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Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

13.10.17 13:45
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Владимир Туров о смелом готовящемся эксперименте по НДС. 

Добрый день, уважаемые коллеги.

Несколько месяцев назад от одного уважаемого, высокопоставленного сотрудника ФНС я услышал, что налоговики хотят сделать так, чтобы компании на «классике» перед покупкой чего-либо у контрагента платили НДС в бюджет, т.е. убить обнал.  

Допустим, ваша компания на ОСН платит поставщику 1000 рублей, в том числе, 152 рубля НДС. Так вот, налоговый инспектор сказал: «Мы сделаем так, чтобы эти 152 рубля НДС вы заплатили в бюджет, а 848 рублей уже отдали поставщику». Честно говоря, я думал, что эта идея пройдет.

27 июня 2017 года я смотрел видеозапись форума, на котором собрался зерновой союз. На этом мероприятии еще один инспектор озвучил эту идею во всеуслышание. Бизнесменам в расстроенных чувствах,которые сидели в зале, он объявил: «Вы все сидите на обналичке, но мы сделаем так, что с 1 января 2018 года мы обналичку убьем, и вы весь НДС будете платить в бюджет». Где-то в глубине души я думал, что все-таки эта норма не пройдет. Друзья мои, я ошибся в очередной раз. Я бываю слишком оптимистичным…

Почитайте письмо Минфина РФ от 14 августа 2017 года № 03-07-14/51894.

В этом письме ведомство говорит о том, что готовит изменения в Налоговый кодекс. Планируется, что обязанность по уплате НДС будет возложена на покупателей, и все покупатели в этой части становятся налоговыми агентами. Минфин пишет, что пока в качестве эксперимента они планируют, что этот закон заработает с 1 января 2018 года.

Чиновники введут уплату налога на добавленную стоимость на тех покупателей, которые занимаются реализацией лома и отходов черных и цветных металлов, сырых шкур и т.д. Установлен целый перечень в качестве эксперимента. Если эксперимент признают удачным, тогда этот законопроект распространят на все отрасли народного хозяйства нашей страны.

Уважаемые коллеги-бизнесмены, я вас уверяю, этот эксперимент закончится удачно. Поверьте мне. Этот законопроект вводят в виде эксперимента не потому, что чиновники боятся, что эксперимент закончится неудачно, а потому что нужно отработать технологию.

Нужно отработать алгоритмы, нормативную базу, документооборот. Нужно отработать отчетность так, чтобы все корректировалось, состыковывалось с АСК НДС-2 и СУР АСК НДС-2. Напомню, что СУР АСК НДС-2 – это система управления рисками, автоматическая система контроля уплаты налога на добавленную стоимость.

Резюме. Скажу обычные, банальные вещи… Я уже сам себе надоел, я всякий раз говорю одно и то же. Одно и то же звучит следующим образом: прежде чем вводить очередное ужесточение, было бы здорово, если бы сначала создали условия.

Недавно я проводил на мероприятии пример. Целая пачка нормативной базы о том, что нельзя оптимизировать налоги, злоупотребляя своим правом по применению закона. Нельзя оптимизировать налоги, действуя по закону, потому что в этом случае ты, бизнесмен, злоупотребляешь своим правом. Одна из гениальных идей этой нормативной базы: «Мы вам доначислим НДС и налог на прибыль, если вы создали несколько компаний на упрощенке, а ваш совокупный оборот, допустим, больше 150 миллионов. Значит, вы злоупотребили своим правом». Если вы, не дай Бог, приближаетесь к лимиту на упрощенке в 150 миллионов, – вы тоже нарушитель.

Двойная сплошная. Одно дело, если водитель пересек двойную сплошную, выехал на встречку, тогда он нарушитель. Представьте, когда гаишники начнут наказывать водителей за приближение к двойной сплошной? Вы понимаете, в чем бред? Представляете, если гаишники начнут наказывать водителей за то, что они ездят по правилам?

Правда в том, что в своих многочисленных письмах ФНС честно признает, что выпускаемые ими бумажки не являются нормативно-правовыми актами, это лишь их мнение, но это мнение они разослали по всей стране. Представляете, если гаишники начнут вас наказывать за то, что вы ездите по правилам… Будет кошмар. В части, касающейся мира бизнеса, этот кошмар уже происходит.

Вернемся к законопроекту, который разрабатывает Минфин об уплате НДС напрямую в бюджет при покупке чего бы то ни было. Это точно станет законом. Это означает, что все предыдущие способы, которые вы использовали последние 1,5-2 десятилетия, уходят в прошлое. Это означает, что вам нужно учиться работать по-новому, не просто по-новому, а трижды по-новому. Те, кто был на моих семинарах и научился оптимизировать налоги через создание холдинговой структуры, я сожалею, но вам придется заново посетить мои семинары, потому что благодаря новой нормативной базе, во все способы оптимизации налогов, я внес изменения. Эта нормативная база вступила в силу с 1 сентября этого года. Благодаря этому законопроекту, нужно не только научиться жить без обнала, нужно научиться по-новому жить, используя существующие законы. Вот, в чем проблема.

Для тех, кто не верит: возьмите в руки письмо Минфина РФ от 14 августа 2017 года № 03-07-14/51894 и почитайте.

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Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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