Почем ПФР продает пенсионные баллы?

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Если пенсионных баллов не хватает, чтобы спокойно выйти на заслуженный отдых, их можно докупить.

Напомним, для получения страховой пенсии в 2017 году требуется 11,4 балла.

Решить проблему недобора пенсионных баллов помогут добровольные взносы. Для этого достаточно вступить в добровольные правоотношения по ОПС, пояснили в ОПФР по Алтайскому краю.

Добровольно вступить в правоотношения по ОПС могут:

граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя; физлица в целях уплаты страховых взносов за другое физлицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем; застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но не более 8-кратного размера МРОТ; физлица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в соответствии с законом № 167-ФЗ (т.е. они не трудоустроены).

Расчет сумм добровольных страховых взносов идет в календарном исчислении и зависит от размера МРОТ, установленного на начало финансового года.

Например: при регистрации с 1 января 2017 года добровольно вступившему в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию плательщику необходимо уплатить не менее 46,8 тыс. руб., тогда он заработает 2,05 балла.

Если же регистрация осуществлена с 1 сентября 2017 года, размер уплаты составит не менее 15,6 тыс. руб., а размер заработанных пенсионных баллов будет равен 0,68.

Кроме того, периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для плательщиков не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости (или 7,5 лет).