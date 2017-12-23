Приставы нашли должника в очереди за айфоном

Судебные приставы Новосибирской области разыскали неплательщика кредитов в очереди за смартфоном, после чего взыскали с него порядка 120 тыс. рублей задолженности.

Мужчина задолжал эти деньги кредитной организации, но возвращать взятое взаймы не собирался.

Скрывающегося гражданина удалось найти в ходе исполнительных действий. Стало известно, что должник пойдёт покупать новый смартфон за деньги, которые он «в чёрную» получил от разработки сайта для коммерческой организации.

Встреча приставов и гражданина произошла в очереди в кассу. Радостный должник сжимал в руках выписку на получение IPhone X.

Однако судебные приставы в корне изменили его планы.

Осознавая, что деваться ему некуда, гражданин погасил накопившуюся задолженность прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Неплательщик признался, что его сжигает стыд: он давно решил, что кредит с него никто не сможет взыскать, так как официально должник не работает. «Никогда я ещё так не ошибался», - сказал мужчина, расставаясь с деньгами.