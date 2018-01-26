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Когда начнут маркировать обувь

С 1 июня 2018 года стартует эксперимент по маркировке обуви, который продлится до 31 декабря 2018 года.

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории Российской Федерации» подготовлен Минпромторгом и опубликован на сайте проектов НПА.

Минпромторгом будет определен перечень товаров в соответствии с ТНВД ЕЭС, которые будут подлежать маркировке.

Кроме того, будут составлены правила маркировки обуви средствами идентификации, в том числе виды используемых в эксперименте средств идентификации, структура наносимых кодов.

Также в методических рекомендациях Минпромторга будет определен порядок подачи заявки на участие в эксперименте, порядок регистрации участников эксперимента в информационной системе.

Результаты эксперимента позволят сформировать экономическое обоснование для введения в последующем обязательной маркировки указанных товаров, отмечается в пояснительной записке к проекту.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Самара
Авторы новости могли бы указать цель сия эксперимента и ожидаемые результаты, получить комментарии. Интересно. Но с телефона на законопроект долго переходит
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Авторы новости могли бы указать цель сия эксперимента и ожидаемые результаты, получить комментарии. Интересно. Но с телефона на законопроект долго переходит

 Так указано: "Результаты эксперимента позволят сформировать экономическое обоснование для введения в последующем обязательной маркировки указанных товаров".

И цель, и результаты.


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Аноним

На примере с чиповкой шуб выяснилось, что проверяющие могут прийти в любой магазин и конфисковать шубы без чипов. Видимо шубы бесплатно уже приобрели, теперь приобуться бы надо :(

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