Гостиницы классифицируют к 2021 году

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристической индустрии.

Документ вводит общероссийские стандарты классификации объектов туриндустрии и предусматривает поэтапное их введение в период до 2021 года, пишет «Парламентская газета». Законопроект в первом чтении был принят 23 апреля прошлого года.

Ко второму чтению проект был дополнен положением о федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию, а также уточнена административная ответственность за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определённой категории или деятельности, связанной с использованием гостиницы определённой категории, не соответствующей указанной в свидетельстве.



Кроме того, установлена административная ответственность за нарушения аккредитованных организаций, которые осуществляют классификацию.