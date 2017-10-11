ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Адвокат Михаил Хаймович о борьбе ФНС с предпринимателями. Кто выживет? Зачем налоговики рисуют акты обследования помещений и как на практике убедить в реальности адреса?
Директор хочет зарегистрировать другой адресДопустим, живет такая белая пушистая (местами) компания, скорее всего, ООО. Когда она создавалась, реальность нахождения компании по юр.адресу, указанному в ЕГРЮЛ, налоговую инспекцию не волновала. Закон, обязывающий предприятие регистрировать его по месту нахождения был, но (как у нас часто было в последние 25 лет) не исполнялся.
И вот теперь, когда государство приняло решение всех «прописать», директора компаний стали искать способы удовлетворить требования ФНС.
Самый простой и на первый взгляд, разумный способ – подать заявление о смене юр.адреса, указав в ЕГРЮЛ тот офис, который в данный момент арендуется.
Почти всегда (в крупных городах) это связано с изменением территориальной инспекции, то есть с переходом в другую инспекцию, обслуживающую территорию по месту аренды офиса.
И вот тут все становится чудесатее и чудесатее (с). Директор и участники, искренне проявляя законопослушность, подают заявление в ИФНС 46 (речь о Москве)…. и получают отказ в регистрации.
Перед этим скорее всего будет приостановление регистрационных действий на 30 дней.
Стандартная формулировка отказа: недостоверность представленных сведений. Нужно заметить, что эту самую достоверность проверяет территориальная ИФНС. «Какая ж недостоверность!» восклицает директор и бежит за разъяснением в территориальную инспекцию.
Что отвечают в налоговойОказывается:
- В договоре аренды не были указаны этаж или номер комнаты;
- В этой комнате зарегистрированы еще 10 компаний. Они там реально не находятся, там именно вы разместили свой офис, но это налоговиков не сильно волнует;
- В деле ИФНС присутствует акт обследования помещения, из которого следует, что вашей компании там нет;
- Собственник помещения вовремя не ответил на запрос ИФНС и не подтвердил факт аренды (например, был в отпуске, а заместитель забыл).
- Адрес фирмы не соответствует данным официального классификатора адресов (КЛАДР). Например, по данным ЕГРЮЛ адрес компании указан: ул. Ленина, д. 10Б, а в КЛАДР есть только адрес: ул. Ленина, д.10А, дома с литерой Б не существует.
Разумных ответов может и не бытьЛюбой из пунктов может быть поводом для отказа в регистрации, и я привел не закрытый список причин отказа, могут быть и иные. Если с отказом по первому из приведенных оснований можно бороться, приведя все документы в соответствие, то остальные могут поставить руководителя компании в тупик.
Даже если в этом помещении незаконно зарегистрированы еще Х компаний, почему это должно влиять на решение о регистрации фирмы, которая там реально находится?
На этот вопрос нет разумного ответа, но, похоже логичность и разумность не является достоинством нынешних налоговых властей.
Что же касается акта обследования, тут и говорить не о чем. Сотрудники составили его, не выходя из своего кабинета.Они совершили должностное правонарушение, а может и преступление (ст. 293 УК «Халатность»). Но доказать это в рамках существующей «правовой» системы не представляется возможным.
Зачем?Зачем налоговики это делают? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Иногда это действительно просто халатность, нежелание исполнять свои должностные обязанности.
Но, кроме того, общая политика властей: все предприниматели заподозрены в уклонении от налогов, государство «зачищает» бизнес, кто не справился, пусть уходит.
Но предприниматели не хотят уходить! Одни ищут способ быстро «решить» вопрос, как вы догадываетесь, коррупционно, другие подают иск в суд (3-6 месяцев процесса).
Что же делать?Кроме тщательной подготовки документов, сразу после подачи заявления о регистрации, директору нужно явиться в территориальную ИФНС с оригиналом договора аренды, платежными поручениями, подтверждающими оплату аренды.
Идти можно только на прием к начальнику или заместителю начальника инспекции, записавшись по телефону у секретаря, потому что попасть к инспектору теперь практически невозможно (в Москве); на входе охрана, а пропуск выписывает только секретарь начальника. Если на этот прием еще удастся пригласить и собственника помещения – считайте, что ваша проблема решена.Описанный выше пример – один из многих вариантов возможных ситуаций.
Кто-то ведь еще регистрирует и новые компании. У этих предпринимателей свои проблемы. Сначала нужно найти офис и снять его в аренду за кэш, ведь пока нет ни юр лица ни счета в банке, а собственник не даст гарантийного письма в ИФНС без гарантии заключения договора аренды впоследствии.
Перед этим необходимо убедиться, что это не адрес массовой регистрации, можно сделать это на сайте ФНС. Можно пытаться открыть компанию по домашнему адресу учредителя, «Клерк» писал об этом ранее. Но последнее время в Москве стали отказывать в такой регистрации.
Но при наличии правильно собранного комплекта документов ФНС не отказывает в регистрации новой компании, откладывая проверку места ее нахождения на потом, и в этом смысле регистрация новой фирмы проще, чем смена адреса для действующей.
Недостоверные сведения в ЕГРЮЛОсобые мытарства ждут компании, внесенные ФНС в список с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ.
Основания для внесения в такой список известны. Все желающие могут проверить компанию, достаточно знать ее ИНН, получив выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде на сайте ФНС. В случае внесения в список в выписке будет эта информация.
Но руководители не привыкли каждый день делать выписку по своей фирме, и могут узнать о внесении в «черный список» от банка, который заблокирует счет. Тут и начинаются проблемы.Счет в банке не работает, в другом банке счет не откроют. Нужно найти новый адрес, пройти все процедуры, описанные для случая регистрации новой компании, а в итоге получить приостановление регистрационных действий на 30 дней. Положительное решение будет получить гораздо сложнее, чем в случае смены адреса при не включении в «черный список» - налоговики в рамках проверки достоверности сведений допросят директора, пытаясь доказать, что его деятельность фиктивна и он «подставное лицо».
Ну, а если предприятие не сможет подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ, для него наступят последствия:
- С 01.09.2017г. по истечении 6 месяцев исключение организации из ЕГРЮЛ;
- Отказ в регистрации новых компаний директору и всем учредителям , пока имеется подобная запись о недостоверных сведениях .
- На три года они не смогут зарегистрировать ни одной новой компании со своим участием , а также войти в состав участников ни одной действующей компании на территории РФРуководитель и бухгалтер компании может быть привлечен к субсидиарной ответственности по любым долгам с 28 июня 2017 г. (488-ФЗ от 28.06.2017 г.).
Да уж, а перевестись из региона в регион вообще не реально, хотя я тут переводила одних из Сергиев посада на домашний адрес директора (он же учредитель) в Москве, так вот учредитель был с видом на жительство, а собственником квартиры по месту регистрации теща. Благо теща попалась боевая, она с директором и к нотариусу ходила, чтобы согласие на адрес оформить, а потом ещё и в территориальную налоговую. Ох и намучились они, но все таки наши победили. Но это был их единственный шанс на перевод из региона, покупной адрес в данном случае вообще не прошел бы, да и порядочные продавцы адресов за данную работу не взялись бы.
А вообще конечно надо по этому вопросу обращаться к специалистам, которые уже знают где приобрести сам адрес. Цены очень разные, почему то самое сложное при смене адреса остаться в той же налоговой.
Со своим же адресом (даже домашним) надо обращаться в терр налоговую и подтверждаться в обязательном порядке, причем в терр налоговой будут проводить беседу только с собственником помещения, по доверенности такие беседы (даже в Москве) например в 36 налоговой не проводятся. В МО обязательно захотят пообщаться с руководителем компании "мигранта" и спросить, а чего это у вас батенька с прибылью, а как то вы зарплаты мало своим работникам платите, типа покошмарить, но этот момент зависит уже от политики принимающей налоговой
Аноним, Вы писали:
У тебя то Итоге в есть? Или в школу учись.
deltax, Вы писали:
В такой же ситуации сейчас нахожусь
Организация никогда (совсем никогда) не может находиться по адресу. Вообще находиться не может. Нету у организации такого свойства - место в пространстве. Потому что организация - лицо юридическое, не существующее, и адрес его - юридический, фиктивный. Пока юридический адрес не изменен в установленном законом порядке, адрес остается прежним.
нет цензурных слов...!
Аноним, Вы писали:
Откажут в ликвидации. Проходили.
Аноним, Вы писали:
Ну если вы о нас - ни одной организации в нашем офисе конечно не зарегистрировано. Мы профи все-таки.
"ФНС молодцы - наконец то в реестре наводят порядок. Зачищают от однодневок и помоек."
Таки да, молодцы. Лес рубят - щепки летят. Подумаешь, кого-то беленького зацепили! А знаете, сколько сейчас проблем из-за этого у беленьких? Я не против борьбы с помойками, это правильное направление, и раньше надо было начинать. Но методы! Обычная кампанейщина.
board625, Вы писали:
В тень уже не получится. Времена изменились.
Аноним, Вы писали:
Насчет "всех средств" не согласен. Предложите еще номиналов расстреливать. А что, эффективно! Есть иные, совершенно очевидные методы борьбы с уклонением от уплаты налогов, но "элитке" не выгодно.
Желаю Вам огрести от налоговой по полной программе. Как другие, нормальные фирмы огребли
deltax, Вы писали:
Толпой не надо. Нотариальное согласие. Но в Москве есть негласное ( и я считаю, незаконное) указание не регистрировать на домашний адрес.
Аноним, Вы писали:
А вы в бизнесе, аноним? Че-то я сомневаюсь...
Михаил_Хаймович, Вы писали:
От всех сособственников? К сожалению, один умер, а наследство пока не оформлено. Только от оставшихся не пройдет?
Добрый вечер.
Тут пишут, что реальным компаниям бояться нечего .... хе-хе-хе, как бы не так.
У нас - реальная компания, реальный и живой директор (не массовый), выходит на работу каждый день, поставили летом ККМ (онлайн), терминал и .... вдруг в сентябре появляется запись в ЕГРЮЛ о недостоверных данных. На ровном месте, Налоговой делать нечего ??? (Конечно это риторический вопрос).
deltax, Вы писали:
Не уверен. Я думаю, откажут. Просто потому, что есть "тайное" указание не регистрировать на домашние адреса, а тут есть к чему придраться.
А в регионах эта тема тоже актуальна?
Я директор ООО, зарегистрированной в Волгограде. К сожалению, по семейным причинам в марте 2017 уехала в Тюменскую область и застряла до сих пор. Перед отъездом закрыла р/с и уволила сотрудников. Я не знала, когда смогу вернуться. Арендодатель потребовал освободить помещение и пришлось оборудование и мебель вывезти к друзьям в гараж. Отчет в ИФНС за 1 квартал бухгалтер сдала, сейчас деятельность без меня встала.
По возвращении в декабре планировала продолжить деятельность. Но боюсь, что в том же помещении разместиться снова не удастся.
Могут ли нас ликвидировать? Так уж получается, что находясь в Тюменской области, оформить смену адреса в Волгограде мне не удастся. Подходящее помещение еще найти нужно.
Аноним, Вы писали:
Добрый день, Лина!
Я думаю да, актуальна, но достоверной информации у меня мало. В Москве и Питере у меня есть практика, мы обслуживаем клиентов по юридическим и бухгалтерским вопросам.
Ликвидировать могут, если установят факт "недостоверных сведений", через 6 месяцев после внесения записи в ЕГРЮЛ. Но будут ли это делать в Волгограде, не знаю. В Москве сделают.
Аноним, Вы писали:
При регистрации ООО госпошлина 4 тр. отказали 1000 организациям получили 4 млн. а таких отказов по России сотни тысяч, я лично фирму регистрировал и 4 раза платил госпошлину и только после жалобы в прокуратуру мне открыли фирму