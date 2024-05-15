Какие ошибки при работе с самозанятыми могут привести к проверке

Признаки, по которым ФНС определяет, что тут «пахнет» нелегальной занятостью, перечислены в письме от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674. Рассказываем, как не нужно работать с самозанятыми, чтобы не спровоцировать проверки и доначисления.

Самозанятый должен лично выполнять определенную трудовую функцию

Настаивать на том, чтобы именно этот специалист оказал именно эту услугу — не криминал (ст. 780 ГК). Суды подчеркивают, что условие о личном оказании услуги не означает, что перед нами трудовые отношения (определение Вологодского облсуда от 15.03.2013, дело № 33-882/2013). Но другое дело, если в штате числится только генеральный директор, а остальные — от рабочих до бухгалтера, — самозанятые, и есть признаки нелегальной занятости:

условие о материальной ответственности;

неизменность размера вознаграждения, которое не зависит от результата;

неоднократное перезаключение договоров в конце или начале года без изменения условий.

Еще хуже, когда бизнесмены наивно указывают в договоре с самозанятым конкретную специальность — бухгалтер, кассир, менеджер-логист, — фактически расписываясь в том, что плательщик НПД у них выполняет не разовые задания, а трудовую функцию определенного рода (решения АС Республики Саха (Якутия) от 06.05.2016 № А58-547/2016, АС Красноярского края от 28.12.2020 № А33-36428/2018, постановление 5-го ААС от 01.06.2020 № А51-23858/2019).

Самозанятый получает ежемесячно одну и ту же сумму

Это тоже не запрещено, так как стороны могут определить в договоре цену по своему усмотрению (ст. 424 ГК). Но если размер выплат самозанятому не меняется и не увязан с объемами выполненных работ, при этом есть другие признаки трудовых отношений — это свидетельствует о том, что оплачивается не результат, а сам процесс труда (решение АС Ульяновской области от 10.10.2019 № А72-5600/2019).

Ну и совсем клинический случай: отражение выплат самозанятых в расчетных ведомостях по начислению зарплаты.

Самозанятый «встроен» в производственный процесс

Заказчик может оказывать содействие исполнителю (ст. 718 ГК). Но только содействовать, а не включать его в команду. Нельзя дублировать в договорах с формально самостоятельным лицом операции, которые включены в уставную деятельность, настаивать на оказании услуг только на территории заказчика в течение обычных производственных смен (постановление АС Волго-Вятского округа от 06.03.2019 № А28-1147/2018).

Самозанятый не должен выполнять те же функции, что и штатные работники при фактически посменном графике или 8-часовом рабочем дне (постановление АС ЗСО от 22.12.2020 № А03-20987/2018).

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Самозанятый фактически несамостоятелен

Теоретически заказчик и подрядчик могут согласовать в договоре способы выполнения задания (п. 3 ст. 703 ГК). Но исполнитель — эксперт в своем деле, и он сам определяет способ, которым он его достигнет. Если же самозанятый:

подчиняется определенному заказчиком режиму труда;

контролируется заказчиком;

получает от него обязательные распоряжения,

то при наличии других признаков трудовых отношений проверка с доначислениями обеспечена (постановления АС ВСО от 08.07.2021 № А33-36428/2018, АС Дальневосточного округа от 11.09.2020 № Ф03-3529/2020).

Договоры с самозанятыми регулярно перезаключаются

Стороны могут вообще не определять срок договора, и тогда он совпадает со сроком исполнения договорных обязательств (ст. 314, 408 ГК). Также договор может быть бессрочным (п. 1 ст. 540, п. 2 ст. 610, п. 2 ст. 621 ГК), что нивелируется правом каждой стороны расторгнуть его в одностороннем порядке, чтобы не было «бесконечных» обязательств (п. 1 ст. 546, п. 3 ст. 592, ст. 1051 ГК).

Однако если заключать с самозанятыми договоры, предметом которых выступает систематическое оказание одних и тех же услуг, к тому же на определенное время (на год) и регулярно продлевать их, то проверка с доначислениями гарантирована (решение АС Кировской области от 05.09.2018 № А28-1147/2018).

Самозанятый работает за счет заказчика

ГК устанавливает общее правило: подрядчик для оказания услуг использует свои материалы, силы, средства (ст. 704 ГК). Но стороны могут изменить это правило и включить в договор условие о том, что все ресурсы предоставляет заказчик.

Но если есть другие признаки трудовых отношений, а из договора с плательщиком НПД следует, что:

заказчик обязан обеспечить безопасные условия труда;

исполнитель вправе работать лишь на специальном оборудовании организации;

самозанятый несет материальную ответственность за сохранность имущества,

то проверка гарантирована, а суд вряд ли сочтет, что ГИТ или налоговики «придираются» (постановления АС Поволжского округа от 08.06.2020 № Ф06-61089/2020, 1-го ААС от 06.02.2020 № А43-5895/2019).

В заключение напомним, что цена неграмотной работы с самозанятыми — переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые. И, поскольку будет считаться, что человек принят на работу с момента допуска к ней, то налоговики доначислят страховые взносы по всем видам обязательного страхования, НДФЛ из собственных средств, штрафы и пени. Это не считая штрафов от ГИТ по КоАП — до 100 000 руб. Самозанятые могут потребовать выплату отпускных и других компенсаций, которые были бы положены по трудовому договору.

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