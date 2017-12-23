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Приставы нашли должника в очереди за айфоном

Судебные приставы Новосибирской области разыскали неплательщика кредитов в очереди за смартфоном, после чего взыскали с него порядка 120 тыс. рублей задолженности.

Мужчина задолжал эти деньги кредитной организации, но возвращать взятое взаймы не собирался.
Скрывающегося гражданина удалось найти в ходе исполнительных действий. Стало известно, что должник пойдёт покупать новый смартфон за деньги, которые он «в чёрную» получил от разработки сайта для коммерческой организации.

Встреча приставов и гражданина произошла в очереди в кассу. Радостный должник сжимал в руках выписку на получение IPhone X.

Однако судебные приставы в корне изменили его планы. 
Осознавая, что деваться ему некуда, гражданин погасил накопившуюся задолженность прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Неплательщик признался, что его сжигает стыд: он давно решил, что кредит с него никто не сможет взыскать, так как официально должник не работает. «Никогда я ещё так не ошибался», - сказал мужчина, расставаясь с деньгами.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
natalisa51
 Зачем давать кредиты таким людям. ? Есть такие люди, которые и доход имеют , но живут по принципу . Беру чужие,а отдавать свои приходится! Не давать таким-это диагноз и никакие законы не помогут...
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Аноним
, Саратов
Сами дали кредит. Ни кто их не заставлял давать кредит. Жажда НАЖИВЫ заставляет их давать кредиты. Халявы хотят. Работать не хотят.
Сами дают кредиты, сами потом ноют, что им не отдают. 

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Аноним
"""Неплательщик признался, что его сжигает стыд: """"
А вот у судебных приставов нет ни Стыда, ни Совести, ни Чести. Прям как у судей и депутатов.
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