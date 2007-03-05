Чем опасен плохой бухгалтер? Штрафы по НК

Какими штрафами за нарушения, связанными с налогообложением, может «наградить» организацию плохой бухгалтер?

В прошлой статье я разобрал наиболее распространенные нарушения при ведении бухгалтерского учета, за которые организации и ее должностным лицам могут «прилететь» штрафы.

Теперь сконцентрируюсь на том, что в России, к сожалению, до сих пор считают основной работой бухгалтера – взаимодействии с налоговыми органами и расчете налогов. Здесь основная ответственность налагается Налоговым кодексом, карающим за ошибки бухгалтера, приведшие к совершению налоговых правонарушений, организацию-налогоплательщика.

Штрафы за такие ошибки установлены главой 16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение». Кроме этого, во многих случаях существует ответственность руководителя организации, предусмотренная КоАП РФ. Я приведу наиболее распространенные виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

Нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 119 НК РФ)

Штраф 5% от неуплаченной в срок суммы налога (страховых взносов) за каждый полный или неполный месяц просрочки(но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб.) на организацию. Кстати, если не вовремя сдать «нулевки», то за каждую оштрафуют на 1 тыс. руб. Если же допустить просрочку более 10 дней – налоговая может заблокировать расчетные счета (ст. 76 НК РФ).

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ)

Если Налоговым кодексом на организацию возложена обязанность удержать и (или) перечислить налог, а она этого не сделала или сделала невовремя, штраф составит 20% от неперечисленной суммы. Например, такая обязанность есть у организации в отношении дивидендов, выплачиваемых учредителям.

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ)

Штраф 10-30 тыс. руб. на организацию. Если при этом была занижена сумма налога, то штраф – 20% от суммы неуплаченного налога (но не менее 40 тыс. руб.). Чтобы было понятнее: грубое нарушение, это, например, отсутствие любого первичного документа, налогового регистра или несвоевременное отражение хозяйственных операций.

Например, если у предпринимателя на упрощенной системе налогообложения отсутствует книга учета доходов и расходов – это вот оно.

Непредставление сведений налоговому органу или представление документов, содержащих недостоверные сведения (ст. 126 НК РФ, ст. 126.1 НК РФ, ст. 129.1 НК РФ)

Штраф 200 руб. с организации за каждый непредставленный вовремя документ, который организация обязана самостоятельно сдавать в налоговую для осуществления государством налогового контроля. Не стоит думать, что 200 руб. – это смешные деньги. Если вовремя не сдать, например, справки о доходах физических лиц при количестве сотрудников в 100 человек, то размер штрафа за просрочку их предоставления составит 20 тыс. руб. Если каждая из этих справок содержит недостоверные сведения (например, заниженную сумму зарплаты), то каждая справка обойдется еще в 500 руб., а все 100 – в 50 тыс. руб. Итого 70 тыс.

Если же налоговая затребовала документы при проведении налоговой проверки или контроле конкретной сделки, то каждый непредставленный документ обойдется уже не в 700 руб., а дороже.

На руководителя организации дополнительно будет наложен штраф 5 тыс. руб. за уклонение от представления документов. Такой же штраф предусмотрен за представление документов с заведомо недостоверными сведениями или отказ от их представления. Если же «залет» не первый в течение календарного года, то штраф составит уже 20 тыс. руб.

Неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ, ст. 75 НК РФ)

Штраф на организацию 20-40% от недоплаченной суммы. Моргнула тетя Маша, допустила ошибку в расчетах и начислила меньше налога, чем должна была, а тут, на-тебе, налоговая проверка – 20%. Думала, что она самая умная и умышленно занизила сумму – 40%.

Насчет того как налоговики доказывают умышленность занижения налогов рекомендую почитать Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)», над которым потрудились специалисты ФНС и Следственного комитета. Там есть даже примеры «гениальных» схем, раскрытых ими. Большой брат следит за тобой, предприниматель!

Если, например, маленькая организация получала выручку 1 млн. руб. в месяц в течение года и должна была уплатить за год 720 тыс. руб. (УСН – 6% с дохода), но бухгалтер случайно пропустил нолик в размере и обложил налогом не 12 000 000 руб., а 1 200 000 руб., размер штрафа составит (720 тыс. руб. – 72 тыс. руб.)*20% = 129600 руб. Серьезная сумма для маленькой фирмы.

Если же пропущен срок платежа, но сумма налога исчислена верно – штрафа не будет, но будет пени – первый месяц 1/300 ставки рефинансирования, умноженная на сумму неуплаченного налога за каждый день просрочки, затем – 1/150 ставки рефинансирования.

Не стало еще страшно от того под какие суммы штрафов может подвести ваш бизнес неквалифицированный бухгалтер? Стальные нервы – необходимый атрибут российского предпринимателя! В следующем посте я рассмотрю уголовную ответственность за бухгалтерские проступки.