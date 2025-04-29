Самый важный показатель при проверке контрагента в 2025 году

В период до 2020 года, не секрет, что существовало огромное количество мошеннических компаний, готовых обмануть доверчивых клиентов. Усилия ФНС не прошли даром — массовые заявители, массовые адреса, фирмы оформленные по подложным документам практически полностью были закрыты и исчезли с рынка.

Налоговая инспекция внимательно следит за образованием новых компаний и при малейшем подозрении в незаконной регистрации блокирует им счета. Созданы множество сервисов проверки контрагентов, чтобы не попасть на однодневку, которая создана в мошеннических целях.

На данный момент самый большой риск при работе с контрагентом составляют компании, ведущие реальную деятельность, но проводящие незаконные операции в т.ч. обналичивающие незаконно денежные средства.

Как выявить такую компанию? С чего нужно начинать проверку контрагента?

Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, анализируя взаимоотношения контрагентов РФ и налоговые проверки, сделал вывод: самый важный показатель, который нужно изучить до стандартной проверки контрагента — это риск ЦБ (ЗСК).

Реестр располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И содержит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (т.е. участие в незаконных операциях и других обвальных схемах).

Если ваш контрагент относится к среднему или высокому риску, дальнейшая проверка не требуется — с данным контрагентом не нужно сотрудничать т.к. платеж на такого контрагента:

это гарантированная проверка со стороны ФНС.

вы можете стать участником незаконной схемы, если контрагент обналичивает деньги. (далее зайдется МВД в рамках 199 статьи УК).

у вашей компании тоже увеличивается риск и может стать желтым (средним) или красным (высоким) т.е. компания уже будет под подозрением в незаконных операциях.

Обращаем ваше внимание: организации с красным риском практически не ведут деятельность и счета у них могут быть заблокированы. Главное — определить компании со средним риском, а их более 300 000 и число постоянно увеличивается.

При том, что попасть в данный реестр ЦБ может и компания, с которой вы много лет сотрудничаете, мониторить Риск ЦБ нужно постоянно перед платежом.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете за пару секунд определить Уровень риска ЦБ проверяемого контрагента и при необходимости полностью его проверить по методологии ФНС.

В ваших силах предотвратить ненужные проверки налоговых органов и уберечь свой бизнес от проблем!

Уровень риска ЦБ по ФЗ-115 Определим возможную принадлежность контрагента к организациям, осуществляющим незаконные операции согласно Платформе ЗСК Получить демо-доступ

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