Обзор практики Верховного Суда по налогам за октябрь 2021

Рассматриваются наиболее интересные выводы по налоговым спорам.

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Общие вопросы

Определение от 25 октября 2021 г. № 306-ЭС21-18807 (с. Першутов А.Г., Гравилат)

Уплаченные в большем размере суммы налога, суммы страховых взносов, признаются излишне уплаченными страховыми взносами, а не неосновательным обогащением.

Определение от 18 октября 2021 г. № 309-ЭС21-11163 (с. Тютин Д.В. Антонова М.К., Першутов А.Г., Заявитель Гуторова Ксения Вячеславовна)

Судами не исследованы вопросы о том, осуществляла ли в действительности Гуторова К.В. облагаемую УСН предпринимательскую деятельность в 2015 — 2016 годах, самостоятельно ли она исчисляла, декларировала и уплачивала данный налог. Разрешение данных вопросов является существенным, поскольку в том случае, если Гуторова К.В. реально не осуществляла облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, она не могла не осознавать факт излишней уплаты ею налога по УСН непосредственно в момент уплаты.

Определение от 7 октября 2021 г. № 310-ЭС21-17620 (с. Антонова М.К., Акварель)

Налогоплательщик как правопреемник реорганизуемого общества должен был знать о наличии переплаты по налогам в момент подписания передаточного акта, пришли к выводу о том, что общество обратилось в инспекцию с заявлением о возврате переплаты по истечении трехлетнего срока, установленного пунктом 7 статьи 78 Налогового кодекса. При этом суды отметили, что заявитель не был лишен возможности произвести с налоговым органом сверку расчетов по перешедшим к нему правам и обязанностям после реорганизации в пределах трехлетнего срока.

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2021

Налоговый контроль

Определение от 29 октября 2021 г. № 310-ЭС21-19361 (с. Тютин Д.В., Старатель)

Судебные инстанции установили, что оспариваемое постановление соответствует утвержденной форме, выемка документов произведена и оформлена в соответствии с требованиями налогового законодательства. Вопреки доводам заявителя, суды указали на наличие у налогового органа причин для проведения выемки с целью эффективного осуществления налогового контроля.

Так, обществу в ходе проверки направлялись требования о представлении документов (информации), касающиеся исчисления и уплаты налогов за проверяемый период, которые не исполнены в полном объеме. При этом налогоплательщиком неоднократно уточнялись налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость. Также в ходе выездной проверки проводилась экспертиза, для проведения которой были переданы, в том числе и изъятые документы.

НДС

Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723 (с. Антонова М.К., Башкирская медь)

Себестоимость выполняемых подрядчиком работ формируется за счет всех затрат, связанных с исполнением договора. Заключая соглашение о расторжении договора с передачей незавершенного результата заказчику и выплатой компенсации подрядчику стороны подтвердили наличие заинтересованности заказчика в таком результате, что в полной мере отвечает признакам реализации работ в целях налогообложения НДС.

Определение от 4 октября 2021 г. № 305-ЭС21-17329 (с. Антонова М.К., Группа компаний «ТНС Энерго»)

При исследовании обстоятельств дела установлено, что корректировка обществом налоговой базы по НДС не является результатом выявленных ошибок или искажений в определении налоговой базы прошлого налогового периода. Сснованием для корректировки обязательств налогоплательщика послужил факт признания завышения цены по сделкам с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в судебном порядке.

Полученные обществом денежные средства по взаимоотношениям с контрагентом в размере 3 632 801 355 рублей 44 копеек не являются объектом налогообложения НДС, поскольку стоимость оказанных услуг в указанном размере не признана реализацией товаров (работ, услуг). Общество в полном объеме исчислило и уплатило сумму НДС на основании цены, установленной договорами с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

При проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика не было установлено занижение налоговой базы по НДС, незаконное применение налоговых преференций либо совершение каких-либо нарушений налогового законодательства. А значит у инспекции отсутствуют доказательства получения обществом необоснованной налоговой выгоды, не установлены обстоятельства, свидетельствующие об умышленном характер действий, направленных на нарушение законодательства о налогах и сборах.

Определение от 4 октября 2021 г. № 305-ЭС21-16503 (с. Антонова М.К., Страховая компания «Согласие»)

Судебные инстанции исходили из того, что общество неправомерно не исчисляло НДС по операциям, связанным с приобретением годных остатков транспортных средств, ошибочно полагая, что в рассматриваемом споре подлежат применению положения статьи 149 НК РФ.

Суды указали, что общество неправомерно одновременно учитывало в полном объеме НДС в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы по НДС в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2021

Акциз

Определение от 14 октября 2021 г. № 305-ЭС21-16987 (с. Антонова М.К., Газпром нефть)

Определение от 12 октября 2021 г. № 305-ЭС21-11708 (с. Першутов А.Г., «ТАТНЕФТЬ»)

По своему экономико-правовому содержанию налоговый вычет, применяемый в отношении нефтяного сырья согласно пункту 27 статьи 200 НК РФ, является не только инструментом решения фискальных задач государства, но также инструментом государственной поддержки нефтеперерабатывающей отрасли, инструментом влияния на динамику розничных цен моторных топлив, имея в виду, что по существу применение вычета приводит к возмещению акциза из бюджета, а не к его уплате. Иными словами, предусмотренный пунктом 27 статьи 200 НК РФ механизм вычета акцизов по нефтяному сырью выступает формой финансовой поддержки (субсидирования) предприятий нефтеперерабатывающей отрасли со стороны государства.

Применение массы «брутто» при определении количества направленного на переработку нефтяного сырья влечет за собой не увеличение налоговой нагрузки, а напротив, приводит к увеличению возмещения суммы акциза из бюджета. При таком положении определение количества переданной на переработку нефти с учетом массы балласта (по массе «брутто») противоречит как буквальному содержанию положений пункта 15 статьи 187, пункта 8 статьи 193 НК РФ, так и целям, из которых исходил законодатель при установлении преференции, предусмотренной пунктом 27 статьи 200 НК РФ.

Налог на прибыль

Определение от 29 октября 2021 г. № 305-ЭС21-19846 (с. Тютин Д.В., Почта России)

Полагая, что доходы от авторских прав и лицензий, получаемых в качестве возмещения за использование или предоставление права использования любого авторского права, освобождаются от налогов в договаривающемся государстве, в котором они возникают, общество не перечисляло в бюджет налог на прибыль организаций с вышеуказанных сумм, оплаченных в адрес иностранной компании.

Суды пришли к выводу, что переданное по контракту лицензионное программное обеспечение, предоставляет право использования промышленного оборудования. Формулируя указанный вывод, суды учли, что оборудование без соответствующего программного обеспечения работать не может, как и спорное программное обеспечение без промышленного оборудования отдельной ценности не имеет. Промышленное (сортировочное) оборудование и право его использования неразрывно связаны между собой и являются единым целым.

Определение от 26 октября 2021 г. № 304-ЭС21-19652 (с. Завьялова Т.В., Сибтрансуголь-сервис)

Учитывая, что с момента ликвидации кредитора у налогоплательщика прекращается обязательство по оплате и сумма кредиторской задолженности подлежит включению в состав внереализационных доходов, суды пришли к выводу о законности принятого решения налогового органа. Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе данные бухгалтерской отчетности заявителя, свидетельские показания, суды установили формальное составление соглашений о новации и отсутствии надлежащих доказательств передачи векселей, а также фактической замены обязательств, поскольку представленные налогоплательщиком документы содержат недостоверные сведения, подписаны неустановленным физическим лицом.

Определение от 18 октября 2021 г. № 302-ЭС20-7898 (с. Тютин Д.В., Койлтюбинг-сервис)

Лизинговые платежи, предусмотренные заключенным между сторонами договором, не могут быть отнесены к «пассивному доходу» и не подпадают под понятие процентов, предусмотренных в статье 10 Соглашения «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество», заключенного между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 в связи с чем оснований для доначисления оспариваемых сумм у налогового органа не имелось.

Земельный налог

Определение от 25 октября 2021 г. № 309-ЭС21-19129 (с. Тютин Д.В., ФГКУ Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны)

Наличие на земельном участке вспомогательных сооружений Вооруженных Сил Российской Федерации не свидетельствует о том, что данный земельный участок предназначен для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и фактически используется для обеспечения деятельности в области обороны и безопасности.

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2021

Налог на имущество

Определение от 26 октября 2021 г. № 305-ЭС21-19091, 305-ЭС21-19093 (с. Тютин Д.В., ИНГЕОКОМ КРК)

Судами учтено, что порядок пересмотра результатов кадастровой стоимости, установленный статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности, не предполагает возможности произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Определение от 26 октября 2021 г. № 309-ЭС21-19017 (с. Тютин Д.В., Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»)

Судебные инстанции исходили того, что при ведении учета имущества паевого инвестиционного фонда, общество, как управляющая компания, в первую очередь, должно исходить из норм федеральных стандартов бухгалтерского учета. Установив, что имущество фонда соответствует всем критериям основного средства, сдается в аренду, приносит экономические выгоды его владельцам (пайщикам), суды заключили, что такое имущество подлежит налогообложению в общеустановленном порядке. Суды отметили, что имущество паевого инвестиционного фонда, составляющее инвестиционный фонд, не подлежит освобождению от налогообложения налогом на имущество организаций, поскольку не является имуществом, которое является его собственностью, то есть не удерживается управляющей компанией как собственником или арендатором данного имущества в качестве актива в форме права пользования.

Определение от 25 октября 2021 г. № 307-ЭС21-18768 (с. Тютин Д.В., Лесозавод «Судома»).

Положения по учету основных средств не связывают принятие актива в качестве основного средства с объемом установленного и работающего оборудования и объемом и качеством выпускаемой продукции.

Определение от 12 октября 2021 г. № 305-ЭС21-14396 (с. Тютин Д.В., Зарубежнефть).

Частично отменяя принятые по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и полностью отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований, суд округа руководствовался теми же нормами права, но исходил из того, что с учетом ряда актов Верховного Суда Российской Федерации, в том числе Определения от 19.02.2020 N 5-КА19-54, недопустимо исключать из величины рыночной стоимости объекта недвижимости, определенной экспертом, размер налога на добавленную стоимость.

Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723 (с. Антонова М.К., Башкирская медь).

«Пруд N 3» (в составе нескольких объектов) построен и введен в эксплуатацию как гидротехническое сооружение, и его невозможно отнести к природно-антропогенным объектам. Суды поддержали вывод налогового органа о том, что гидротехнические сооружения являются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 374 НК РФ, и соответственно, спорный объект подлежит налогообложению в установленном порядке.

Налоговые споры за 2020

НДПИ

Определение от 19 октября 2021 г. № 309-ЭС21-18458 (с. Антонова М.К., Груберский щебеночный завод).

Отнесение налоговым органом в своем расчете к полезному ископаемому строительного камня (щебень), учет его количественного объема и расчет по этому виду полезного ископаемого стоимости единицы и общей стоимости добытого полезного ископаемого (налоговой базы) с применением цены реализации строительного камня — щебня произведено правомерно.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что такой вид полезного ископаемого как «камень строительный», добытый обществом, как недропользователем на Груберском месторождении габбро, соответствует ГОСТу 8267-93 и является первичной продукцией разработки Груберского месторождения, первой по своему качеству, соответствующей государственному стандарту; наличие ГОСТа 8267-93 и соответствие ему полезного ископаемого, добываемого налогоплательщиком, исключает необходимость разработки стандарта самим обществом; дробление является операцией по добыче полезных ископаемых.

Суды пришли к выводу о том, что отсев, как продукт дробления щебня является продуктом его переработки и не может являться добываемым полезным ископаемым, поскольку способом его получения является дробление строительного камня (щебня), а не фактическая добыча (извлечение) из недр, учитывая условия разработки северного участка Груберского месторождения габбро.

Определение от 18 октября 2020 г. № 309-ЭС21-18405 (с. Антонова М.КСеменовский рудник).

Принимая во внимание условия заключенных обществом с третьими лицами договоров, предметом которых определена золотосодержащая руда как минеральное сырье, содержащее золото и серебро в определенных количествах, а цена товара установлена исходя из цены 1 грамма драгоценного металла, суд пришел к выводу о том, что в проверяемом периоде налогоплательщиком были добыты и реализованы драгоценные металлы, содержащиеся в окисленной руде.

Кроме того, суд отметил, что расчет налога, примененный налогоплательщиком, ведет к нарушению принципа экономической обоснованности налогообложения, указав, что получая выручку за реализованные по спорным договорам драгоценные металлы из расчета действующих цен золота и серебра, установленных ЦБ РФ и Лондонской биржей на дату реализации соответствующей руды (2017), и, определяя налоговую базу по НДПИ на основании цен реализации драгоценных металлов, имевших место в 2013 — 2014 годах, налогоплательщик допустил неполную уплату налога в оспариваемой сумме ввиду исчисления НДПИ по цене драгоценных металлов ранних периодов без учета реальных котировок на золото и серебро, указанных в договорах на поставку руды, с учетом которых недропользователем была получена фактическая выручка.

Определение от 18 октября 2021 г. № 305-ЭС21-18230 (с. Антонова М.К., Лукойл-Пермь).

Судебные инстанции согласились с выводами налогового органа о неправомерности исчисления налогоплательщиком спорных коэффициентов Кв и Кз по каждому расположенному на лицензионном участке месторождению вследствие предоставления всего указанного в лицензии участка недр в статусе горного отвода. Суды также отметили, что при актуализации лицензии указанный статус не был изменен, в первичных декларациях обществом спорные коэффициенты Кв и Кз указаны равными 1.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

УСН

Определение от 26 октября 2021 г. № 310-ЭС21-19841 (Завьялова Т.В., ИП Иванова Елена Михайловна).

Основанием доначисления спорного налога послужил вывод инспекции о занижении налоговой базы в результате не включения в нее дохода от реализации принадлежащего налогоплательщику нежилого помещения, находившегося в собственности менее 2-х месяцев. Указанное помещение, находящееся на цокольном этаже, имеет отдельный вход с улицы и по своему характеру, потребительским свойствам и функциональному назначению не предназначено для использования в личных целях, семейных и иных, не связанных с предпринимательскими, целях.

Патент

Определение от 11 октября 2021 г. № 306-ЭС21-17698 (с. Антонова М.К., ИП Семенова Лариса Михайловна).

Поскольку патентная система налогообложения не применяется в отношении такого вида предпринимательской деятельности как реализация недвижимого имущества, суды признали верным вывод налогового органа о том, что заявителю необходимо было исчислить НДС с данной реализации и представить в налоговый орган налоговую декларацию по НДС.

Вопросы добросовестности

Определение от 25 октября 2021 г. № 308-ЭС21-18643 (с. Тютин Д.В., Защита).

Фактически заявленный товар спорные контрагенты обществу не поставляли, товар приобретен обществом у реальных поставщиков, в том числе для последующей реализации покупателям в укомплектованном виде. В этой связи при расчете налоговых обязательств расходы общества на приобретение указанных товаров правомерно определены инспекцией исходя из стоимости товаров, установленной фактическими поставщиками, в связи с чем признаны обоснованными затраты, учтенные при исчислении налога на прибыль организаций в части товаров, реализованных обществом покупателям без комплектации.

Определение от 19 октября 2021 г. № 305-ЭС21-18422, 305-ЭС21-18449 (с. Антонова М.К., изучив Нефтяная компания Дулисьма).

Представленные обществом первичные учетные документы не подтверждают реальности спорных хозяйственных операций заявителя с указанным контрагентом, отметив, что примененная обществом схема является частью сложной межсубъектной схемы по возмещению налога, в которую вовлечен ряд нефтедобывающих и большое число технических организаций. Реализация схемы обеспечивается и контролируется из единого центра, что свидетельствует об умышленном искажении обществом сведений о фактах хозяйственной деятельности.

Определение от 18 октября 2021 г. № 310-ЭС21-18218 (с. Антонова М.К., Завод минеральных вод).

Основной вид деятельности контрагента в области права, контрагент не осуществлял поставку товара (трубопровода), зарегистрирован за пять дней до заключения сделки, не располагал необходимыми ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, данная сделка не отражена контрагентом в учете, обществом не представлено доказательств проявления должной осмотрительности при заключении сделки.

Определение от 11 октября 2021 г. № 301-ЭС21-17662 (с. Антонова М.К., Экран).

При этом фактически управление действиями обществ осуществлялось одними лицами, организации использовали единую материально-техническую базу, в проверяемом периоде осуществляли деятельность по предоставлению юридическим лицам и населению платных услуг кабельного телевидения, при этом указанный вид деятельности являлся единственным для общества, а у ООО «Кисс» доходы от указанного вида деятельности составляли наибольшую долю всех доходов.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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