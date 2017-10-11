Клерк.Ру
 
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ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

11.10.17 09:17
8080

Адвокат Михаил Хаймович о борьбе ФНС с предпринимателями. Кто выживет? Зачем налоговики рисуют акты обследования помещений и как на практике убедить в реальности адреса?

Директор хочет зарегистрировать другой адрес

Допустим, живет такая белая пушистая (местами) компания, скорее всего, ООО.  Когда она создавалась, реальность нахождения компании по юр.адресу, указанному в ЕГРЮЛ, налоговую инспекцию не волновала. Закон, обязывающий предприятие регистрировать его по месту нахождения был, но (как у нас часто было в последние 25 лет) не исполнялся.

И вот теперь, когда государство приняло решение всех «прописать», директора компаний стали искать способы удовлетворить  требования ФНС.

Самый простой и на первый взгляд, разумный способ – подать заявление о смене юр.адреса, указав в ЕГРЮЛ тот офис, который в данный момент арендуется.

Почти всегда (в крупных городах) это связано с изменением территориальной инспекции, то есть с переходом в другую инспекцию, обслуживающую территорию по месту аренды офиса.

И вот тут все становится чудесатее и чудесатее (с). Директор и участники, искренне проявляя законопослушность, подают заявление в ИФНС 46 (речь о Москве)…. и получают отказ в регистрации.

Перед этим скорее всего будет приостановление регистрационных действий на 30 дней.

Стандартная формулировка отказа: недостоверность представленных сведений. Нужно заметить, что эту самую достоверность проверяет территориальная ИФНС. «Какая ж недостоверность!» восклицает директор и бежит за разъяснением в территориальную инспекцию.

Что отвечают в налоговой

 Оказывается:

  • В договоре аренды не были указаны этаж или номер комнаты;
  • В этой комнате зарегистрированы еще 10 компаний.  Они там реально не находятся, там именно вы разместили свой офис,  но это налоговиков не сильно волнует;
  • В деле ИФНС присутствует акт обследования помещения, из которого следует, что вашей компании там нет;
  • Собственник помещения вовремя не ответил на запрос ИФНС и не подтвердил факт аренды (например, был в отпуске, а заместитель забыл).
  • Адрес фирмы не соответствует данным официального классификатора адресов (КЛАДР). Например, по данным ЕГРЮЛ адрес компании указан: ул. Ленина, д. 10Б, а в КЛАДР есть только адрес: ул. Ленина, д.10А,  дома с литерой Б не существует.

Разумных ответов может и не быть

Любой из пунктов может быть поводом для отказа в регистрации, и я привел не закрытый список причин отказа, могут быть и иные. Если с отказом по первому из приведенных оснований можно бороться, приведя все документы в соответствие,  то остальные могут поставить руководителя компании в тупик. 

Даже если в этом помещении незаконно зарегистрированы еще Х компаний, почему это должно влиять на решение о регистрации фирмы, которая там реально находится?

На этот вопрос нет разумного ответа, но, похоже логичность и разумность не является достоинством нынешних налоговых властей.

Что же касается акта обследования, тут и говорить не о чем. Сотрудники составили его, не выходя из своего кабинета.

Они совершили должностное правонарушение, а может и преступление (ст. 293 УК «Халатность»). Но доказать это в рамках существующей «правовой» системы не представляется возможным.

Зачем?

Зачем налоговики это делают? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Иногда это действительно просто халатность, нежелание исполнять свои должностные обязанности.

Но, кроме того, общая политика властей:  все предприниматели заподозрены в уклонении от налогов,  государство «зачищает» бизнес, кто не справился, пусть уходит.

Но предприниматели не хотят уходить! Одни ищут способ быстро «решить» вопрос, как вы догадываетесь, коррупционно, другие подают иск в суд (3-6 месяцев процесса).  

Что же делать?

Кроме тщательной подготовки документов, сразу после подачи заявления о регистрации, директору нужно явиться в территориальную ИФНС с оригиналом договора аренды, платежными поручениями, подтверждающими оплату аренды.

Идти можно только на прием к начальнику или заместителю начальника инспекции, записавшись по телефону у секретаря, потому что попасть к инспектору теперь практически невозможно (в Москве); на входе охрана, а пропуск выписывает только секретарь начальника. Если на этот прием еще удастся пригласить и собственника помещения – считайте, что ваша проблема решена.

Описанный выше пример – один из многих вариантов возможных ситуаций. 

Кто-то ведь еще  регистрирует и новые компании.  У этих предпринимателей свои проблемы. Сначала нужно  найти офис и снять его в аренду за кэш, ведь пока нет ни юр лица ни счета в банке, а собственник не даст гарантийного письма в ИФНС без гарантии заключения договора аренды впоследствии. 

Перед этим необходимо убедиться, что это не адрес массовой регистрации, можно сделать это на  сайте ФНС.  Можно пытаться открыть компанию по домашнему адресу учредителя, «Клерк» писал об этом ранее. Но последнее время в Москве стали отказывать в такой регистрации.

Но при наличии правильно собранного комплекта документов ФНС не отказывает в регистрации новой компании, откладывая проверку места ее нахождения на потом, и в этом смысле регистрация новой фирмы проще, чем смена адреса для действующей.

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

Особые мытарства ждут компании, внесенные ФНС в список с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ.

Основания для внесения в такой список известны.  Все желающие могут проверить компанию, достаточно знать ее ИНН, получив выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде на сайте ФНС. В случае внесения в список в выписке будет эта информация. 

Но руководители не привыкли каждый день делать выписку по своей фирме, и могут узнать о внесении в «черный список» от банка, который заблокирует счет. Тут и начинаются проблемы.

Счет в банке не работает,  в другом банке счет не откроют. Нужно найти новый адрес, пройти все процедуры, описанные для случая регистрации новой компании, а в итоге получить приостановление регистрационных действий на 30 дней. Положительное решение будет получить гораздо сложнее, чем в случае смены адреса при не включении в «черный список» - налоговики в рамках проверки достоверности сведений допросят директора, пытаясь доказать, что его деятельность фиктивна и он «подставное лицо».

Ну, а если предприятие не сможет подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ, для него наступят последствия:

  • С 01.09.2017г. по истечении 6 месяцев исключение организации из ЕГРЮЛ;
  • Отказ в регистрации новых компаний директору и всем учредителям , пока имеется подобная запись о недостоверных сведениях .
Если компания будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, директору и учредителям нужно быть готовыми к следующим последствиям:

  • На три года они не смогут зарегистрировать ни одной новой компании со своим участием , а также войти в состав участников ни одной действующей компании на территории РФРуководитель и бухгалтер компании может быть привлечен к субсидиарной ответственности по любым долгам с 28 июня 2017 г. (488-ФЗ от 28.06.2017 г.).

Стань экспертом
Михаил Хаймович

адвокат, «Правовой и бухгалтерский центр Юрмастер»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Написать свое мнение
32 мнения
Клерк
inteloffice
, Москва

Да уж, а перевестись из региона в регион вообще не реально, хотя я тут переводила одних из Сергиев посада на домашний адрес директора (он же учредитель) в Москве, так вот учредитель был с видом на жительство, а собственником квартиры по месту регистрации теща. Благо теща попалась боевая, она с директором и к нотариусу ходила, чтобы согласие на адрес оформить, а потом ещё и в территориальную налоговую. Ох и намучились они, но все таки наши победили. Но это был их единственный шанс на перевод из региона, покупной адрес в данном случае вообще не прошел бы, да и порядочные продавцы адресов за данную работу не взялись бы.

А вообще конечно надо по этому вопросу обращаться к специалистам, которые уже знают где приобрести сам адрес. Цены очень разные, почему то самое сложное при смене адреса остаться в той же налоговой.

Со своим же адресом (даже домашним) надо обращаться в терр налоговую и подтверждаться в обязательном порядке, причем в терр налоговой будут проводить беседу только с собственником помещения, по доверенности такие беседы (даже в Москве) например в 36 налоговой не проводятся. В МО обязательно захотят пообщаться с руководителем компании  "мигранта" и спросить, а чего это у вас батенька с прибылью, а как то вы зарплаты мало своим работникам платите, типа покошмарить, но этот момент зависит уже от политики принимающей налоговой

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Аноним
, Самара
Вы удивляетесь почему налоговая делает отказ, так ведь госпошлина идёт в бюджет - это раз, а два - как вы правильно заметили имеет место коррупционный момент. Надо всем совместно отвоевывать своё место под солнцем. С системой можно и нужно бороться!!!
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Аноним
, Москва
И  сколько там госпожлины? Копейки, не думаю что это сильно пополнит бюджет. А чистка хоть уменьшает число однодневок по ним то ктт пойдет "космонавт"? А реальному бизнесу ну не большие заморочки.
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Аноним
, Иркутск
Это борьба с однодневками и уходом от налогов. Автор утрирует все описанное. Налоговая заинтересована в достоверных ЕГРЮЛ и ЕГРИП без массовых учредителей, руководителей и пр. Реальным ООО заморочек не много...
Клерк
inteloffice
, Москва
Автор статьи ничего не утрирует, он грамотно описал все нюансы, я сама практик в этой области. 

Думаю, это не бесполезная борьба  с однодневками, а чистка реестра от не действующих компаний. Однодневки по сути они и называются однодневками и быстро уходят с рынка.
Насчет массовости директоров и учредителей, это по сути дробление бизнеса и уход от налогов, путем создания нескольких компаний с разными направлениями, вот с этим налоговая скоро начнет бороться.
Ну и третий момент, борьба с дураками, которые ведут бизнес не грамотно и не осторожно, как известно в России две беды  на все века: дураки и дороги. кто умный и осторожный, тот всегда пробьется.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Это борьба с однодневками и уходом от налогов. Автор утрирует все описанное. Налоговая заинтересована в достоверных ЕГРЮЛ и ЕГРИП без массовых учредителей, руководителей и пр. Реальным ООО заморочек не много...

 У тебя то Итоге в есть? Или в школу учись.

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Аноним
, Москва
Абсолютная правда в этой статье! Только что столкнулись с этой проблемой. Только тут не сказали, что в 46 налоговой, получив отказ, человек еще должен отстоять в очереди часа на 2,3, чтобы узнать причину. Причем очередь не электронная, а на бумаге (записываешься, а потом тебя выкрикивают). Наладить электронную очередь для «отказников» даже не пытаются, дабы почувствовали свою ничтожность.
Клерк
deltax
, Москва
А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или заставят сначала адрес поменять на достоверный?
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Аноним
, Москва

deltax, Вы писали:

А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или заставят сначала адрес поменять на достоверный?

В такой же ситуации сейчас нахожусь 

Клерк
inteloffice
, Москва
Подали вчера документы в 46ю налоговую на смену адреса в пределах здания

Сегодня послала  Ген директора собственника в 36ю терр налоговую по Москве подтверждаться на тему предоставляемого юр адреса, пообщался он и с зам начальника инспекции, и со службой безопасности, потом я еще с безопасностью пообщалась по телефону, все очень милые вежливые люди, и совсем директора не кошмарили
Надеюсь, теперь будет все хорошо, выдача в 46 назначена на 18 октября.

А теперь объясняю механизм работы 46 с терр налоговыми. После получения комплекта документов 46 налоговая отправляет запрос в терр налоговую и спрашивает, а есть ли ребята у вас такой собственник. И, если собственник не зашел в терр налоговую, и писем о предоставлении адресов никому не написал, то тер налоговая наличие собственника не подтвердит, и 46 я примет решение об отказе в гос регистрации, написав в отказе что сведения о вашем адресе не достоверны.
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Аноним
, Санкт-Петербург

Организация никогда (совсем никогда) не может находиться по адресу. Вообще находиться не может. Нету у организации такого свойства - место в пространстве. Потому что организация - лицо юридическое, не существующее, и адрес его - юридический, фиктивный. Пока юридический адрес не изменен в установленном законом порядке, адрес остается прежним.


нет цензурных слов...!

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Аноним
, Москва
Интересно, а в офисе (кабинете) адвоката сколько еще организаций разместили офис? Вот прям с исполнительным органом - директором, бухгалтером, секретаршей, столом и компьютером? За которым можно работать. Ни одного? Так это нормально, скажет он - и служба также считает.
Или адвокат в понятие офиса вкладывает какое-то другое понятие?
Про недостоверный адрес тоже весело - нет в ФИАСе, значит такого адреса не существует. Адреса туда вносят муниципальные власти, а не налоговая. Куда в случае чего претензии направлять? На деревню дедушке?

ФНС молодцы - наконец то в реестре наводят порядок. Зачищают от однодневок и помоек.
Клерк
Михаил_Хаймович

Аноним, Вы писали:

deltax, Вы писали:

А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или заставят сначала адрес поменять на достоверный?

В такой же ситуации сейчас нахожусь 

 Откажут в ликвидации. Проходили.


Клерк
Михаил_Хаймович

Аноним, Вы писали:

Интересно, а в офисе (кабинете) адвоката сколько еще организаций разместили офис? Вот прям с исполнительным органом - директором, бухгалтером, секретаршей, столом и компьютером? За которым можно работать. Ни одного? Так это нормально, скажет он - и служба также считает.
Или адвокат в понятие офиса вкладывает какое-то другое понятие?
Про недостоверный адрес тоже весело - нет в ФИАСе, значит такого адреса не существует. Адреса туда вносят муниципальные власти, а не налоговая. Куда в случае чего претензии направлять? На деревню дедушке?

ФНС молодцы - наконец то в реестре наводят порядок. Зачищают от однодневок и помоек.

 Ну если вы о нас - ни одной организации в нашем офисе конечно не зарегистрировано. Мы профи все-таки. 

"ФНС молодцы - наконец то в реестре наводят порядок. Зачищают от однодневок и помоек."

Таки да, молодцы. Лес рубят - щепки летят. Подумаешь, кого-то беленького зацепили! А знаете, сколько сейчас проблем из-за этого у беленьких? Я не против борьбы с помойками, это правильное направление, и раньше надо было начинать. Но методы! Обычная кампанейщина.


Клерк
Михаил_Хаймович

board625, Вы писали:

Всем в тень уходить? В банке счёт открываешь, на тебя как на преступника смотрят. Вот ходишь и доказывает, что не верблюд.

 В тень уже не получится. Времена изменились.

Клерк
Михаил_Хаймович

Аноним, Вы писали:

На войне все средства хороши. С фиктивными надо бороться их же методами.

 Насчет "всех средств" не согласен. Предложите еще номиналов расстреливать. А что, эффективно! Есть иные, совершенно очевидные методы борьбы с уклонением от уплаты налогов, но "элитке" не выгодно.

Клерк
deltax
, Москва
Михаил Хаймович,
а если квартира в долевой собственности генерального, согласие всех соосбственников требуется? В каком виде, уж не в нотариальном ли? Или всей толпой к начальнику налоговой идти - подтверждаться?
Клерк
Михаил_Хаймович

deltax, Вы писали:

Михаил Хаймович,
а если квартира в долевой собственности генерального, согласие всех соосбственников требуется? В каком виде, уж не в нотариальном ли? Или всей толпой к начальнику налоговой идти - подтверждаться?

 Толпой не надо. Нотариальное согласие. Но в Москве есть негласное ( и я считаю, незаконное) указание не регистрировать на домашний адрес.

Клерк
deltax
, Москва


Михаил_Хаймович, Вы писали:

deltax, Вы писали:

Михаил Хаймович,
а если квартира в долевой собственности генерального, согласие всех соосбственников требуется? В каком виде, уж не в нотариальном ли? Или всей толпой к начальнику налоговой идти - подтверждаться?

 Толпой не надо. Нотариальное согласие. Но в Москве есть негласное ( и я считаю, незаконное) указание не регистрировать на домашний адрес.

 От всех сособственников? К сожалению, один умер, а наследство пока не оформлено. Только от оставшихся не пройдет?

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Аноним
, Москва

Добрый вечер.

Тут пишут, что реальным компаниям бояться нечего .... хе-хе-хе, как бы не так.

У нас - реальная компания, реальный и живой директор (не массовый), выходит на работу каждый день, поставили летом ККМ (онлайн), терминал и .... вдруг в сентябре появляется запись в ЕГРЮЛ  о недостоверных данных. На ровном месте, Налоговой делать нечего ???  (Конечно это риторический вопрос). 

Клерк
Михаил_Хаймович

deltax, Вы писали:


Михаил_Хаймович, Вы писали:

deltax, Вы писали:

Михаил Хаймович,
а если квартира в долевой собственности генерального, согласие всех соосбственников требуется? В каком виде, уж не в нотариальном ли? Или всей толпой к начальнику налоговой идти - подтверждаться?

 Толпой не надо. Нотариальное согласие. Но в Москве есть негласное ( и я считаю, незаконное) указание не регистрировать на домашний адрес.

 От всех сособственников? К сожалению, один умер, а наследство пока не оформлено. Только от оставшихся не пройдет?

 Не уверен. Я думаю, откажут. Просто потому, что есть "тайное" указание не регистрировать на домашние адреса, а тут есть к чему придраться.

Клерк
deltax
, Москва
А если адрес регистрации предоставляет один из участников ООО, квартира в собственности, но участник в ней не прописан (никто не прописан). Является ли отсутствие прописки препятствием (ну если предположить, что регистрацию на квартиру не завернут вообще из-за "тайных указаний"). В 129-ФЗ фигурирует слово "проживающий", но очень мутно. И при чем здесь проживание участника. Проживание директора еще можно понять - регистрация по месту нахождения=проживания.
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Аноним
, Тобольск
Михаил Хаймович, доброго дня! 
А в регионах эта тема тоже актуальна?
Я директор ООО, зарегистрированной в Волгограде. К сожалению, по семейным причинам в марте 2017 уехала в Тюменскую область и застряла до сих пор. Перед отъездом закрыла р/с и уволила сотрудников. Я не знала, когда смогу вернуться. Арендодатель потребовал освободить помещение и пришлось оборудование и мебель вывезти к друзьям в гараж. Отчет в ИФНС за 1 квартал бухгалтер сдала, сейчас деятельность без меня встала.
По возвращении в декабре планировала продолжить деятельность. Но боюсь, что в том же помещении разместиться снова не удастся.
Могут ли нас ликвидировать? Так уж получается, что находясь в Тюменской области, оформить смену адреса в Волгограде мне не удастся. Подходящее помещение еще найти нужно. 
С уважением, Лина
Клерк
Михаил_Хаймович

Аноним, Вы писали:

Михаил Хаймович, доброго дня! 
А в регионах эта тема тоже актуальна?
Я директор ООО, зарегистрированной в Волгограде. К сожалению, по семейным причинам в марте 2017 уехала в Тюменскую область и застряла до сих пор. Перед отъездом закрыла р/с и уволила сотрудников. Я не знала, когда смогу вернуться. Арендодатель потребовал освободить помещение и пришлось оборудование и мебель вывезти к друзьям в гараж. Отчет в ИФНС за 1 квартал бухгалтер сдала, сейчас деятельность без меня встала.
По возвращении в декабре планировала продолжить деятельность. Но боюсь, что в том же помещении разместиться снова не удастся.
Могут ли нас ликвидировать? Так уж получается, что находясь в Тюменской области, оформить смену адреса в Волгограде мне не удастся. Подходящее помещение еще найти нужно. 
С уважением, Лина

 Добрый день, Лина! 

Я думаю да, актуальна, но достоверной информации у меня мало. В Москве и Питере у меня есть практика, мы обслуживаем клиентов по юридическим и бухгалтерским вопросам. 

Ликвидировать могут, если установят факт "недостоверных сведений", через 6 месяцев после внесения записи в ЕГРЮЛ. Но будут ли это делать в Волгограде, не знаю. В Москве сделают.

Клерк
deltax
, Москва
Михаил Хаймович, подскажите пожалуйста, вы не пробовали оспаривать в суде отказ в добровольной ликвидации организаций с меткой о недостоверности адреса? Тех, кто пытался ликвидироваться сразу, минуя изменение адреса.

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Аноним
, Уфа

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:
И  сколько там госпожлины? Копейки, не думаю что это сильно пополнит бюджет. А чистка хоть уменьшает число однодневок по ним то ктт пойдет "космонавт"? А реальному бизнесу ну не большие заморочки.

 При регистрации ООО госпошлина 4 тр. отказали 1000 организациям получили 4 млн. а таких отказов по России сотни тысяч, я лично фирму регистрировал и 4 раза платил госпошлину и только после жалобы в прокуратуру мне открыли фирму

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей
 
Бухгалтеру
 
ФНС продолжает зачистку обнальных контор
 
Директору
 
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Ramanich
Очередная информация "ниочем", как всегда ни сроков, ни четких правил, ничего, порядок взаим...
Как ПФР и ФНС будут корректировать сальдо по взносам
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Юридические лица в Абхазии получат ИНН