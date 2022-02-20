На отказ в принятии новых купюр можно пожаловаться в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупреждает продавцов: любой отказ в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности купюр 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как нарушение прав потребителя.

Это нарушение может повлечь административную ответственность, установленную частью 2 статьи 14.8 КоАП («включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей») или частью 4 этой же статьи («неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг)») с наложением на виновных лиц административного штрафа, максимальный размер которого для юридических лиц может составлять до пятидесяти тысяч рублей.

В связи с появлением информации в СМИ об отказах потребителям под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца, Роспотребнадзор с 18 по 25 января открывает Всероссийскую горячую линию. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.



Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».