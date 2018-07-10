На сколько подорожала жизнь: данные Росстата

Цены в России за месяц в среднем повысились на полпроцента. С начала года повышение составило 2,1%. Такие данные приводит Росстат.

Подорожали сахар, бензин, турпутевки в Грецию. Зато при этом подешевели яйца, мобильники и ритуальные услуги.

Рост цен

Индекс потребительских цен, в процентах:

Июнь 2018 к маю 2018 к декабрю 2017 к июню 2017 Индекс потребительских цен 100,5 102,1 102,3 В том числе на: продовольственные товары 100,4 102,2 99,8 непродовольственные товары 100,4 102,3 103,7 услуги 100,7 101,7 104,1

Продукты

В июне среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Зато цены на яйца снизились.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, в процентах:

Июнь 2018 к маю 2018 к декабрю 2017 к июню 2017 Продовольственные товары без алкогольных напитков 100,4 102,3 99,6 хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 101,2 102,2 крупа и бобовые 100,4 96,1 89,9 макаронные изделия 99,9 99,1 98,0 мясо и птица 101,7 101,0 99,8 рыба и морепродукты 100,3 101,8 104,2 молоко и молочная продукция 99,8 100,4 102,3 масло сливочное 99,9 100,3 102,7 масло подсолнечное 100,0 99,3 97,7 яйца куриные 95,4 94,3 100,7 сахар-песок 104,6 114,4 93,1 плодоовощная продукция 100,6 113,7 90,2 Алкогольные напитки 100,1 100,8 101,4

Промтовары

В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок – на 1,8-2,1%, дизельное топливо – на 1,9%.

Второй месяц подряд отмечается повышение цен на отдельные виды строительных материалов. Так, в июне металлочерепица стала дороже на 1,7%, цемент тарированный – на 1,5%, пиломатериалы – на 1,3%, еврошифер и кирпич красный – на 0,9% и 0,7% соответственно.

А вот компьютеры, телевизоры и мобильники подешевели.

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в процентах:

Непродовольственные товары Июнь 2018 к маю 2018 к декабрю 2017 к июню 2017 Ткани 100,1 100,9 102,3 Одежда и белье 100,0 100,5 102,5 Трикотажные изделия 100,0 100,5 102,7 Обувь 99,9 100,4 102,8 Моющие и чистящие средства 100,2 100,7 100,7 Табачные изделия 101,0 105,2 109,7 Электротовары и другие бытовые приборы 100,3 101,3 101,6 Телерадиотовары 99,7 98,8 98,3 Стройматериалы 100,6 102,5 104,3 Бензин автомобильный 102,1 109,4 112,3 Медикаменты 100,3 102,0 99,7

Услуги

В июне выросла стоимость билетов на поезда дальнего следования на 18,9%, на авиабилеты – на 5,5%.

В группе услуг туризма и отдыха на 6,0-7,9% дороже стали обходиться путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, а также проживание в гостинице, на 3,3% – поездки в Грецию, на 3,1% – туры на отдых в Испании.

Одновременно на 0,1-0,5% снизилась стоимость проживания в студенческом общежитии, занятий на курсах иностранных языков, отдельных видов ритуальных услуг, а также плата за пользование потребительским кредитом.

Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг, в процентах: