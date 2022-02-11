Краткий обзор налоговых новостей за январь 2022

Топ-3 интересных предложений в начале года: новые госпошлины, налоговая реконструкция и расширение перечня налогоплательщиков УСН.

1. Налоговые законопроекты в январе

Традиционно январь не богат налоговые события, поскольку государственный аппарат только начинает отходить от новогодних каникул и втягивается в рабочий ритм. Правительство отметилось всего двумя локальными законопроектами.

Предлагается дополнить Налоговый кодекс новыми госпошлинами, связанными с внесением изменений конструкцию транспортного средства и перевозкой опасных грузов(Законопроект № 53514-8).

Также в целях исключения путаницы правительство подготовило поправки, исключающие использование в наименовании территорий опережающего развития словосочетания «социально-экономического» (развития). Это, по мнению инициатора, исключит смешение особых экономических зон с ТОРами (Законопроект № 61739-8).

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2. Правительственные планы на 2022

В январе был опубликован план законодательной деятельности правительства, подготовленный еще в конце 2021 года (распоряжение Правительства РФ от 30.12.2021 № 3994-р). Среди налоговых инициатив можно выделить распространение УСН на инвестиционных советников.

Что касается иных налоговых планов, то они носят либо узко-специальный характер, либо их описание не позволяет понять содержание планируемых изменений.

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3. Уточнение условий для налоговой реконструкции

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Спецхимпром (определение от 15 декабря 2021 по делу № 305-ЭС21-18005), в котором сделан вывод, что при наличии информации о реальном исполнителе в цепочке контрагентов, полный отказ в налоговой выгоде не обоснован.

В данном случае налоговый орган должен исключить лишь выгоду сформированную наценкой, приходящейся на технические компании.

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