Как избежать гарантированной проверки со стороны налоговой

Эксперты портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС провели исследование среди 10 000 компаний своих клиентов и выявили одну закономерность. У всех компаний, кто оплачивал услуги или товары на расчетный счет контрагента имеющего средний (желтый) риск по реестру ЦБ, в течение календарного года была проверка со стороны ФНС.

Почему так происходит

Ответ достаточно прост: ЦБ присваивает средний риск тем компаниям и ИП, кто был замечен в подозрительных операциях (незаконном обналичивании, платежах на «технические компании» и других нарушениях закона), и платя на такие компании, вы становитесь частью возможной незаконной схемы по мнению контролирующих органов.

Далее следует гарантированная проверка со стороны налоговой, а если схема незаконного вывода или обналичивания денежных средств подтвердится — в ситуации разбираются правоохранительные органы (проверяют возможные нарушения ст. 199 УК).

Отметим также, что компании имеющие высокий (красный) риск от ЦБ практически лишены возможности вести деятельность (счета банки блокируют, функционировать компании практически невозможно). Платеж на компанию с высоким риском несет еще более существенные последствия — финансовые и налоговые риски крайне высоки.

На апрель 2025 года в реестре ЦБ (ЗСК) более 300 000 компаний и ИП со средним уровнем риска. Максимальные риски зафиксированы в строительной отрасли, торговле, услугах.

Чтобы обезопасить свою организацию от возможных проверок, настоятельно рекомендуем проверять риск ЦБ и не платить на компании, имеющие средний и высокий риск от ЦБ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете проверять риски ЦБ в тарифах Профи и Эксперт. Кол-во проверок в рамках тарифа неограниченно.

Уровень риска ЦБ по ФЗ-115 Определим возможную принадлежность контрагента к организациям, осуществляющим незаконные операции согласно Платформе ЗСК Получить демо-доступ

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