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Кто предлагает компенсировать пенсионерам недоиндексацию выплат

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают компенсировать пенсионерам недоиндексацию пенсий. Законопроект был внесен в Госдуму вчера.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана восстановить социально-экономическую справедливость в отношении пенсионеров путём выплат им средств, недополученных с 2015 года вследствие принятия решений об усечённой индексации пенсионных пособий на период экономического кризиса.

Законопроект явно популистский и рассчитывать на его принятие не стоит. В Пенсионном фонде явно не найдется лишнего триллиона рублей, ведь в финансово-экономическом обосновании авторы проекта пишут о том, что для реализации законопроекта потребуется «не более 963,1 миллиардов рублей».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Иркутск

действительно: о детях заботимся а о пенсионерах позабыли ведь они списанный материал. Поддерживаю "Справедливую Россию" в этом полностью. Почему-то на пенсионерах решили съэкономить в пользу чего-то.

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