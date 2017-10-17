Госслужащие уходят на пенсию позже

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С 01.01.2017 в связи с изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости гражданам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы (госслужащих) – ежегодно на 6 месяцев до достижения 65 лет мужчинами и 63 лет женщинами.

Таким образом, общеустановленный пенсионный возраст (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин) увеличится на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Повышению также подлежит возраст, с которого может быть назначена досрочная страховая пенсия по старости.

При этом увеличение пенсионного возраста на соответствующее количество месяцев зависит от года, в котором у гражданина возникает право на назначение страховой пенсии по старости.

Так, в случае возникновения права на пенсию у лиц из числа госслужащих в 2017 году, страховая пенсия по старости может быть назначена не ранее, чем через 6 месяцев после наступления такого права, в 2018 году - не ранее, чем через 1 год, в 2019 году – не ранее чем через 1 год и 6 месяцев и т.д.

Принципиально важно, что правила повышения пенсионного возраста распространяются только на действующих госслужащих. В случае прекращения работы в качестве госслужащего оснований для повышения возраста при назначении страховой пенсии не имеется.