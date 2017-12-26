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Путин: Правительство решило все стоявшие перед экономикой вопросы

Правительство РФ решило все стоявшие перед российской экономикой вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Кабмина.

Говоря о пятилетии нынешнего состава кабмина, президент отметил, что «это были годы сложные — и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей».

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что правительству удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен и то, что российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию.

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