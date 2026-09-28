Проверка контрагента больше не разовая. Почему компании переходят на постоянный мониторинг.

Ловушка «одноразовой» проверки

Многие российские компании до сих пор живут по принципу: «Проверили контрагента при подписании договора - и забыли». Юристы собрали выписку из ЕГРЮЛ, убедились, что компания действующая, директор не массовый, адрес реальный. Договор подписан, работа пошла.

Проблема в том, что эта фотография состояния контрагента устаревает мгновенно. За три года партнер может:

-Сменить руководство

-Переехать по адресу массовой регистрации

-Накопить налоговые долги и попасть в поле зрения ФНС

-Стать участником сомнительных схем с НДС

-Проводить незаконные операции по мнению ЦБ РФ

Но ваша компания продолжает работать с ним как ни в чем не бывало, потому что «мы же проверяли!»

Почему налоговая не принимает аргумент «мы проверяли»

ФНС России последовательно ужесточает подход к проверке добросовестности налогоплательщиков. Ключевой момент: добросовестность должна проявляться постоянно, а не только в момент подписания договора.

В судебной практике уже множество прецедентов, когда суды встают на сторону налоговиков, указывая, что компания не проявила должной осмотрительности, потому что: Не отслеживала изменения в данных своего партнера

Разовая проверка трехлетней давности не является доказательством текущей добросовестности.