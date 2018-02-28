Как в 2018-м по-новому будут проходить трудовые проверки

С 01.01.2018 при проверке работодателей на предмет соблюдения положений трудового законодательства будет применяться риск-ориентированный подход. В чем суть данного подхода при проведении контрольного мероприятия? Как будут проходить проверки? Какие нарушения могут быть выявлены при проверке? Об этом и многом другом расскажем в статье.

Организация и проведение проверок Роструда попадают под действие Закона № 294‑ФЗ[1]. Поэтому контрольный орган будет руководствоваться в первую очередь положениями названного документа. Напомним, что данным законом предусмотрено два вида проверки: плановая и внеплановая.

Плановая проверка проводится с целью установить (ст. 9 Закона № 294‑ФЗ):

– соблюдает ли юридическое лицо обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

– соответствуют ли сведения, содержащиеся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

В целом сама процедура проверки осталась прежней, но появились некоторые новшества, подлежащие применению с 01.01.2018. Остановимся на них.

Риск-ориентированный подход. В чем его суть?

При организации и осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход (п. 1 ст. 8.1 Закона № 294‑ФЗ). В частности, такой подход применяется при проведении контроля над соблюдением трудового законодательства.

В соответствии с п. 2 ст. 8.1 Закона № 294‑ФЗ риск-ори­ентированный подход означает интенсивность проведения контрольных мероприятий в отношении объекта контроля. Категории риска и классы (категории) опасности присваивает контролирующий орган, в данном случае – Роструд (п. 3 ст. 8.1 Закона № 294‑ФЗ). Так, организации, относящиеся к категории высокого риска, подлежат плановой проверке один раз в два года, умеренного риска – один раз в шесть лет. В отношении работодателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся (п. 20 Положения № 875[2]).

Информацию о присвоенной категории риска или о классе (категории) опасности учреждение может запросить у контролирующего органа. Роструд должен направить информацию в срок, не превышающий 15 рабочих дней от даты поступления такого запроса (п. 13 Правил № 806[3]). Информация о работодателях, которым присвоены категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1‑й, 2‑й, 3‑й классы опасности, доступна на официальном сайте контрольного органа (п. 12 Правил № 806).

Размещение такой информации осуществляется с учетом требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

Что такое проверочные листы?

В соответствии с п. 11.1 ст. 9 Закона № 294‑ФЗ при плановых проверках будут использоваться проверочные листы (с 01.01.2018 в отношении работодателей относящихся к категории умеренного риска, с 01.07.2018 – в отношении всех работодателей).

Проверочные листы – это списки контрольных вопросов, которые разрабатываются контрольным органом. Они включают в себя перечни вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки (п. 11.3 ст. 9 Закона № 294‑ФЗ).

Проверочные листы по проверке соблюдения требований трудового законодательства утверждены Приказом Роструда от 10.11.2017 № 655 (вступил в силу с 01.01.2018).

Далее необходимо отметить, что проверочные листы по проверке трудового законодательства составлены по определенной тематике. Например, лист 1 «По проверке порядка оформления приема на работу» содержит семь вопросов, касающихся оформления работника на работу и заключения с ним трудового договора. Лист 4 «По проверке соблюдения порядка прекращения трудового договора» содержит 16 вопросов, которые преследуют цель проверить, соблюдаются ли положения ТК РФ при увольнении, в частности, имеются ли письменные заявления работников об увольнении по собственному желанию, выплачено ли выходное пособие при увольнении в размере двухнедельного среднего заработка в случаях:

– отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением;

– призыва работника на военную службу или направления его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

– восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

– отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем.

Отдельные проверочные листы применяются в ситуации, когда работодатель занимается определенным видом деятельности (например, лист 107 «По проверке соблюдения гарантий медицинских работников»).

Как следует из п. 8 Положения № 875, предмет плановой проверки Роструда всех работодателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Проверочные листы размещены на сайте контрольного органа, при необходимости работодатель может ознакомиться с ними в целях самоконтроля и выявить нарушения, допущенные им в рамках трудовых отношений. Кроме того, учреждение может проверить себя, воспользовавшись сервисом «Электронный инспектор труда».

Что нового во внеплановых проверках?

Основания для проведения внеплановой проверки приведены в ст. 10 Закона № 294‑ФЗ, ст. 360 ТК РФ. Ими являются:

1) истечение срока исполнения работодателем выданного государственными инспекторами труда предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в федеральную инспекцию труда:

– информации о фактах нарушения работодателями обязательных требований, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок зарплаты, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством;

– обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав;

– запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте согласно ст. 219 ТК РФ;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Роструда или госинспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Далее к вышесказанному необходимо отметить, что в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 № 502‑ФЗ в ст. 360 ТК РФ, основанием для проведения внеплановой проверки будет являться, в частности, поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах:

– уклонения от оформления трудового договора;

– ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Закон вступил в силу 11.01.2018.

Внеплановая выездная проверка по введенному вновь основанию может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без согласования с органами прокуратуры (ст. 360 ТК РФ в редакции Федерального закона № 502‑ФЗ).

Срок проверки: изменился или нет?

Хотим сразу успокоить наших читателей: сроки проведения проверки не изменились. Как и ранее, в силу п. 12 Положения № 875 срок проведения каждой из проверок (плановой и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней. В некоторых случаях срок проведения проверки может быть сокращен в соответствии с п. 1.1 ст. 13 Закона № 294‑ФЗ.

В отношении работодателей – субъектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений инспекторов труда, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Роструда или госинспекции, но не более чем на 20 рабочих дней; в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, в отношении микропредприятий – не более чем на 15 часов.

О предстоящей проверке учреждение уведомляется контрольным органом:

– в случае проведения плановой проверки – не позднее чем за три рабочих дня до ее начала (п. 12 ст. 9 Закона № 294‑ФЗ);

– в случае проведения внеплановой выездной проверки – не менее чем за 24 часа до ее начала (п. 16 ст. 10 Закона № 294‑ФЗ).

О нарушениях, выявляемых при проверках

Подобные нарушения носят разноплановый характер (это может быть несоблюдение отдельных положений, касающихся заключения (расторжения) трудового договора, оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций). На сайте Роструда размещен перечень типовых нарушений с их классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда работникам и тяжести последствий таких нарушений. Предлагаем ознакомиться с выдержками из данного документа. Нарушения сгруппированы по разделам и представлены в таблице, в которой содержатся ссылки на статьи ТК РФ.

Нарушение требований трудового законодательства Нормы ТК РФ Категория нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах Прием на работу (заключение трудового договора) Уклонение от оформления трудового договора Статьи 16, 19.1, 67 Высокий риск (10 баллов) Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем Статья 15 Высокий риск (10 баллов) Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем Статья 67.1 Высокий риск (10 баллов) Ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда) Статья 67 Средний риск (6 баллов) Нарушение установленной процедуры оформления трудового договора Статья 57 Низкий риск (3 балла) Нарушение правил ведения и хранения трудовых книжек, инструкции по заполнению трудовых книжек Статьи 65, 66, 309 Низкий риск (1 балл) Прекращение трудового договора (увольнение) Нарушение процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Статья 81 Высокий риск (10 баллов) Нарушение установленной процедуры расторжения трудового договора Статьи 29, 71, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 127, 180, 269, 296, 327.6, 373, 384 Средний риск (6 баллов) Рабочее время Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношении водителей автомобиля Статьи 96, 99 Высокий риск (10 баллов) Непредоставление работодателем междусменного отдыха водителю автомобиля Статья 103 Высокий риск (10 баллов) Установление работодателем продолжительности рабочего времени в неделю или (при суммированном учете рабочего времени) за учетный период, превышающей предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени Статьи 91, 92, 104, 173, 174, 176, 320, 333, 350 Высокий риск (7 баллов) Нарушение работодателем установленного законодательством порядка учета рабочего времени Статьи 91, 99, 109, 300 Средний риск (5 баллов) Время отдыха Непредоставление дополнительного отпуска Статья 116 Высокий риск (10 баллов) Нарушение порядка предоставления отпуска Статья 114 Средний риск (6 баллов) Непредоставление работодателем перерывов для отдыха и питания Статья 108 Средний риск (6 баллов) Неутверждение (нарушение сроков и (или) порядка утверждения) работодателем графика предоставления ежегодных отпусков Статья 120 Низкий риск (2 балла) Оплата труда Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором зарплаты Часть 6 ст. 136 Высокий риск (10 баллов) Выплата зарплаты ниже минимального размера оплаты труда Часть 3 ст. 133 Высокий риск (10 баллов) Неоплата в установленном размере работы в выходные и нерабочие праздничные дни Статья 153 Высокий риск (8 баллов) Неоплата в установленном размере сверхурочной работы Статья 152 Высокий риск (7 баллов) Неустановление сроков выплаты зарплаты Статья 136 Средний риск (6 баллов) Невыдача расчетного листка работнику Статья 136 Низкий риск (1 балл) Гарантии и компенсации Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ Статья 178 Высокий риск (9 баллов) Несохранение за работником среднего заработка на время прохождения обязательных медицинских осмотров Статья 185 Средний риск (6 баллов) Ответственность сторон трудового договора Нарушение процедуры наложения дисциплинарного взыскания Статья 193 Средний риск (6 баллов) Охрана труда Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда Статьи 212, 225 Высокий риск (10 баллов) Нарушение (несоблюдение) установленного порядка организации обязательных предварительных и (или) периодических медицинских осмотров Статья 212 Средний риск (6 баллов) Нарушение установленного порядка выдачи и учета выдаваемых СИЗ Статья 212* Средний риск (6 баллов) Отсутствие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности Статья 212 Средний риск (6 баллов) Особенности регулирования труда отдельных категорий работников Несоблюдение установленных требований к организации труда работников в возрасте до 18 лет Статья 265 Высокий риск (9 баллов) Несоблюдение установленных требований к организации труда женщин, лиц с семейными обязанностями Статьи 253, 254, 258 Средний риск (7 баллов) Запрет заемного труда Статьи 56.1, 341.1, 341.2, 341.3 Средний риск (6 баллов) Коллективные переговоры Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению Статья 55 Средний риск (7 баллов) Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения Статья 40 Средний риск (5 баллов)

* А также Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.01.2015 № 290н.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что ст. 5.27

КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. При этом в ч. 1 данной статьи установлена общая ответственность за нарушение норм трудового законодательства. Она заключается в вынесении предупреждения или наложении административного штрафа:

– на должностных лиц – в размере от 1 000 до 5 000 руб.;

– на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Частями 3, 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ определены специальные составы правонарушений. Так, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа (ч. 4 ст. 5 27 КоАП РФ):

– на должностных лиц – в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):

– на должностных лиц – в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

– на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Во избежание привлечения к административной ответственности рекомендуем следовать нормам трудового законодательства и не допускать нарушений в сфере трудовых отношений.