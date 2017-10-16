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Главбух начислял себе двойную зарплату и похищал средства ФСС

16.10.17 11:29
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Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из районных больниц.

Он обвиняется в мошенничестве и подделке официального документа.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год он, путем подделки бухгалтерской документации, осуществлял хищение денежных средств ФСС, выделенных медицинскому учреждению для осуществления выплат по беременности и родам. Кроме того, главный бухгалтер незаконно начислял себе «двойную» заработную плату.

Общая сумма похищенных в результате преступных действий денежных средств составила около 1 млн рублей, передает Генпрокуратура.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Izem
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Над.К
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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