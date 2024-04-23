Самозанятый vs ИП. С кем заказчику выгоднее сотрудничать

Очевидного ответа, с кем выгоднее сотрудничать — с самозанятыми или ИП — нет. И те, и те самостоятельно платят налог с вознаграждения. А вот в чем нюансы сотрудничества — разберем подробнее.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми и ИП

Главные преимущества сотрудничества — это экономия временных и денежных ресурсов заказчика.

С физическими лицами удобно заключать договор гражданско-правового характера и быстро закрывать разовые или проектные задачи бизнеса.

Процедура заключения договора ГПХ проще, чем трудового: не нужны никакие дополнительные приказы, локальные акты, отчетность. После подписания договора исполнитель может сразу приступить к выполнению задачи.

Причем более выгодно сотрудничать с физическими лицами со статусом ИП и плательщика НПД. За физическое лицо без специального статуса нужно платить и отчитываться, как за штатного сотрудника.

Налоги с полученных вознаграждений самозанятые и ИП оплачивают в бюджет самостоятельно. Поэтому заказчики никаких дополнительных расходов, кроме вознаграждения за оказанную услугу или выполненные работы, не несут.

Важно!Обратите внимание, что самозанятый и индивидуальный предприниматель — это налоговые статусы, выбрать которые может исключительно сам исполнитель. Любое давление со стороны заказчика неприемлемо и противозаконно.

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Какие закрывающие документы должны предоставлять исполнители

Документооборот при сотрудничестве с самозанятыми и ИП включает:

Договор ГПХ. Важно в преамбуле договора указать статус исполнителя. Проследите, чтобы не было никакой трудовой терминологии (работник, работодатель, рабочий график, заработная плата и т.д.). Предмет договора — услуги и работы с конкретным результатом (следует подробно расписать объем и сроки).

Акт выполненных работ — необязательный документ, но он служит подтверждением факта принятия работ у исполнителя, а также наличия между сторонами именно гражданско-правовых отношений, а не трудовых.

Отличием в документообороте с самозанятым являются еще справка о постановке на учет и чек.

Перед заключением договора с самозанятым и оплатой заказчик должен удостовериться в актуальности специального статуса исполнителя, так как самозанятый может в любой момент сняться с учета в качестве плательщика НПД или потерять свой статус.

Заказчик может проверить статус на конкретную дату с помощью специального сервиса ФНС. Для этого нужен ИНН исполнителя. Или можно запросить справку о постановке на учет, которую исполнитель формирует в приложении «Мой налог».

Важно!Самозанятый может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на НПД, или индивидуальный предприниматель может перейти с другого режима на НПД, если соответствует критериям самозанятости. В случае, если самозанятый имеет статус ИП, заказчику можно не беспокоиться о потере статуса плательщика НПД. ИП платит налоги согласно своей системе налогообложения.

Чек — это главный закрывающий документ от плательщиков НПД. Он выступает доказательством того, что исполнитель зарегистрировал доход и уплатит с него налог. Также на основании него заказчик может принять сумму вознаграждения в своих расходах.

Согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ, регулирующему самозанятость, самозанятый обязан сформировать и передать чек в момент расчета, если он произведен наличными. При безналичной оплате исполнитель должен передать чек не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты.

Подробнее о закрывающих документах от самозанятых писали здесь.

Риски сотрудничества с самозанятыми и ИП

Главный риск при сотрудничестве как с самозанятыми, так и ИП, — риск переквалификации отношений в трудовые с последующим доначислением штрафов, налогов, взносов, сдачей отчетности.

Чтобы минимизировать данный риск, важно:

Привлекать исполнителей только для разовых и проектных задач.

Заключать правильный договор без отсылок к трудовому.

Оплату производить за конкретный объем услуг, а не ежемесячно в фиксированном размере.

Проводить оплату только после принятия работ, то есть получения акта выполненных работ.

Отличительный риск, связанный с ИП, — проверка ОКВЭД у ИП. Важно, чтобы в выписке из ЕГРИП коды ОКВЭД соответствовали работам или услугам, к которым заказчик привлекает исполнителя.

Преимущество сотрудничества именно с ИП — в том, что он может добавить любой ОКВЭД и заниматься любым видом деятельности. У самозанятых, в свою очередь, ограниченный перечень.

При сотрудничестве с самозанятыми больше рисков, если:

С самозанятым были трудовые отношения в течение последних двух лет. Налоговая запрещает сотрудничать с такими исполнителями во избежание незаконной оптимизации зарплатных расходов.

Вид деятельности, к которому привлекается исполнитель, попадает под запрещенный для самозанятых.

Отсутствие статуса плательщика НПД на дату перечисления вознаграждения.

Непредоставление чека или ошибки в чеке.

Превышение лимита в 2,4 млн рублей и следующая за этим потеря статуса самозанятого.

Поэтому важно проверять, были ли трудовые отношения за последние два года с исполнителем, перед заключением ГПД, а также не попадает ли вид деятельности, к которому он привлекается, под запрещенный.

К запрещенным видам работ для самозанятых относятся:

перепродажа чужих товаров — можно продавать товары только собственного производства;

продажа подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

добыча и реализация полезных ископаемых;

деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, договора поручения и комиссии;

доставка товаров в интересах других лиц.

Чтобы минимизировать риски, связанные с потерей статуса и корректностью чека, советуем прописать ответственность за их нарушение в договоре.

Основные различия в сотрудничестве с самозанятыми и ИП представили в виде таблицы.

Таблица. Самозанятый vs ИП. Нюансы сотрудничества:

Самозанятый ИП Уплата налога Самостоятельно Самостоятельно Страховые взносы за исполнителя Нет Нет Отчетность за исполнителя Нет Нет Возможность приступить к обязанностям Сразу Сразу Список видов деятельности Ограничен Не ограничен Сумма вознаграждения Есть ограничения (суммарный годовой доход 2,4 млн рублей) Ограничений нет Закрывающие документы Договор Акт выполненных работ Чек Справка о постановке на учет Договор Акт выполненных работ Риски Риск переквалификации отношений в трудовые Вид деятельности, к которому привлекается, запрещен Трудовые отношения с исполнителем за последние 2 года Отсутствие или потеря статуса самозанятого После перечисления вознаграждения будет превышен лимит и потерян статус самозанятого Риск переквалификации отношений в трудовые Нет нужного ОКВЭД, но можно добавить в любой момент

Как итог, с ИП и самозанятыми одинаково выгодно работать. Они самостоятельно оплачивают налоги. У самозанятых только есть ограничения и нюансы со стороны видов работ, суммы вознаграждения и дополнительных закрывающих документов.

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