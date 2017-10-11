ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

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Адвокат Михаил Хаймович о борьбе ФНС с предпринимателями. Кто выживет? Зачем налоговики рисуют акты обследования помещений и как на практике убедить в реальности адреса?

Директор хочет зарегистрировать другой адрес

Допустим, живет такая белая пушистая (местами) компания, скорее всего, ООО. Когда она создавалась, реальность нахождения компании по юр.адресу, указанному в ЕГРЮЛ, налоговую инспекцию не волновала. Закон, обязывающий предприятие регистрировать его по месту нахождения был, но (как у нас часто было в последние 25 лет) не исполнялся.

И вот теперь, когда государство приняло решение всех «прописать», директора компаний стали искать способы удовлетворить требования ФНС.

Самый простой и на первый взгляд, разумный способ – подать заявление о смене юр.адреса, указав в ЕГРЮЛ тот офис, который в данный момент арендуется.

Почти всегда (в крупных городах) это связано с изменением территориальной инспекции, то есть с переходом в другую инспекцию, обслуживающую территорию по месту аренды офиса.

И вот тут все становится чудесатее и чудесатее (с). Директор и участники, искренне проявляя законопослушность, подают заявление в ИФНС 46 (речь о Москве)…. и получают отказ в регистрации.

Перед этим скорее всего будет приостановление регистрационных действий на 30 дней.

Стандартная формулировка отказа: недостоверность представленных сведений. Нужно заметить, что эту самую достоверность проверяет территориальная ИФНС. «Какая ж недостоверность!» восклицает директор и бежит за разъяснением в территориальную инспекцию.

Что отвечают в налоговой

Оказывается:

В договоре аренды не были указаны этаж или номер комнаты;

В этой комнате зарегистрированы еще 10 компаний. Они там реально не находятся, там именно вы разместили свой офис, но это налоговиков не сильно волнует;

В деле ИФНС присутствует акт обследования помещения, из которого следует, что вашей компании там нет;

Собственник помещения вовремя не ответил на запрос ИФНС и не подтвердил факт аренды (например, был в отпуске, а заместитель забыл).

Адрес фирмы не соответствует данным официального классификатора адресов (КЛАДР). Например, по данным ЕГРЮЛ адрес компании указан: ул. Ленина, д. 10Б, а в КЛАДР есть только адрес: ул. Ленина, д.10А, дома с литерой Б не существует.

Разумных ответов может и не быть

Любой из пунктов может быть поводом для отказа в регистрации, и я привел не закрытый список причин отказа, могут быть и иные. Если с отказом по первому из приведенных оснований можно бороться, приведя все документы в соответствие, то остальные могут поставить руководителя компании в тупик.

Даже если в этом помещении незаконно зарегистрированы еще Х компаний, почему это должно влиять на решение о регистрации фирмы, которая там реально находится?

На этот вопрос нет разумного ответа, но, похоже логичность и разумность не является достоинством нынешних налоговых властей.

Что же касается акта обследования, тут и говорить не о чем. Сотрудники составили его, не выходя из своего кабинета.

Они совершили должностное правонарушение, а может и преступление (ст. 293 УК «Халатность»). Но доказать это в рамках существующей «правовой» системы не представляется возможным.

Зачем?

Зачем налоговики это делают? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Иногда это действительно просто халатность, нежелание исполнять свои должностные обязанности.

Но, кроме того, общая политика властей: все предприниматели заподозрены в уклонении от налогов, государство «зачищает» бизнес, кто не справился, пусть уходит.

Но предприниматели не хотят уходить! Одни ищут способ быстро «решить» вопрос, как вы догадываетесь, коррупционно, другие подают иск в суд (3-6 месяцев процесса).

Что же делать?

Кроме тщательной подготовки документов, сразу после подачи заявления о регистрации, директору нужно явиться в территориальную ИФНС с оригиналом договора аренды, платежными поручениями, подтверждающими оплату аренды.

Идти можно только на прием к начальнику или заместителю начальника инспекции, записавшись по телефону у секретаря, потому что попасть к инспектору теперь практически невозможно (в Москве); на входе охрана, а пропуск выписывает только секретарь начальника. Если на этот прием еще удастся пригласить и собственника помещения – считайте, что ваша проблема решена.

Описанный выше пример – один из многих вариантов возможных ситуаций.

Кто-то ведь еще регистрирует и новые компании. У этих предпринимателей свои проблемы. Сначала нужно найти офис и снять его в аренду за кэш, ведь пока нет ни юр лица ни счета в банке, а собственник не даст гарантийного письма в ИФНС без гарантии заключения договора аренды впоследствии.

Перед этим необходимо убедиться, что это не адрес массовой регистрации, можно сделать это на сайте ФНС. Можно пытаться открыть компанию по домашнему адресу учредителя, «Клерк» писал об этом ранее. Но последнее время в Москве стали отказывать в такой регистрации.

Но при наличии правильно собранного комплекта документов ФНС не отказывает в регистрации новой компании, откладывая проверку места ее нахождения на потом, и в этом смысле регистрация новой фирмы проще, чем смена адреса для действующей.

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

Особые мытарства ждут компании, внесенные ФНС в список с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ.

Основания для внесения в такой список известны. Все желающие могут проверить компанию, достаточно знать ее ИНН, получив выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде на сайте ФНС. В случае внесения в список в выписке будет эта информация.

Но руководители не привыкли каждый день делать выписку по своей фирме, и могут узнать о внесении в «черный список» от банка, который заблокирует счет. Тут и начинаются проблемы.

Счет в банке не работает, в другом банке счет не откроют. Нужно найти новый адрес, пройти все процедуры, описанные для случая регистрации новой компании, а в итоге получить приостановление регистрационных действий на 30 дней. Положительное решение будет получить гораздо сложнее, чем в случае смены адреса при не включении в «черный список» - налоговики в рамках проверки достоверности сведений допросят директора, пытаясь доказать, что его деятельность фиктивна и он «подставное лицо».

Ну, а если предприятие не сможет подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ, для него наступят последствия:

С 01.09.2017г. по истечении 6 месяцев исключение организации из ЕГРЮЛ;

Отказ в регистрации новых компаний директору и всем учредителям , пока имеется подобная запись о недостоверных сведениях .

Если компания будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, директору и учредителям нужно быть готовыми к следующим последствиям: