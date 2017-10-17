Как вырастут оклады федеральных госслужащих

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Минтруд подготовил проект указа президента о повышении с 01.01.2018 окладов федеральных госслужащих на 4%.

«Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 января 2018 г. на 4 процента», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что последний раз индексация окладов федеральных госслужащих была произведена в октябре 2013 года в 1,055 раза.

Кроме того, на портале НПА также опубликован проект постановления Правительства о повышении в 1,04 раза, или на 4%, окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.