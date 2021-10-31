Обзор писем Минфина по налогам за июль 2021

В обзоре представлены разъяснения Минфина по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, патенту, налогу на профессиональный доход и прочим налогам и сборам.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-07-08/59205

В целях подтверждения после 1 апреля 2020 года права на применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, налогоплательщик представляет в налоговые органы сведения из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 23 в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 НК РФ.

Письмо от 27 июля 2021 г. № 03-07-11/59945

Поскольку получателями субсидий, предусмотренных постановлением N 696, являются российские кредитные организации, положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ об обязанности налогоплательщика восстанавливать ранее принятые к вычету суммы налога на добавленную стоимость при получении субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в отношении налога, принятого к вычету по товарам, приобретенным налогоплательщиком за счет льготного кредита, задолженность по которому списана банком, не применяются.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-07-11/61177

Организация, осуществляющая производство кулинарных изделий, полуфабрикатов, иной продукции общественного питания и реализующая данную продукцию через собственные отделы кулинарии физическим лицам, вправе в 2022 году применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость при условии, что в 2021 году сумма доходов такой организации не превысила в совокупности 2 млрд рублей и удельный вес доходов от реализации произведенных кулинарных изделий, полуфабрикатов, иной продукции общественного питания через собственные отделы кулинарии физическим лицам в общей сумме доходов составил не менее 70 процентов.

Письмо от 18 июня 2021 г. № 03-07-08/48029

В случае если российская организация реализует для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, исключительные права на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, права на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, то данные операции на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации.

Письмо от 22 июля 2021 г. № 03-07-07/58582

Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении вышепоименованных услуг по инвестиционному консультированию применяется при условии непосредственного оказания данных услуг брокером, включенным в единый реестр инвестиционных советников.

Письмо от 27 июля 2021 г. № 03-07-11/60078

Операции по приобретению у страхователя прав требования по выплате страхового возмещения, возникающего из договора обязательного страхования гражданской ответственности, в указанных перечнях не поименованы. В связи с этим данные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. В отношении вышеназванных прав налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует определять в соответствии с пунктом 2 статьи 153 НК РФ, согласно которому налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021

Акциз

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-13-08/61112

Если организацией в местах хранения и реализации получен подакцизный товар путем смешения нескольких компонентов, то, по мнению Департамента, в целях исчисления акцизов под произведенным объемом подакцизного товара следует понимать ту часть объема смеси, которая отвечает требованиям пункта 3 статьи 182 НК РФ. А именно в результате смешения объемы компонентов со ставкой акциза ниже, чем ставка акциза на изготовленный конечный продукт, приобретают физико-химические свойства такого подакцизного товара, его полезность при использовании потребителем и, соответственно, формируют его произведенный объем. Аналогичный процесс происходит с объемами компонентов из числа неподакцизных товаров, на которые ставки акциза отсутствуют.

Налог на прибыль

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-03-06/1/61139

Доходы, полученные от операций с производными финансовыми инструментами, не учитываются в составе доходов от реализации товаров, произведенных в рамках РИП.

Одновременно сообщаем, что особенности формирования доходов и расходов, определения налоговой базы, а также особенности оценки для целей налогообложения прибыли организаций операций с производными финансовыми инструментами установлены статьями 301 - 305 НК РФ. При этом положениями главы 25 НК РФ не предусмотрена возможность налогоплательщикам самостоятельно определять дату признания дохода в виде сумм вариационной маржи.

Письмо от 28 июля 2021 г. № 03-03-07/60509

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. Расходы в виде комиссии депозитария, брокера и биржи являются расходами, связанными с приобретением ценных бумаг, и учитываются для целей налогообложения в момент их реализации (погашения) или иного выбытия.

Письмо от 16 июля 2021 г. № 03-03-06/1/56783

Оправдательным документом в отношении расходов по оплате парковочного места может служить отчет об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени (дате) окончания и начала движения транспортного средства и первичные учетные документы, составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного транспортного средства в производственных целях на соответствующем маршруте (путевой лист).

Письмо от 2 июня 2021 г. № 03-03-06/1/42998

В случае, если ликвидация осуществляется в целях создания нового амортизируемого имущества, остаточная стоимость ликвидируемого имущества включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта.

Необходимо отметить, что Федеральные стандарты бухгалтерского учета не регулируют правила ведения налогового учета.

Комментарий к налоговым спорам за август 2021

Письмо от 25 июня 2021 г. № 03-03-05/50223

Налогоплательщик, получающий в пользование права на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионному договору на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования результатом интеллектуальной деятельности, определяемый исходя из рыночных цен на право пользования идентичными результатами интеллектуальной деятельности.

Письмо от 18 июня 2021 г. N 03-03-06/1/48228

Расходы в виде разового платежа, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в лицензию на право пользования недрами в связи с расширением участка недр, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций либо в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет, либо путем увеличения первоначальной стоимости нематериального актива на сумму произведенных затрат и последующего списания через механизм амортизации в соответствии со статьями 256 - 259.2 НК РФ.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-03-06/1/51144

Учитывая, что денежные средства, полученные организацией при реализации подарочных сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем, при применении налогоплательщиком метода начисления указанные суммы учитываются в доходах от реализации для целей налогообложения прибыли на дату непосредственной реализации товаров.

Письмо от 5 июля 2021 г. № 03-03-06/1/52952

Каждое из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований для признания задолженности безнадежной является самостоятельным. В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности безнадежной она признается таковой в том периоде, в котором возникло первое по времени основание для признания задолженности безнадежной.

Письмо от 8 июля 2021 г. № 03-03-06/1/54283

Доход налогоплательщика, полученный при погашении приращенного пая для целей налогообложения прибыли квалифицируется в качестве дивидендов. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 3 статьи 284 НК РФ.

Письмо от 20 июля 2021 г. № 03-03-06/3/57804

Пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте, не учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли при условии целевого использования таких пожертвований (подпункт 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ). При этом курсовые разницы по средствам пожертвований, возникшие в результате изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, являются доходами (расходами), полученными (произведенными) в рамках целевых поступлений, которые также не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Указанный порядок учета курсовых разниц в отношении пожертвований, выраженных в иностранной валюте, распространяется в том числе при размещении временно свободных средств пожертвований на депозитных счетах в банке.

Письмо от 28 июля 2021 г. № 03-03-06/1/60400

В случае, описанном в обращении, следует учитывать, что при наличии судебного решения о взыскании задолженности ликвидированного должника с физических лиц в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности такая задолженность не может считаться безнадежной. По сути, в рассматриваемом случае происходит перевод задолженности юридического лица в задолженность физических лиц перед налогоплательщиком. Учитывая указанное, данная дебиторская задолженность перед налогоплательщиком (задолженность физических лиц, контролирующих должника, перед налогоплательщиком) может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли уже после проведения судебными приставами-исполнителями мер принудительного взыскания или по другому основанию, установленному пунктом 2 статьи 266 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-04-05/59234

Суммы документально подтвержденного возмещения вреда, причиненного имуществу потребителя, производимого в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей, не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых организацией в досудебном порядке, в НК РФ не содержится.

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-04-05/59241

Если в соответствии с вышеизложенными положениями Трудового кодекса поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения служебного поручения работодателя признается командировкой, к суммам возмещения командировочных расходов работника применяются нормы пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-04-05/59237

По медицинским услугам по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения налогоплательщик вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц по расходам на дорогостоящее лечение в размере фактически произведенных им расходов.

Письмо от 27 июля 2021 г. № 03-04-05/59976

Если на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный жилой дом соблюдаются условия, установленные подпунктом 4 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ, то минимальный срок владения земельным участком, на котором расположен такой жилой дом, составляет три года.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-04-06/61493

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм оплаты организацией физическому лицу периода корпоративного обучения, проходимого им с целью дальнейшего трудоустройства в эту организацию, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-04-05/61305

Для каждого из супругов срок владения указанным земельным участком, приобретенным в совместную собственность супругов, исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов. При этом дата перехода такого имущества в собственность одного из супругов от другого супруга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не изменяет описанный порядок.

Письмо от 8 июля 2021 г. № 03-04-06/54136

В отношении доходов членов общественной организации в виде материальной помощи, а также в виде сумм возмещения (оплаты) стоимости приобретенных лекарственных препаратов, выплачиваемых общественной организацией, положения пункта 28 статьи 217 НК РФ не применяются.

Налоговые споры за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 8 июля 2021 г. № 03-11-11/54294

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Страховые взносы

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-04-05/59241

В случае если поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахождения работодателя признается командировкой в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, то к суммам возмещения командировочных расходов дистанционного работника применяются положения пункта 2 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-04-06/61493

Выплата, производимая организацией по договору о корпоративном обучении физическому лицу, проходящему данное обучение для последующего трудоустройства в эту организацию, в качестве компенсации за время, потраченное обучающимся лицом на посещение обучающих мероприятий, не подлежит обложению страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплата, произведенная не в рамках трудовых отношений и не по гражданско-правовым договорам, поименованным в пункте 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 30 июня 2020 г. № 03-15-05/56572

Вознаграждение, выплачиваемое организацией в пользу физического лица по договору на участие в социологическом исследовании аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач) и других видов средств массовой информации, на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ и с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата, производимая по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 июля 2021 г. № 03-03-06/1/54895

Суммы компенсаций расходов дистанционных работников, связанных с использованием для выполнения трудовой функции принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, не подлежат обложению страховыми взносами в размере, определяемом коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору о дистанционной работе между организацией и работниками.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Патент

Письмо от 27 июля 2021 г. № 03-11-11/60066

В силу того что обеспечительный платеж и залог имеют общую правовую природу, сумма обеспечительного платежа, полученного налогоплательщиком, применяющим ПСН в связи с предоставлением жилых или нежилых помещений в аренду, в целях подпункта 1 пункта 6 статьи 346.45 НК РФ учитывается на дату зачета в счет погашения задолженности арендатора при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором аренды.

Госпошлина

Письмо от 3 декабря 2020 г. № 03-05-04-03/105933

При этом, исходя из положений пунктов 1 статей 1152, 1157 ГК РФ, полагаем, что наследование выморочного имущества сделкой не является.

Необходимость оценки выморочного имущества для целей исчисления государственной пошлины отсутствует, учитывая, что производить расчет размера государственной пошлины не требуется.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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