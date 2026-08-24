Проверять самозанятого нужно в день оплаты, а не при подписании договора

Рынок труда стремительно меняется, и все больше компаний привлекают к работе физических лиц, зарегистрированных как плательщики налога на профессиональный доход (НПД), то есть самозанятых. Это удобно: нет кадрового учета, минимальная бюрократия, выгодные налоговые ставки. Однако за этой простотой скрывается серьезный налоговый риск, который многие бизнесы недооценивают из-за неправильного подхода к проверке контрагента.

Стандартная практика в корпоративном секторе — проверить контрагента один раз, перед подписанием договора. Для юридических лиц и ИП это часто работает: статус действует годами, изменения происходят редко. Но с самозанятыми этот подход фатально ошибочен. Статус плательщика НПД — вещь хрупкая и временная. Он может исчезнуть в любой момент, и если вы заплатите деньги человеку, который уже не является самозанятым, ваши налоговые проблемы начнутся немедленно.