Работа бухгалтера: детектив или тетрис?

Как известно, бОльшую часть своей жизни человек проводит на работе. И от того, насколько правильно выбрана профессия зависит, будет ли человек просто отбывать положенные часы, страдая от необходимости выполнять свои обязанности, как от зубной боли, либо будет получать удовольствие, а не только деньги (хотя, заметим, второе тоже немаловажно).

Как показал опрос «Работа.ру» и портала «Рамблер», большинство россиян более дотошно выбирают себе машину, чем профессию на всю жизнь. 64% опрошенных указали, что не работают по профессии, которую получали в ВУЗах или училищах, а 40% отметили, что никогда по ней не работали.

Мы провели небольшой опрос среди участников одного из самых многочисленных профессиональных сообществ Facebook — страницы «Красный уголок бухгалтера» и попросили их ответить на вопрос: «Как пришли в профессию и что удерживает в ней — искренний интерес, зарплата, постоянный выброс адреналина?»

Ответы были настолько неожиданны, что мы не можем ими не поделиться.

Даже не представляли, что бухгалтеры такие романтики:

«Меня всегда завораживали паззлы, когда „зарплата“ вставала гармонично на свои места. Это самый адреналинистый и красивый участок в бухгалтерии, конечно, при условии, что она сложная и в очень крупной компании. Всегда обожала этот полёт цифр. Сейчас на пенсии, но иногда снится».

Кому-то нравятся сложности:

«Я люблю решать сложности — „искать пуговку“. Это еще со школы. Поэтому зверею, когда меня просят справочку сотруднику набить в ворде о зарплате за последние 6 месяцев, в свободной форме. Хочется взять табуретку, встать и произнести пламенную речь, что не за тем я шла в профессию».

«Училась 5 лет на экономиста, из 20 лет стажа 17 лет главбух, 2 раза пыталась сменить профессию, даже няней и домработницей пробовала . Но в итоге 2 года как самозанятая и абсолютно точно поняла, что очень люблю свою профессию . И главное, чем сложнее и тупиковее ситуация у клиента, тем интереснее».

Кто-то видит в отчетах и графиках игру, в которую нужно выигрывать:

«Я в свою профессию влюбилась. Был два раза перерыв. Первый раз вынужденно (декрет совпал с переездом в новый город). Второй раз попросту выдохлась и взяла тайм-аут, после этого мне пришлось переехать в Россию. И даже не помышляла о бухучете (другая страна, другие законы). А дальше, как в сказке: появилась в моей жизни волшебница и потянула меня за собой в пучину отчетов, первички, цифр, графиков. Для меня бухучет — это тетрис. Он складывается кубик к кубику и исчезает в прошедших периодах. И попробуй где-то замешкаться, не так кубики сложить: все, проиграл и надо все заново. Но в этом вся и прелесть.»

А для кого-то бухгалтерия — отдых для души:

«Не люблю цифры, люблю алгоритмы и информационные потоки. Благо бухучет и есть один большой алгоритм. Бухгалтерией занимаюсь 20 лет, это для души, в свободное от основной работы время, вечерами и в выходные. Была помоложе — вела до пяти юрлиц на общей системе с раздельным учетом, льготными видами деятельности и т.п. А в остальное время — я доцент кафедры системного анализа и математического моделирования Томского государственного университета».

Кто-то стремится «проверить алгеброй гармонию»:

«Я главный бухгалтер. Вся бухгалтерия — пространственный алгоритм, видимый мною, анализируемый, преобразуемый. Это интересно, это любимая составляющая работы. Но стресс от срочности, штрафуемости, от неприкрытого интереса госструктур и неприятностей от них полностью перечеркивает удовольствие и выводит его в минус. Вот тут начинает играть свою роль зарплата. Вот она и выводит иногда все в плюс.... иногда в минус. Тогда думаешь: зачем все это?! Но в итоге все же в плюс... поэтому работаю».

Немного «девочковый» взгляд на профессию от еще одной участницы опроса:

«Я по образованию программист, закончила ВУЗ в 1991 году и даже немного поработала на заводе ВПК, пока он не развалился. Бухгалтером пришлось пойти работать, потому что в те времена учёт был попроще и бухгалтерам платили зарплату. Постепенно переквалифицировалась, в профессию по диплому не вернулась, и в принципе, не жалею. Люблю сложные задачи, связанные с цифрами, много чего люблю в бухгалтерии, нравится из какой-нибудь базы-замарашки делать такую беленькую и пушистую. Легко осваиваюсь в любом ПО. Руководить людьми не люблю, лучше сотрудничать.»

Есть специалисты, которые любят систематизировать хаос:

«А для меня бухгалтерия — это квест, обожаю разгребать чей-то заваленный учет, делать конфетку... восстановление — моя тема...».

Как вам истории? Книгу можно написать, правда? Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что были и те, кто ответил, что на работе «держат деньги. Что же еще?». Но таких немного.

И если вы не испытываете к своей работе подобных чувств, может, стоит задуматься о смене профессии? Или высчитаете, что работа должна приносить деньги, а за удовольствием нужно идти в другие места?