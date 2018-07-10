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На сколько подорожала жизнь: данные Росстата

Цены в России за месяц в среднем повысились на полпроцента. С начала года повышение составило 2,1%. Такие данные приводит Росстат.

Подорожали сахар, бензин, турпутевки в Грецию. Зато при этом подешевели яйца, мобильники и ритуальные услуги.

Рост цен

Индекс потребительских цен, в процентах:

 

Июнь 2018

к маю 2018

к декабрю 2017

к июню 2017

Индекс потребительских цен

100,5

102,1

102,3

В том числе на:

 

 

 

продовольственные товары

100,4

102,2

99,8

непродовольственные товары

100,4

102,3

103,7

услуги

100,7

101,7

104,1

Продукты

В июне среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Зато цены на яйца снизились.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, в процентах:

 

                                    Июнь 2018

к маю 2018

к декабрю 2017

к июню 2017

Продовольственные товары без алкогольных напитков

100,4

102,3

99,6

хлеб и хлебобулочные изделия

100,3

101,2

102,2

крупа и бобовые

100,4

96,1

89,9

макаронные изделия

99,9

99,1

98,0

мясо и птица

101,7

101,0

99,8

рыба и морепродукты 

100,3

101,8

104,2

молоко и молочная продукция

99,8

100,4

102,3

масло сливочное

99,9

100,3

102,7

масло подсолнечное

100,0

99,3

97,7

яйца куриные

95,4

94,3

100,7

сахар-песок

104,6

114,4

93,1

плодоовощная продукция

100,6

113,7

90,2

Алкогольные напитки

100,1

100,8

101,4

Промтовары

В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок – на 1,8-2,1%, дизельное топливо – на 1,9%.

Второй месяц подряд отмечается повышение цен на отдельные виды строительных материалов. Так, в июне металлочерепица стала дороже на 1,7%, цемент тарированный – на 1,5%, пиломатериалы – на 1,3%, еврошифер и кирпич красный – на 0,9% и 0,7% соответственно.

А вот компьютеры, телевизоры и мобильники подешевели.

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в процентах:

Непродовольственные товары

Июнь 2018

к маю 2018

к декабрю 2017

к июню 2017

Ткани

100,1

100,9

102,3

Одежда и белье

100,0

100,5

102,5

Трикотажные изделия

100,0

100,5

102,7

Обувь

99,9

100,4

102,8

Моющие и чистящие средства

100,2

100,7

100,7

Табачные изделия

101,0

105,2

109,7

Электротовары и другие бытовые приборы

100,3

101,3

101,6

Телерадиотовары

99,7

98,8

98,3

Стройматериалы

100,6

102,5

104,3

Бензин автомобильный

102,1

109,4

112,3

Медикаменты

100,3

102,0

99,7

Услуги

В июне выросла стоимость билетов на поезда дальнего следования на 18,9%, на авиабилеты – на 5,5%.

В группе услуг туризма и отдыха на 6,0-7,9% дороже стали обходиться путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России,  а также проживание в гостинице, на 3,3% – поездки в Грецию, на 3,1% – туры на отдых в Испании.

Одновременно на 0,1-0,5% снизилась стоимость проживания в студенческом общежитии, занятий на курсах иностранных языков, отдельных видов ритуальных услуг, а также плата за пользование потребительским кредитом.

Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг, в процентах:

Услуги

Июнь 2018

к маю 2018

к декабрю 2017

к июню 2017

ЖКХ

100,1

100,5

104,4

Медицинские

100,3

102,5

105,0

Пассажирского транспорта

104,3

105,8

104,0

Связи

100,2

101,3

102,6

Организаций культуры

100,3

101,3

103,9

Санаторно-оздоровительные

107,1

108,5

107,2

Дошкольного воспитания

100,1

101,9

103,6

Образования

100,0

100,3

107,8

Бытовые

100,2

101,3

102,7

Зарубежного туризма

101,9

106,4

109,6

Физкультуры и спорта

100,1

100,9

103,3

Страхования

99,6

98,8

98,3

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