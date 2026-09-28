Проверка контрагента больше не разовая. Почему компании переходят на постоянный мониторинг.

Договор с поставщиком подписан три года назад, все документы в порядке, отгрузки идут регулярно. Вдруг приходит требование от ФНС: камеральная проверка и доначислен к уплате НДС за работу «проблемным» контрагентом. Выясняется, что полгода назад у партнера сменился директор на номинального фигуранта, а сама компания попала в «черные списки» налоговиков. Но ваш отдел закупок об этом не знал - ведь проверка проводилась только один раз, при заключении договора.
Ловушка «одноразовой» проверки
Многие российские компании до сих пор живут по принципу: «Проверили контрагента при подписании договора - и забыли». Юристы собрали выписку из ЕГРЮЛ, убедились, что компания действующая, директор не массовый, адрес реальный. Договор подписан, работа пошла.
Проблема в том, что эта фотография состояния контрагента устаревает мгновенно. За три года партнер может:
-Сменить руководство
-Переехать по адресу массовой регистрации
-Накопить налоговые долги и попасть в поле зрения ФНС
-Стать участником сомнительных схем с НДС
-Проводить незаконные операции по мнению ЦБ РФ
Но ваша компания продолжает работать с ним как ни в чем не бывало, потому что «мы же проверяли!»
Почему налоговая не принимает аргумент «мы проверяли»
ФНС России последовательно ужесточает подход к проверке добросовестности налогоплательщиков. Ключевой момент: добросовестность должна проявляться постоянно, а не только в момент подписания договора.
В судебной практике уже множество прецедентов, когда суды встают на сторону налоговиков, указывая, что компания не проявила должной осмотрительности, потому что: Не отслеживала изменения в данных своего партнера
Разовая проверка трехлетней давности не является доказательством текущей добросовестности.
ЗСК ЦБ и проверка на незаконные операции: обязательный элемент due diligence
Особое внимание следует уделять проверке на наличие рисков по платформе ЗСК по решению Центрального Банка РФ и анализу на наличие незаконных операций через специализированные порталы, такие как ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Эти инструменты позволяют выявить не только формальные признаки благонадежности, но и глубинные риски, связанные с нарушением законодательства.
Что показывает проверка ЗСК ЦБ и анализ рисков:
Признаки фиктивной деятельности: отсутствие сотрудников, нулевая отчетность при крупных оборотах, регистрация по адресам массовой регистрации.
- Наличие ЗСК по 115-ФЗ: если банк расторг договор с контрагентом из-за подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма, это критический красный флаг. Такие данные часто отражаются в агрегаторах и сигнализируют о серьезных проблемах с комплаенсом.
- Связи с проблемными контрагентами: участие в цепочках компаний, которые ранее были замешаны в налоговых схемах или мошенничестве.
- Наличие незаконных операций: данные о вовлеченности компании в операции по обналичиванию средств, транзитных схемах, использовании фирм-«однодневок».
- Репутационные риски: судебные дела, жалобы контрагентов.
Игнорирование проверки ЗСК ЦБ и анализа на незаконные операции равносильно сознательному отказу от проявления должной осмотрительности.
Если в ходе налоговой проверки выяснится, что ваш контрагент имел признаки участия в незаконных операциях или его счета были закрыты банками по 115-ФЗ, а вы не провели углубленную проверку через специализированные сервисы, ФНС расценит это как грубую небрежность или даже соучастие в схеме. Также важно проверять директоров и бенефициаров контрагента.
Важно: согласно условиям использования сервиса ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, при работе с данными физических лиц (например, при проверке бенефициаров или директоров) необходимо строго соблюдать Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» и иметь соответствующие согласия субъектов. Это особенно критично для индивидуальных предпринимателей и компаний, которые самостоятельно проводят интеграцию с API сервиса.
Реальные последствия экономии на мониторинге
Сценарий 1: Налоговые доначисления
Компания-покупатель работала с поставщиком два года. При выездной проверке ФНС установила, что поставщик с середины прошлого года не сдавал отчетность, не платил налоги и использовался для обналичивания средств. Результат для покупателя: доначисление НДС по всем сделкам с этим контрагентом за период «сомнительной деятельности» + пени + штраф 40%. Сумма — несколько миллионов рублей.
Сценарий 2: Потеря авансов
Производственная компания оплатила предоплату за оборудование крупному дистрибьютору. Через месяц выяснилось, что дистрибьютор сменил директора, вывел активы и готовится к банкротству. Деньги вернуть невозможно. Разовая проверка год назад ничего не показала — тогда компания была стабильной.
Сценарий 3: Репутационные потери
IT-компания сотрудничала с подрядчиком по разработке ПО. Внезапно подрядчик оказался замешан в деле о мошенничестве, его счета заблокировали, проект остановился. Клиенты основной компании остались без продукта, контракты сорваны. Ущерб репутации невозможно компенсировать деньгами.
Что такое постоянный мониторинг на практике
Постоянный мониторинг — это не ручная проверка раз в квартал. Это автоматизированная система, которая:
Ежедневно сканирует открытые источники по всем вашим контрагентам: ЕГРЮЛ, картотеку арбитражных дел, реестры ФНС, списки недобросовестных поставщиков, данные о банкротствах.
Проводит регулярную проверку ЗСК ЦБ и анализ на незаконные операции для выявления связей с проблемными контрагентами и фактов расторжения договоров банковского обслуживания по 115-ФЗ.
Фиксирует критические изменения:
- Смена директора или учредителей
- Появление судебных исков (особенно налоговых споров)
- Исключение из ЕГРЮЛ или начало процедуры банкротства
- Попадание в «черные списки» регуляторов
Отправляет алерты ответственным сотрудникам в режиме реального времени.
Позволяет оперативно реагировать: приостановить платежи, запросить дополнительные гарантии, расторгнуть договор до наступления необратимых последствий.
Как защитить свой бизнес
Шаг 1. Аудит текущей базы контрагентов
Выгрузите всех действующих партнеров, с которыми есть открытые договоры или регулярные поставки. Проверьте их текущий статус через сервисы ФНС или коммерческие платформы. Обязательно проведите проверку на наличие ЗСК ЦБ и анализ на незаконные операции на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС для выявления скрытых рисков.
Шаг 2. Внедрите автоматизированный мониторинг
Выберите решение, которое интегрируется с вашей учетной системой и автоматически проверяет контрагентов по заданным критериям. Затраты на мониторинг несопоставимы с потенциальными налоговыми доначислениями.
Шаг 3. Настройте регламент реагирования
Определите:
Кто получает уведомления (юрист, руководитель отдела закупок, финансовый директор)
Какие изменения требуют немедленной остановки платежей
Какие требуют дополнительного анализа
Как документировать принятые решения (это важно для защиты перед ФНС)
Шаг 4. Обучите команду
Закупщики должны понимать: если система сигнализирует о проблеме с контрагентом, это не бюрократия, а защита компании. Игнорирование алертов может стоить карьеры.
Цифры говорят сами за себя
По данным исследований, компании, внедрившие постоянный мониторинг контрагентов:
-Снижают риски налоговых доначислений на 70–80%
-Избегают потерь от мошеннических схем в среднем на 3–5 млн рублей в год
-Экономят до 200 часов рабочего времени юристов и специалистов по безопасности ежегодно.
Заключение
Эра «проверил один раз и забыл» закончилась. Налоговая служба, суды и рынок требуют от бизнеса постоянного контроля за своими партнерами. Разовая проверка при заключении договора — это необходимый, но абсолютно недостаточный минимум.
Обязательная проверка ЗСК ЦБ, анализ на наличие незаконных операций на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС стали неотъемлемой частью корпоративной безопасности. Компании, которые продолжают игнорировать динамичность бизнес-среды, рискуют получить налоговые доначисления, потерять деньги и столкнуться с репутационными проблемами. Те, кто внедрил постоянный мониторинг, спят спокойно: они знают о проблемах контрагентов раньше, чем эти проблемы становятся их проблемами.
Не ждите требования от ФНС. Начните мониторить контрагентов сегодня — пока не стало слишком поздно.