Резервный фонд официально прекратил существование

С 1 февраля Резервный фонд России официально прекратил существование — ровно через десять лет после его создания.

Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о фонде утратила силу, а из других статей исключили упоминания о нем.

Фактически же Резервного фонда нет уже месяц, пишет РИА Новости. Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний триллион рублей, остатки на счетах на 1 января были обнулены. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы бюджета пойдут в Фонд национального благосостояния. Из него же, согласно бюджетному правилу, министерство будет финансировать дефицит бюджета.

Идея создания государственной «подушки безопасности» на случай падения цен на нефть принадлежала бывшему министру финансов Алексею Кудрину. Разработанный механизм, с одной стороны, аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой — был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты. Для этих целей в 2004 году создали Стабилизационный фонд, а с 1 февраля 2008-го разделили его на ФНБ и Резервный. По оценкам большинства экспертов, накопленные запасы не только помогли России пережить мировой кризис — 2008 без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.

По информации Минфина, на 1 января объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, или 65,15 миллиарда долларов. Планируется, что в этом году фонд пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, которую Минфин купил на рынке.

Согласно закону о бюджете, 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будут восполнять из резервов. Однако глава Минфина Антон Силуанов признавал, что при сохранении благоприятной конъюнктуры — если цены на нефть останутся на нынешнем уровне — его ведомство не только откажется от трат из ФНБ, но и сможет пополнить его на три процента ВВП.