Когда начнут маркировать обувь

С 1 июня 2018 года стартует эксперимент по маркировке обуви, который продлится до 31 декабря 2018 года.

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории Российской Федерации» подготовлен Минпромторгом и опубликован на сайте проектов НПА.

Минпромторгом будет определен перечень товаров в соответствии с ТНВД ЕЭС, которые будут подлежать маркировке.

Кроме того, будут составлены правила маркировки обуви средствами идентификации, в том числе виды используемых в эксперименте средств идентификации, структура наносимых кодов.

Также в методических рекомендациях Минпромторга будет определен порядок подачи заявки на участие в эксперименте, порядок регистрации участников эксперимента в информационной системе.

Результаты эксперимента позволят сформировать экономическое обоснование для введения в последующем обязательной маркировки указанных товаров, отмечается в пояснительной записке к проекту.