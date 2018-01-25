Когда госслужащие могут оформить пенсию в 2018

Сегодня общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

С января 2017 вступили в действие новые правила выхода на пенсию для государственных гражданских и муниципальных служащих, напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.

Требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для них будет увеличиваться ежегодно начиная с 01.01.2017 на 6 месяцев и к 2027 году достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин к 2032 году.

Изменения коснулись лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы и должности государственной гражданской службы субъектов РФ, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней.

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости действует только на период замещения указанных должностей. После увольнения с госслужбы, при условии достижения пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости в порядке, установленном для всех граждан.

Если гражданин устраивается на гражданскую службу после назначения пенсии, то выплата пенсии не прекращается.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста с 1 января 2017 года увеличивается стаж государственной гражданской службы, дающий право на установление дополнительной выплаты к пенсии по выслуге лет госслужащим. Стаж госслужбы будет увеличиваться начиная с 01.01.2017 ежегодно на 6 месяцев с 15 лет и в 2026 году составит 20 лет.