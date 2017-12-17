В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

В некоторых случаях выплата пенсии может быть приостановлена, либо вовсе прекращена. Почему это происходит и как возобновляется выплата, разъяснили в отделении ПФР по Москве и области.

Приостановка

Если выплата пенсии приостанавливается, это может произойти по следующим обстоятельствам:

при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд - на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок;

при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в МСЭ - на 3 месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

при достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам, либо истечения срока обучения после достижения им возраста 18 лет – на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения;

при истечении срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ (вида на жительство), - на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок указанного документа;

при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории РФ в иностранное государство, с которым заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, - на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы;

при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы РФ в иностранное государство, с которым не заключен международный договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории РФ – на 6 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы.

При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата пенсий возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления выплаты. После возобновления выплаты указанной пенсии ее размер подлежит перерасчету.

Возобновление выплаты пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены заявление о возобновлении выплаты пенсии и соответствующие документы. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена.

Прекращение

Прекратиться вовсе выплата может в следующих случаях:

в случае смерти пенсионера, а также в случае объявления признания его в установленном законодательством порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствующим;

по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты пенсии. Выплата пенсии прекращается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию.

Кроме того, прекращение выплаты пенсии может произойти в следующих случаях:

обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию;

истечения срока признания лица инвалидом;

приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж) следующих лиц: один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца и не работают). В случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные выше обстоятельства или документы, либо истек срок инвалидности, либо наступила трудоспособность соответствующего лица;

в случае отказа пенсионера от получения назначенной страховой пенсии. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено соответствующее заявление пенсионера.

Выплата страховой пенсии по инвалидности, наряду с указанными выше случаями прекращается:

со дня, с которого установлена страховая пенсия по старости, назначенная ранее достижения пенсионного возраста;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг возраста для назначения страховой пенсии по старости, при наличии 15 лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг возраста для назначения социальной пенсии по старости.

Восстановление выплаты

Выплата пенсии восстанавливается: