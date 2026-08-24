Проверять самозанятого нужно в день оплаты, а не при подписании договора

Рынок труда стремительно меняется, и все больше компаний привлекают к работе физических лиц, зарегистрированных как плательщики налога на профессиональный доход (НПД), то есть самозанятых. Это удобно: нет кадрового учета, минимальная бюрократия, выгодные налоговые ставки. Однако за этой простотой скрывается серьезный налоговый риск, который многие бизнесы недооценивают из-за неправильного подхода к проверке контрагента.
Стандартная практика в корпоративном секторе — проверить контрагента один раз, перед подписанием договора. Для юридических лиц и ИП это часто работает: статус действует годами, изменения происходят редко. Но с самозанятыми этот подход фатально ошибочен. Статус плательщика НПД — вещь хрупкая и временная. Он может исчезнуть в любой момент, и если вы заплатите деньги человеку, который уже не является самозанятым, ваши налоговые проблемы начнутся немедленно.
Почему проверка «на старте» не защищает
Самозанятый — это не юридическое лицо. Это физическое лицо со специальным налоговым статусом. Этот статус имеет жесткие ограничения:
Лимит дохода. Если годовой доход самозанятого превысит 2,4 млн рублей, он автоматически теряет право применять НПД.
Запрет на наём сотрудников. Самозанятый не может иметь наемных сотрудников по трудовым договорам.
Запрет на перепродажу. Нельзя покупать товары для перепродажи.
Запрет на работу с бывшим работодателем. Доходы от заказчика, который был работодателем самозанятого менее двух лет назад, под НПД не подпадают вообще — независимо от того, действует статус или нет.
Трудовые отношения. Если налоговая докажет, что отношения с самозанятым носят трудовой характер, отношения переквалифицируют в трудовые, а налоги и взносы доначислят заказчику за весь период.
Любое из этих нарушений приводит к потере режима НПД. И самое важное: человек может потерять статус сегодня, а вы переведете ему оплату завтра. В этот момент он становится обычным физическим лицом. А выплата доходов физлицу без удержания НДФЛ (по ставке от 13%) и взносов в фонды — это прямое нарушение налогового кодекса для компании-заказчика.
Механика риска: кто платит налоги
Когда вы работаете с самозанятым, вы освобождены от обязанности налогового агента. Вы просто переводите сумму по договору, а исполнитель сам платит налог через приложение «Мой налог». Но это работает только при наличии действующего статуса НПД на момент выплаты, правильно оформленного договора и чека из «Мой налог».
Если на момент перевода денег статуса нет, ваша компания признается налоговым агентом.
Вам доначислят НДФЛ за исполнителя (по ставке от 13%).
Вам доначислят страховые взносы (около 30% сверх суммы).
Вам выпишут штрафы и пени.
Сколько это стоит в деньгах
Договор на 100 000 рублей, статус НПД на дату платежа не действовал:
Что доначислят
Сумма
НДФЛ, 13%
13 000 ₽
Страховые взносы, единый тариф 30%
30 000 ₽
Штраф за неудержание НДФЛ, 20% от суммы налога
2 600 ₽
Штраф за неуплату взносов, 20% от суммы взносов
6 000 ₽
Пени
за каждый день просрочки
Итого сверх стоимости услуг
51 600 ₽ + пени
В результате экономия на налогах превращается в убытки, увеличивающие стоимость сделки примерно в полтора раза. И виноваты будете вы, потому что не проверили актуальность статуса контрагента в момент совершения операции.
Второй сценарий: статус есть, а чека нет
Освобождение от страховых взносов работает не «по факту статуса», а по факту чека. Если самозанятый не сформировал чек в приложении «Мой налог» после получения оплаты, выплата исключается из льготного режима — и взносы доначислят даже при полностью действующем статусе НПД.
Поэтому проверка статуса перед оплатой закрывает только половину риска. Вторая половина закрывается контролем чеков после каждого платежа.
Почему именно день оплаты
Договор может быть подписан месяц назад. За это время самозанятый мог:
Превысить лимит дохода, работая с другими заказчиками.
Оказаться вашим бывшим сотрудником, с увольнения которого не прошло двух лет, — в этом случае НПД к вашим выплатам не применяется в принципе.
Добровольно снять себя с учета, решив перейти на другую систему налогообложения.
Быть принудительно снятым с учета налоговой инспекцией за нарушения.
Ни одна справка, полученная при подписании договора, не гарантирует, что статус сохранится до дня платежа. Единственный способ защитить себя — проверять актуальность статуса непосредственно перед каждым платежом.
Проверка при подписании договора
Проверка в день оплаты
Подтверждает статус на дату
подписания
перевода денег
Ловит утрату статуса после подписания
нет
да
Защищает от доначислений по конкретному платежу
нет
да
Годится как доказательство добросовестности
частично
да
Как проверить быстро и надежно
ФНС предоставляет открытый сервис проверки статуса самозанятого по ИНН — он позволяет узнать, действовал ли режим НПД на конкретную дату. Однако вручную проверять каждого исполнителя перед каждой оплатой неудобно и создает риск человеческой ошибки.
Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС отображает сведения о статусе плательщика НПД из сервиса ФНС в карточке контрагента и отчетах. Это позволяет автоматизировать процесс в вашей системе:
Перед формированием реестра на оплату система проверяет статус всех самозанятых подрядчиков.
Если статус «действует», платеж проходит штатно.
Если статус не подтвержден, система сигнализирует бухгалтерии.
Такой подход исключает ситуацию, когда деньги ушли «в никуда» с точки зрения налогового законодательства.
Красные флаги при работе с самозанятыми
Даже если статус действующий, обратите внимание на косвенные признаки риска:
Регулярные равные платежи. Если вы платите одну и ту же сумму каждый месяц, как зарплату, это маркер трудовых отношений.
Отсутствие других клиентов. Если самозанятый работает только на вас, риск переквалификации в трудовой договор максимален.
Использование ваших ресурсов. Исполнитель работает на вашем оборудовании, в вашем офисе, по вашему графику.
В таких случаях даже действующий статус НПД не спасет от претензий ФНС. Но если статус утрачен, претензии будут вдвойне обоснованными.
Чек-лист безопасной работы с самозанятыми
Проверка перед договором. Убедитесь, что человек действительно зарегистрирован как плательщик НПД. Оформите правильно договор.
Проверка перед каждой оплатой. Это критически важный этап. Статус должен быть активен именно в день транзакции. Проверить статус самозанятого по ИНН можно за несколько секунд.
Контроль лимитов. Следите, чтобы суммы выплат не способствовали превышению годового лимита в 2,4 млн руб.
Документирование результата. Сохраняйте чеки из приложения «Мой налог», которые формирует самозанятый после получения оплаты. Чек — обязательное основание для учета расхода и для освобождения от страховых взносов. Но помните: чек формируется после оплаты, а статус проверяется до.
Частые вопросы
Можно ли один раз в месяц проверить всех подрядчиков и работать по этому списку? Нет. Статус проверяется на дату конкретного платежа. Список, собранный первого числа, к двадцатому уже не доказывает ничего.
Самозанятый прислал справку о постановке на учет. Этого достаточно? Нет. Справка подтверждает статус на дату ее формирования, а не на дату вашего платежа.
Что делать, если статус слетел прямо перед оплатой? Приостановить платеж и переоформить отношения: либо договор ГПХ с физлицом и удержанием НДФЛ и уплатой взносов, либо дождаться восстановления регистрации в качестве плательщика НПД.
Мы платим самозанятому, который раньше был нашим сотрудником. Есть риск? Да, если с момента увольнения прошло менее двух лет. В этом случае НПД к вашим выплатам не применяется независимо от статуса исполнителя.
Заключение
Работа с самозанятым — это удобный инструмент, но он требует дисциплины. Отказ от проверки статуса в день оплаты ради экономии времени — ложная экономия. Стоимость одной налоговой доплаты за необоснованное применение льготы НПД многократно превышает затраты на автоматизированную проверку.
Используйте возможности профессиональных систем по проверке контрагентов и физических лиц, таких как ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, чтобы сделать проверку статуса рутинной, незаметной и безошибочной частью платежного процесса. Помните: в налоговом праве важен не тот статус, который был у контрагента месяц назад, а тот, который есть у него в секунду списания денег с вашего счета.
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