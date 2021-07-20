Обзор разъяснений Минфина по налогам за май 2021

Примечание: В обзор входят письма, попавшие в правовые базы за указанный месяц.

Налоговая ответственность

Письмо от 11 мая 2021 г. № 03-02-11/35541

Статьей 111 НК РФ предусмотрены обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. К таким обстоятельствам не относится признание должника банкротом.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 14 мая 2021 г. № 03-07-07/36877

При реализации белка-носителя, применяемого в качестве одного из компонентов для изготовления лекарственного препарата "ЭпиВакКорона Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Письмо от 18 мая 2021 г. № 03-07-14/37565

Постановка на учет иностранных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в электронной форме, указанной статьей 83 НК РФ не предусмотрена.

Российский индивидуальный предприниматель, приобретающий оказываемые белорусским индивидуальным предпринимателем услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость по таким операциям.

Обзор налоговых новостей за июнь 2021

Налог на прибыль

Письмо от 14 мая 2021 г. № 03-08-05/36927, № 03-08-05/36932, № 03-08-05/36919

Порядок подсчета количества акций, находящихся в свободном обращении, определяется в зависимости от категории владельца таких акций и не привязан к какой-либо фондовой бирже. Следовательно, для целей применения льготной 5-процентной ставки налога у источника в отношении дивидендов расчет доли акций, дающих право голоса в компании, находящихся в свободном обращении, осуществляется по всем акциям данного типа, не выделяя долю акций, операции по которым совершаются на российской или кипрской биржах.

Письмо от 17 мая 2021 г. № 03-03-06/1/37388

Если при реорганизации акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) не прекращает деятельности, то течение срока владения для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ у акционера (участника) не прекращается. В этом случае если получающая дивиденды организация на дату принятия решения о выплате дивидендов соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, то к полученным дивидендам применяется ставка налога в размере 0 процентов.

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38719

Штрафы, пени и (или) иные санкции, возникшие в результате неисполнения обязательств доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом, учитываются у указанного доверительного управляющего при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе внереализационных расходов на дату их признания либо на дату вступления в законную силу решения суда, на основании которого они подлежат уплате.

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38954

Расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-03-06/3/42061

Нормами НК РФ не предусмотрено нормирование расходов на зарядку электромобилей, а также не установлены правила определения экономической обоснованности таких расходов.

Экономическая обоснованность данных расходов может быть определена исходя из технических характеристик перезаряжающейся батареи или других портативных устройств аккумулирования энергии.

Письмо от 15 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/28333

Учитывая установленный порядок правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования, суммы объявленных к выплате дивидендов до проведения преобразования и не востребованных в течение установленного законодательством срока востребования не учитываются в составе доходов реорганизованной организации на основании подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ в случае восстановления в составе нераспределенной прибыли организации.

Письмо от 12 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/26973

Если организация осуществляет только хранение зерна, то потери, возникающие в силу естественных причин (уменьшение массы без изменения качества), учитываются для целей налога на прибыль организаций в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Если же, помимо хранения зерна, производятся также его усушка и подработка, являющиеся частью производственного процесса, то возникающие потери относятся к технологическим потерям и учитываются согласно подпункту 3 пункта 7 статьи 254 НК РФ.

Письмо от 16 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/28736

Если услуга по предварительной установке программ осуществляется в рамках оказания возмездной услуги комплексного характера (состоит из множества мероприятий), то предварительная установка таких программ не признается безвозмездно оказанной (полученной) услугой.

Комментарий к налоговым спорам за май 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 6 мая 2021 г. № 03-04-06/34848

При возврате пассажиру перевозчиком провозной платы при отказе перевозчика от исполнения договора воздушной перевозки доходов (экономической выгоды) у пассажира не возникает, поскольку пассажиру возвращаются его собственные денежные средства, уплаченные перевозчику за оказание услуг по перевозке, которые не были оказаны перевозчиком. Соответственно, объекта обложения налогом на доходы физических лиц в данном случае не возникает.

На суммы процентов за пользование денежными средствами пассажира, выплаченные перевозчиком в соответствии с Положением от 06.07.2020 № 991 при отказе перевозчика от исполнения договора воздушной перевозки пассажира по причине введения режима повышенной готовности, положения пункта 46 статьи 217 НК РФ не распространяются. Иных положений, предусматривающих освобождение от обложения указанных доходов, в статье 217 НК РФ не содержится, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 17 мая 2021 г. № 03-04-05/37454

Статус лица, указанного в абзаце шестом подпункта 1 пункта 1 статьи 218 НК РФ, может быть подтвержден удостоверением.

Вышеуказанные удостоверения оформляются в соответствии с приказом МЧС России N 228, Минздравсоцразвития России N 271, Минфина России N 63н от 11.04.2006 "Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-04-05/38572

В случае погашения банком задолженности заемщика по кредитному договору за счет страховой суммы, полученной банком как выгодоприобретателем по договору добровольного страхования жизни поручителя заемщика, в связи с наступлением страхового случая, банк обязан исчислить, удержать и перечислить суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-04-05/38567

Учитывая, что в договоре добровольного страхования жизни, заключенном со страховой компанией на тридцатилетний срок, выгодоприобретателем в отношении страхового случая - дожитие до окончания срока страхования является сам налогоплательщик, а в отношении страхового случая - смерть по любой причине выгодоприобретателем является мать налогоплательщика, такой налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц по суммам уплаченных им страховых взносов при представлении документов, подтверждающих его фактические расходы.

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-04-05/38445

Поскольку в рассматриваемом случае отец двоих детей, находящихся у него на обеспечении, что подтверждается уплатой алиментов, отказался от получения налогового вычета в пользу другого родителя, мать имеет право на получение стандартного налогового вычета в двойном размере на своих детей как на первого и второго ребенка.

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-04-05/38949

Минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным налогоплательщиком по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, созданном в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 127-ФЗ, исчисляется с даты полного исполнения членом жилищно-строительного кооператива обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8 статьи 201.10 Федерального закона N 127-ФЗ.

Письмо от 26 мая 2021 г. № 03-04-05/40354

Только при выполнении установленных условий налогоплательщик приобретает право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Случаи, при которых налогоплательщик не приобретает в собственность жилое помещение, а только получает целевой заем (кредит) на его покупку, не являются основанием для получения указанного налогового вычета.

Закрепляя право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов на приобретение жилого помещения, включая сумму уплаченных процентов по целевым займам (кредитам), НК РФ устанавливает, что получают данное право только те налогоплательщики, которые израсходовали собственные денежные средства и приобрели в собственность объект недвижимости.

Дайджест налоговых новостей за июнь 2021

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 14 мая 2021 г. № 03-11-11/36831

Положения Федерального закона не предусматривают запрета в отношении использования наружной рекламы при осуществлении деятельности физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим НПД, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 6 мая 2021 г. № 03-04-05/34900

В отношении деятельности по обмену цифровых валют специальный налоговый режим НПД не применяется.

Налоговые споры за 2020

Налог на имущество

Письмо от 6 мая 2021 г. № 03-04-05/34900

В соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" и главой 32 "Налог на имущество физических лиц" НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество организаций (статья 374 НК РФ) и налогу на имущество физических лиц (статья 401 НК РФ) являются объекты недвижимого имущества. Следовательно, цифровая валюта не является объектом налогообложения указанными налогами.

Письмо от 24 мая 2021 г. № 03-05-05-01/39656

Многолетние насаждения не являются объектом налогообложения налогом на имущество организаций.

Письмо от 25 мая 2021 г. № 03-05-05-01/40072

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ принадлежащий организации на праве собственности объект незавершенного строительства, в отношении которого определена кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости, подлежит обложению налогом на имущество организаций вне зависимости от назначения земельного участка, а также использования объекта незавершенного строительства в деятельности организации (с учетом положений закона субъекта Российской Федерации о налоге на имущество организаций).

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Транспортный налог

Письмо от 16 декабря 2020 г. № 03-05-06-04/110286

Трамваи не являются объектом обложения транспортным налогом и, соответственно, в отношении их транспортный налог не уплачивается.

Водный налог

Письмо от 6 мая 2021 г. № 03-06-06-02/35072

Воинские части войск национальной гвардии при осуществлении на основании соответствующих разрешительных документов пользования подземным водными объектами вправе применять положения, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2 статьи 333.9 НК РФ.

УСН

Письмо от 25 мая 2021 г. № 03-11-11/40084

Оценщики, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не вправе применять УСН.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Госпошлина

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-05-05-03/39080

При отмене судебного приказа уплаченная государственная пошлина при подаче заявления о вынесении судебного приказа может засчитываться только в счет подлежащей уплате государственной пошлины за совершение данного действия.

Письмо от 25 мая 2021 г. № 03-05-04-03/40068

Если в ЕГРН отсутствует запись о зарегистрированных правах собственности на объекты недвижимого имущества реорганизуемого юридического лица, то юридическим лицом, образованным в процессе преобразования, за государственную регистрацию прав собственности на указанные объекты недвижимого имущества должна быть уплачена государственная пошлина в размере, предусмотренном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (22 000 рублей за каждый объект).

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

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