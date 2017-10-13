Клерк.Ру
 
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Лекарства можно будет купить через интернет. Но не все

13.10.17 11:31
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.

Продавать можно будет безрецептурные лекарства для медицинского и ветеринарного применения, но только аптечным организациям. 

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. В этих целях предлагается внести изменение в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Кроме того, возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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