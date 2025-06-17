Определяем фирму-однодневку. Самые важные критерии

Сотрудничество с фирмами-однодневками сулит тяжелые налоговые и финансовые последствия. Какие критерии компании-однодневки нужно знать, чтобы грамотно проверить контрагентов, рассказываем в статье.

Согласно позиции ФНС: фирма-однодневка — это юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

Налоговая инспекция активно борется с «фиктивными» компаниям и активно расчищает от них ЕГРЮЛ. Но, к сожалению, встречается множество компаний, созданных для незаконной оптимизации налогообложения, или для простого обналичивания денежных средств.

Особую опасность представляет современная тенденция использования социально незащищенных граждан или молодых совершеннолетних людей для создания фирм-однодневок. Мошенники активно привлекают доверчивых людей, предлагая им небольшое вознаграждение за подписание регистрационных документов у нотариуса.

Механизм обмана работает следующим образом:

Граждане подписывают документы на регистрацию юридического лица.

Передают права на управление банковским счетом организации.

Оформляют доступ к распоряжению денежными средствами.

Соглашаются на передачу права подписи документов (включая ЭЦП).

При этом люди не осознают, что становятся участниками масштабных финансовых операций. Они формально становятся «номинальными» или «подставными» руководителями и учредителями, не ведая о реальных масштабах деятельности созданных компаний.

Рассмотрим как можно выявить такие компании и оградить себя от перечисления на них денежных средств.

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Самые важные критерии компаний–однодневок

Адрес регистрации «массовый» (значительного количества иных юридических лиц). Возможны «недостоверные сведения в ЕГРЮЛ». Руководитель (директор) выступает в качестве такового в значительном количестве иных юридических лиц Налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли; в бухгалтерской или налоговой отчетности отражены убытки на протяжении нескольких налоговых периодов; ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (данные параметры доступна в разделе «Вероятность налоговой проверки» на карточке организации на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Отсутствие штата персонала, среднемесячная заработная плата на одного работника ниже среднего уровня по рынку, нет собственных ресурсов, производственных помещений и офисов. Отчетность не сдается либо сдается с нулевыми показателями. Отсутствие реальных показателей работы компании на протяжении года (получение сертификатов и лицензий, участие в закупках, сдача отчетности и т.д.). Компания имеет высокий или средний риск по реестру ЦБ — один из самых важных критериев (в реестр попадают компании причастные к обналичиванию денежных средств или к незаконным операциям). Проверить можно здесь.

Финансовые потери являются главным риском при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами. После получения предоплаты такие компании исчезают, оставляя добросовестного партнера с убытками и невыполненными обязательствами.

Налоговые последствия представляют особую опасность:

ФНС может признать сделки недействительными.

Потребуется доплата налогов.

Начисляются пени.

Выписывается штраф до 40% от суммы неуплаченных налогов.

Уголовная ответственность также может наступить в случае, если ФНС установит, что сотрудничество с однодневкой было направлено на уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК). Это создает серьезную угрозу для руководителей и владельцев бизнеса.

Важно тщательно проверять контрагентов перед заключением договоров, чтобы избежать подобных рисков и их негативных последствий. На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете осуществлять данные проверки за пару секунд, уберегая свой бизнес от возможных проблем при работе с компанией–однодневкой.

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