На сколько подорожала жизнь: данные Росстата

Цены в России за месяц в среднем повысились на полпроцента. С начала года повышение составило 2,1%. Такие данные приводит Росстат.
Подорожали сахар, бензин, турпутевки в Грецию. Зато при этом подешевели яйца, мобильники и ритуальные услуги.
Рост цен
Индекс потребительских цен, в процентах:
Июнь 2018
к маю 2018
к декабрю 2017
к июню 2017
Индекс потребительских цен
100,5
102,1
102,3
В том числе на:
продовольственные товары
100,4
102,2
99,8
непродовольственные товары
100,4
102,3
103,7
услуги
100,7
101,7
104,1
Продукты
В июне среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Зато цены на яйца снизились.
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, в процентах:
Июнь 2018
к маю 2018
к декабрю 2017
к июню 2017
Продовольственные товары без алкогольных напитков
100,4
102,3
99,6
хлеб и хлебобулочные изделия
100,3
101,2
102,2
крупа и бобовые
100,4
96,1
89,9
макаронные изделия
99,9
99,1
98,0
мясо и птица
101,7
101,0
99,8
рыба и морепродукты
100,3
101,8
104,2
молоко и молочная продукция
99,8
100,4
102,3
масло сливочное
99,9
100,3
102,7
масло подсолнечное
100,0
99,3
97,7
яйца куриные
95,4
94,3
100,7
сахар-песок
104,6
114,4
93,1
плодоовощная продукция
100,6
113,7
90,2
Алкогольные напитки
100,1
100,8
101,4
Промтовары
В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок – на 1,8-2,1%, дизельное топливо – на 1,9%.
Второй месяц подряд отмечается повышение цен на отдельные виды строительных материалов. Так, в июне металлочерепица стала дороже на 1,7%, цемент тарированный – на 1,5%, пиломатериалы – на 1,3%, еврошифер и кирпич красный – на 0,9% и 0,7% соответственно.
А вот компьютеры, телевизоры и мобильники подешевели.
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в процентах:
Непродовольственные товары
Июнь 2018
к маю 2018
к декабрю 2017
к июню 2017
Ткани
100,1
100,9
102,3
Одежда и белье
100,0
100,5
102,5
Трикотажные изделия
100,0
100,5
102,7
Обувь
99,9
100,4
102,8
Моющие и чистящие средства
100,2
100,7
100,7
Табачные изделия
101,0
105,2
109,7
Электротовары и другие бытовые приборы
100,3
101,3
101,6
Телерадиотовары
99,7
98,8
98,3
Стройматериалы
100,6
102,5
104,3
Бензин автомобильный
102,1
109,4
112,3
Медикаменты
100,3
102,0
99,7
Услуги
В июне выросла стоимость билетов на поезда дальнего следования на 18,9%, на авиабилеты – на 5,5%.
В группе услуг туризма и отдыха на 6,0-7,9% дороже стали обходиться путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, а также проживание в гостинице, на 3,3% – поездки в Грецию, на 3,1% – туры на отдых в Испании.
Одновременно на 0,1-0,5% снизилась стоимость проживания в студенческом общежитии, занятий на курсах иностранных языков, отдельных видов ритуальных услуг, а также плата за пользование потребительским кредитом.
Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг, в процентах:
Услуги
Июнь 2018
к маю 2018
к декабрю 2017
к июню 2017
ЖКХ
100,1
100,5
104,4
Медицинские
100,3
102,5
105,0
Пассажирского транспорта
104,3
105,8
104,0
Связи
100,2
101,3
102,6
Организаций культуры
100,3
101,3
103,9
Санаторно-оздоровительные
107,1
108,5
107,2
Дошкольного воспитания
100,1
101,9
103,6
Образования
100,0
100,3
107,8
Бытовые
100,2
101,3
102,7
Зарубежного туризма
101,9
106,4
109,6
Физкультуры и спорта
100,1
100,9
103,3
Страхования
99,6
98,8
98,3