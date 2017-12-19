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Большинство предпринимателей сталкивались со взяточничеством

Почти 80% опрошенных российских предпринимателей сталкивались с коррупцией за последние полгода, пишет «Интерфакс».

Таковы данные Торгово-промышленной палаты РФ, которая провела опросе среди 10 тыс. представителей бизнеса, главным образом, малого.

При этом участники анонимного опроса под названием «Бизнес-барометр коррупции» сообщили, что после жалоб на чиновников в правоохранительные органы у каждой десятой фирмы-жалобщика начинались неприятности, оно оказывалось в сложной ситуации.

Тройка наиболее коррумпированных направлений, с которыми сталкиваются предприниматели, по данным опроса, не изменилась за последние полгода: получение разрешений (47%), контроль за предпринимательской деятельностью (37%), государственные муниципальные закупки (32%).

Кроме того, отмечается рост коррупции в направлении по выполнению санитарно-эпидемиологических норм (с 20% до 25%).

Число предпринимателей, полагающих, что уровень коррупции за последний год не изменился, возросло на 10% и составило 36% среди всех опрошенных.

Вместе с тем больше стало тех, кто заметил снижение уровня коррупции (25%) и тех, кто увидел его повышение (21%).

В опросе ТПП приняли участие 10 438 предпринимателей из малого (42%), микро, среднего и крупного (4,7%) бизнеса, а также 13% индивидуальных предпринимателей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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