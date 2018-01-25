Ресурсоснабжающим организациям дадут 3 месяца на переход к прямым договорам

В законодательстве пропишут 3-месячный срок для перехода ресурсоснабжающей организации на систему заключения прямых договоров с собственниками, сообщает «Парламентская газета».

Такую поправку в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс поддержал 25 января Комитет Госдумы по ЖКХ и рекомендовал принять её во время рассмотрения документа во втором чтении.

Инициатива о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО) была принята Госдумой в первом чтении 6 декабря 2017 года.

Сейчас управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлении коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом, отмечают парламентарии, посредник «не получает какого-либо вознаграждения» за подобного рода деятельность.



Вместе с тем управляющие организации должны изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им долгов, то есть долгов конечных потребителей — собственников и пользователей помещений. Это, по мнению парламентариев, влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме, а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести к банкротству таких организаций.



Поэтому законопроект предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами. Согласно документу, договоры будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений домов в случае, если такое решение примет общее собрание собственников. Согласно ещё одной, поддержанной на комитете поправке, такое собрание будет проводиться не реже одного раза в год.



Кроме того, РСО могут отказаться от договора с управляющей компанией в одностороннем порядке. Причиной может стать задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате. О заключении или расторжении договора между жильцами и РСО будет необходимо предупреждать орган государственного жилищного надзора с тем, чтобы не появилось двойных квитанций.