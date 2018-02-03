АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов

Агентство по страхованию вкладов опубликовало информацию об оспаривании неправомерных сделок по вкладам физических лиц в ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк».

АСВ утверждает, что на основании сведений из банковских информационных систем (эти данные были сформированы в период деятельности бывшего руководства банков) было обнаружено значительное количество сомнительных операций по снятию физическими лицами денежных средств со своих счетов (вкладов), имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим. Такие операции Агентство оспаривает в суде. О том, как это происходит, мы писали в материале «АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка».

В комментариях к нашему материалу пользователи писали, что массовые судебные иски предъявлены клиентам Татфондбанка и ИнтехБанка. С них требуют их собственные деньги, которые они сняли со своих вкладов незадолго до "кончины" банков. При этом требования доходят до абсурда - требуют вернуть деньги, которые и так были отданы банку, потому что одновременно со снятием денег с вклада, открывался другой вклад, куда гражданин вносил часть снятых сумм.

АСВ обнаружил эти массовые схемные операции и утверждает, что проводились они в более чем 150 кассах банков, в них участвовали сотни физических лиц и были задействованы более тысячи их лицевых счетов.

Суть схемы была проста: оформляя закрытие вклада (счета) средства полностью клиенту не выдавались, на остаток открывался новый вклад (счет) на меньшую сумму. Реально на руки гражданам выдавались суммы, составляющие разницу между снятыми и якобы вновь внесенными средствами.

Агентство обещает откорректировать заявленные в судах требования с учетом выявленных обстоятельств. И обещает, что вкладчики, вовлеченные в подобные схемы действиями сотрудников банков и введенные ими в заблуждение, не пострадают.

Однако от взысканий снятых денежных средств с физлиц АСВ не собирается отказываться. Так, по операциям выдачи денег со вкладов в АО «Военно-Промышленный банк» агентством подано 39 заявлений об оспаривании сделок по предпочтительному снятию физическими лицами наличных денежных средств через кассу данного банка в ущерб другим кредиторам. Т.е. АСВ будет по прежнему требовать с граждан их собственные деньги. Правда, если общий размер обязательств банка перед гражданином по договорам банковского вклада был меньше суммы страховой выплаты (1,4 млн руб.), снятие им средств со вклада оспариваться не будет.