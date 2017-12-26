Клерк.Ру
Новости для директора

Новый сбор с кинотеатров: за и против

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести неналоговый платеж со всех фильмов в размере 3% от стоимости билета в кинотеатре.

За основу был взят опыт Франции, где подобный сбор уже существует и составляет 12%.

Поддерживают ли эту идею наши читатели, выясним в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Поддерживаете ли вы идею введения сбора с фильмов в размере 3%?

Ключевые слова: кино, кинотеатр, неналоговые платежи

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
3 мнения
Аватар
Аноним

А где вариант "Нет. Деньги все равно профукают, хорошего кина больше не станет"?

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Придумали очередной неналоговый платеж
 
Новости директору
 
Минкультуры предложило пускать в кино и театры по паспорту
 
Бухгалтеру
 
Пять фильмов про клерков. Посмейтесь вечерами в будни
 
Бухгалтеру
 
Лучшие кинофильмы о бухгалтерах
 

×
×