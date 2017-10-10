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Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес

10.10.17 11:33
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С октября Ростехнадзор приступил к проверкам СРО, работающих в строительной сфере. Сейчас, по оценке Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), уже есть основания прекратить деятельность 64 СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд, пишут «Известия».

57 СРО разместили средства компенсационного фонда в недостаточном размере. Кроме того, 7 СРО совсем не предоставили сведения о размещении средств компенсационного фонда на специальных счетах.

Семь регионов, по прогнозам НОСТРОЙ, могут остаться вообще без строительных СРО. Это Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская и Смоленская области. Если проблему не решить, то строительство в регионах может остановиться.

— Работать могут только члены СРО, но, согласно существующим нормам, возможно только членство в СРО своего региона, из-за этой правовой коллизии в регионах, оставшихся без СРО, работать никто не сможет, — объяснил генеральный директор ООО «Экспертная инжиниринговая компания», вице-президент Российской палаты строительных экспертов MRICS Сергей Должников.

По его словам, система саморегулирования до сих пор полноценно не заработала. Наряду со СРО, которые работают прозрачно, есть значительное количество организаций, умудряющихся терять взносы.

— Давно должны работать прокуратура и следственные органы, а пока мы продолжаем платить взносы. Я член двух СРО, а что они делают с нашими деньгами? Куда их девают? Руководство недобросовестных СРО уходит от ответственности, а страдают строители, которые лишаются допуска к работам и вынуждены искать новые СРО и заново платить взносы, — рассказал Сергей Должников.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
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Аноним
, Белгород
С

Аноним, Вы писали:

СРО - это афера государственного масштаба. 

 Согласна на 101 %. Еще один вариант отъема денег из бизнеса и ненужный контроль. Знаю не понаслышке. Надо вводить в штат еще специалистов только для взаимоотношений с СРО.

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Аноним
, Тольятти

эти СРО давно отменить пора. МММ отдыхает. Это было всегда понятно , что непонять куда платим взнос и членские взносы... как будто они пытались регулировать что-то и когда-то. Сбор денег.

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