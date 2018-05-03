Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

С 2015 года в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой рассчитываются пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум или максимум, зависит только от тебя самого, заявили в ОПФР по Алтайскому краю и дали несколько полезных советов о том, как увеличить свою будущую пенсию.

Белая зарплата

Важно получать официальную, или, как ее называют, «белую» зарплату. Именно с официальной заработной платы начисляются взносы (16%) в ПФР и рассчитываются годовые пенсионные коэффициенты. Чем выше официальная зарплата, тем выше будет и размер будущей пенсии.

Допустим, у вас зарплата 50 тысяч рублей, но по документам – всего лишь 10 тысяч. Через 20 лет такой работы вы накопите на 100 пенсионных баллов меньше, чем могли бы. А значит, недополучите к пенсии более 8 000 рублей.

Официальная работа

Очень важно устраиваться на работу с официальным оформлением. На сегодняшний день немало пенсионеров, которые получают пенсию в минимальном размере.

Можно предположить, что некоторые из них имеют такую низкую пенсию потому, что получали доходы, которые не отражались ни в каких документах. То есть работали неофициально: зарплату получали из рук в руки, страховые взносы с нее никто не выплачивал.

В итоге результат: люди трудились, но при оформлении пенсии эти периоды не учитываются. Вот и получается, что наниматель, выдавая «черную» зарплату, без отражения в бухучете и, соответственно, без уплаты налогов и страховых взносов, «крадет» значительную часть будущей пенсии.

Официальный доход

Важно получать официальный доход. Для того чтобы «зарабатывать» пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.

Так, за год человек может получить максимум 10 баллов (это с 2021 года, сейчас переходный период: в 2018 году максимум - 8,70 балла). Для этого нужно получать около 75 тыс. руб. в месяц.

Если зарплата вдвое меньше максимальной, то человек сейчас получит всего чуть более 4 баллов. Если втрое - около 3 баллов и так далее. При назначении пенсии каждый пенсионный балл умножается на стоимость пенсионного коэффициента. Сейчас стоимость коэффициента 81,49 руб. Она ежегодно индексируется государством.

Трудовой стаж

Чем больше стаж - тем больше будет пенсия. Длительный страховой стаж - основа высокого размера будущей пенсии. Важен не только размер «белой» зарплаты, но и срок, в течение которого ее получаешь. C 2024 года минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет.

Те, у кого трудовых лет не хватит, смогут претендовать только на социальную пенсию по старости. Во-первых, она назначается на 5 лет позже страховой (для женщин – с 60 лет, для мужчин – с 65). А во-вторых, гораздо меньше и, по факту, равна прожиточному минимуму.

К тому же, чем дольше вы будете официально работать, тем больше баллов накопите. Это тоже важно, ведь есть минимальный «порог» для страховой пенсии не только по стажу, но и по баллам. С 2025 года нужно будет иметь не менее 30 пенсионных баллов на своем счету. В идеале баллов нужно заработать как можно больше.

Не спешите выходить на пенсию

Каждый лишний год, проработанный после наступления пенсионного возраста, увеличивает размер будущей пенсии. Если после достижения пенсионного возраста вы отложите выход на пенсию, она будет назначена в повышенном размере. Например, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения права на нее, размер выплаты будет примерно на 40% больше.

Контролируйте состояние ИЛС

Сформируйте у себя полезную привычку контролировать состояние своего лицевого счета. Работодатели бывают разные, даже недобросовестные. Время от времени нужно проверять, сколько взносов на будущую пенсию перечислил работодатель и соответствует ли их размер заработной плате. А также сколько баллов и средств пенсионных накоплений уже зафиксировано на лицевом счете в ПФР.

Получить сведения о состоянии своего пенсионного счета можно несколькими способами. Самый удобный и быстрый - в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на портале электронных государственных услуг www.gosuslugi.ru. Эту же информацию можно получить через клиентскую службу ПФР. Для этого нужно подойти с паспортом и СНИЛС в ближайшую клиентскую службу по месту регистрации и получить квалифицированную консультацию специалистов.

Добровольные пенсионные программы

Вы можете стать участником добровольных программ пенсионного страхования. Их результатом будет дополнительная пенсия, которую будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов – ваших или вашего работодателя.

Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально ответственные работодатели.