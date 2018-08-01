Как уволиться директору и не попасть под суд

Как показывает практика, при смене директора даже у опытного кадровика начинается волнение: все ли я правильно делаю? Ведь руководитель – это работник с особым статусом, а значит от того, как оформлены документы зависит и настоящее, и будущее компании.

Должность директора подразумевает под собой большую ответственность, поэтому вопрос о том, когда именно новый директор вступает в должность, когда со старого директора снимаются все полномочия (в том числе и ответственность), очень важен.

Существует расхожее мнение: уволить сам себя директор не может. Причем сторонники этой позиции даже приводят в качестве ее подтверждения судебную практику, например: Определение Верховного суда РФ от 22.05.2018 №№ А32-6519/2017, 308-ЭС18-544.

Так ли это на самом деле? Предлагаем разобраться

Согласно пп.3 п.3 ст.40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении. Закон не содержит исключений из списка работников, приказы об увольнении которых подписывает руководитель.

Статья 84.1 Трудового кодекса РФ также определяет, что день увольнения считается последним рабочим днем работника. Это правило распространяется и на руководителя компании. Все полномочия сохраняются за ним вплоть до расторжения трудового договора. Это значит, что приказ о своем увольнении, составленный в последний рабочий день или ранее, директор вправе подписать самостоятельно.

Что же касается вышеназванного судебного решения, то для начала необходимо было бы его изучить. А суть его в следующем: бывшего директора действительно привлекли к ответственности, но не за то, что он сам на себя подписал приказ об увольнении. Претензии проверяющих органов вызвал тот факт, что бывший руководитель забрал трудовую книжку и не оставил об этом подписи в Книге учета движения трудовых книжек, а также сам на себя издал приказ об увольнении в момент, когда он уже не имел на это полномочий. Именно это привело к штрафу, который компания посчитала убытками от действий бывшего руководителя и обратилась в суд для взыскания с него этой суммы, а не сама по себе подпись в приказе.

Таким образом, если прежний директор подпишет приказ о своем увольнении в свой последний рабочий день, а получив на руки трудовую книжку с записью об увольнении, распишется об этом в Книге учета движения трудовых книжек, с точки зрения законодательства все будет правильно.

Подводя итог, перефразируя классика скажем: «Уж сколько раз твердили миру…», что при правильном оформлении кадровых документов Вы избежите и трудовых споров с работниками, и претензий от контролирующих органов!

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