Кто предлагает компенсировать пенсионерам недоиндексацию выплат

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают компенсировать пенсионерам недоиндексацию пенсий. Законопроект был внесен в Госдуму вчера.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана восстановить социально-экономическую справедливость в отношении пенсионеров путём выплат им средств, недополученных с 2015 года вследствие принятия решений об усечённой индексации пенсионных пособий на период экономического кризиса.

Законопроект явно популистский и рассчитывать на его принятие не стоит. В Пенсионном фонде явно не найдется лишнего триллиона рублей, ведь в финансово-экономическом обосновании авторы проекта пишут о том, что для реализации законопроекта потребуется «не более 963,1 миллиардов рублей».