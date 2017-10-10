Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Минтранс сообщил о том, что отправил на регистрацию в Минюст приказ с изменениями в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.
После внесенных поправок в Воздушный кодекс, авиакомпании могут предусматривать следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.
Новым приказом устанавливается минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.
Сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна без взимания дополнительной платы пассажиры смогут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень, после бури негодования общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Вес и габариты рюкзаков будут устанавливаться перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.
В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.
Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не будут включены в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.
Еще одним важным изменением является отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку.
Кроме того, документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе.
Клерку небухгалтерские новости удаются с трудом )) "Не менее 5кг на пассажира" это минимальная норма бесплатного провоза ручной клади.
Вроде все понятно написано, речь о нормах, которые могут установить авиакомпании. Менее 5 кг на человека установить не могут.
А вот это категорически неверно. Потому как максимальный вес как раз Минтранс и не устанавливает
mityai, Вы писали:
Это максимальная норма, не более 5 кг. Все, что свыше - платно.
Над.К, Вы писали:
Почему же? Максимум - 5 кг, остальное - платно. В статье речь о нормах бесплатного провоза багажа, и в данном контексте "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира" звучит так, как будто я не имею права провезти багажа меньше, чем на 5 кило.
Нормы ручной клади и багажа по каждому тарифу устанавливает авиакомпания. Минтранс в авиационных правилах устанавливает только минимумы, ниже которых нормы опускать нельзя. Это и есть минимальный вес, установленный Минтрансом. Он для авиакомпаний, а не для Вас лично
Вспоминается фраза из известного фильма: вроде английский язык у вас придумали, а никто тут на нем не говорит.
Но минимальная для авиакомпании, так как она не может установить меньше. Приказ Минтранса для компаний, поэтому там фигурирует минимальная норма. А то вдруг кому взбрендит сделать ограничение 2 кг