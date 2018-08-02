Что нового ждет россиян в августе

На своем канале в Яндекс.Дзен (подписывайтесь, там самое интересное с «Клерка») рассказываем, какие законы вступают в силу в августе 2018, а также о других важных событиях этого месяца.

Пенсии

С 1 августа 2018 будет произведен беззаявительный перерасчет пенсий пенсионеров, которые работали в 2017 году.

прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

При этом максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами и в денежном эквиваленте составляет 244 руб. 47 коп.

Прозрачный бизнес

1 августа с третьей попытки стартует сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

В нем появятся данные, содержащие информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о ССЧ.

Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением хозяйственных товариществ и обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам.

Госпошлина

С 3 августа увеличивается размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца и водительских прав.

Паспорт вместо 3,5 тысячи будет стоить 5 тысяч рублей, а детям до 14 лет вместо 1,5 тысячи он обойдется в половину стоимости — 2,5 тысячи рублей. За права нового образца нужно будет заплатить 1,5 тысячи рублей, за документ старого образца — 3 тысячи рублей.

3 тысячи рублей нужно будет заплатить за выдачу утраченного или пришедшего в негодность водительского удостоверения, а свидетельство о регистрации транспортного средства будет стоить 1,5 тысячи рублей вместо 800.

Правительство объяснило необходимость повышения стоимости увеличением расходами бюджета на выпуск документов нового образца.

Водка

19 августа вступит в силу приказ Минфина о повышении цен на алкоголь крепостью выше 28 градусов.

В частности, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью выше 38 до 39 процентов включительно увеличена на четыре рубля и составит 205 рублей.

Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости.

Напомним, в настоящее время минимальная розничная цена на водку крепостью 40 процентов составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38 процентов — 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.

Ж/д билеты

Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи(ранее указывалось московское время).

Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года.

В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов РФ.

Источник: канал «Клерка» в Яндекс.Дзен

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