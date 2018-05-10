Пять мифов про то, как увеличить пенсию. Увы, это только слухи

Пенсии у нас небольшие и совершенно понятно, что любые варианты ее увеличения активно обсуждаются. К сожалению, большинство слухов о повышении пенсии — это только слухи и не более того. В ОПФР по Самарской области сделали подборку самых популярных мифов про пенсию.

Миф № 1. Прибавка за стаж

Ходят слухи, что прибавка к пенсии положена за длительный стаж (40 и более лет) или длительное совместное проживание в браке.

Увы, это не так. Отдельные доплаты за длительный стаж не предусмотрены законом.

Когда гражданин обращается за назначением пенсии, все его права (стаж, заработная плата, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие социально значимые периоды), сразу учитываются при первоначальном расчете пенсии. При этом специалист ПФР выбирает наиболее выгодный для гражданина вариант расчета пенсии, при котором ее размер будет больше.

Если после выхода на заслуженный отдых пенсионер продолжает работать, в августе его ждет традиционный беззаявительный перерасчет страховой пенсии. В дальнейшем никакие льготы и доплаты за длительный страховой стаж законом не положены.

Миф № 2. Повышение из-за МРОТ

По слухам, при повышении МРОТ повысят заодно прожиточный минимум, а значит и доплату до прожиточного минимума.

Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для региона на год. Увеличение этой суммы в связи с повышением МРОТ не планируется. Неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых меньше ПМП, предоставляется социальная доплата к пенсии до этой суммы. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды регулярных выплат: пенсия, ЕДВ (включая стоимость НСУ), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры соцподдержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Миф № 3. Про пенсионные накопления

Говорят, что все пенсионеры могут получить пенсионные накопления.

На самом деле не все, а только те, у кого есть накопительная пенсия. Большинство наших граждан получаетстраховую пенсию. Эта пенсия складывается из пенсионных прав, заработанных за всю трудовую жизнь. Но после реформы 2002 года в пенсионной системе появился накопительный элемент. У старшего поколения все взносы шли на формирование страховой пенсии, а у граждан 1967 г.р. и моложе часть взносов направлялась на формирование накопительной пенсии. В течение короткого периода времени с 2002 по 2004 год накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953-1966 г.р. и женщин 1957-1966 г.р.

Для получения накопительной пенсии необходимо соблюдение двух условий: достижение пенсионного возраста и наличие пенсионных накоплений (еще раз, речь о мужчинах 1953-1966 г.р. и женщинах 1957-1966 г.р., а также гражданах 1967 г.р. и моложе).

Если, к несчастью, человек не дожил до назначения накопительной пенсии, его накопления могут получить правопреемники (в первую очередь родители, супруги, дети).

Миф № 4. Зарплата 90-х годов

Ходят слухи, что для расчета пенсии взяли самые «плохие» пять лет из 1990-х годов, а последние годы, когда зарплата была получше, не посчитали.

Посчитали. При расчете пенсии учитываются все пенсионные права за всю трудовую жизнь. Но учитываются они по тому принципу, который действовал в период, когда эти права зарабатывались. Пенсионные права, заработанные до пенсионной реформы 2002 года, учитываются по стажу и заработку. Именно поэтому справка о заработной плате требуется за любые пять лет2002 года. Этот период можно учесть также по данным за 2000-2001 гг., которые имеются в ПФР.

После 2002 года учитываются страховые взносы, которые уплачивал работодатель.

После 2015 года — пенсионные права учитываются в баллах. Для удобства будущих пенсионеров, все их пенсионные права уже сегодня учтены в баллах. До назначения пенсии свое количество баллов можно узнать в личном кабинете на сайте ПФР. После назначения пенсии в личном кабинете будет уже информация о назначенной пенсии.

Миф № 5. Доплата за детей

По слухам, за воспитание детей положена доплата к пенсии.

Это не совсем так. Уход за детьми в нашей пенсионной системе оценивается в баллах. Учесть можно по 1,5 года ухода за четырьмя детьми. Год ухода за 1 ребенком стоит 1,8 балла (за 1,5 года — 2,7 балла), за 2 ребенком — 3,6 балла (за 1,5 года — 5,4 балла), за 3 и 4 ребенком — 5,6 балла (за 1,5 года — по 8,1 балла).

У гражданина есть право выбора — использовать при расчете пенсии пенсионные права за работу или за уход за ребенком. Если принято решение учесть такой период как уход за ребенком, это время исключается из страхового стажа. При назначении пенсии специалисты Пенсионного фонда оценивают все варианты и применяют наиболее выгодный.