой доход как физического лица не превышает 5 миллионов рублей, ставка НДФЛ составляет 13% согласно закону от 23 ноября 2020 года № 372-ФЗ. Таким образом, налог с дохода в размере 5000 рублей составит 13%.

Заполните декларацию по форме 3-НДФЛ.

Подайте декларацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции или МФЦ, по почте или онлайн через портал «Госуслуги» или на сайте ФНС.

Итог

Работа по бартеру доступна самозанятым. В случае получения услуги или подарка от заказчика, это воспринимается как доход, полученный в натуральной форме. Оплата налога на профессиональный доход (НПД) не требуется, но необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

НДФЛ за доход в натуральной форме обычно оплачивает самозанятый. Для этого необходимо задекларировать полученный товар или услугу и отправить соответствующую декларацию в налоговую.

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