Во сколько обойдется государству ускоренное повышение МРОТ

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что майское повышение МРОТ потребует дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей, – приводит слова министра пресс-служба Минтруда. – Из них объем средств федерального бюджета – 7,5 млрд рублей, региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 млрд рублей».

Дополнительные затраты внебюджетных организаций составят 22,7 млрд рублей.

Майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников коммерческого сектора.

В январе 2018 года Президент России Владимир Путин предложил довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года. Ранее планировалось, что МРОТ и прожиточный минимум уравняются с 1 января 2019 года.



Сейчас МРОТ составляет 9 489 рублей, а с 1 мая он будет равен 11 163 рублям.