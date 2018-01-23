АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Вы заработали деньги, положили их в банк, потом сняли и потратили на собственные нужды. Думаете, в этом нет ничего противозаконного?
Один из бывших клиентов лопнувшего банка думал также, но оказалось, что он наивно заблуждается.
Такую невеселую историю пересказала участница нашей группы на Фейсбуке.
Жил был один ИП. Строил жилые домики малой этажности, продавал потихонечку - с того и кормился)
Как-то задумал он стройку новую. Стал искать участок земельный, денежки откладывать. Как собралась сумма не малая (для него) аж 8 миллионов рублей, решил они эти денежки в банк отнести на депозит, до тех пор пока участок подходящий найдет.
Дома страшно.
В ячейку страшно.
На коммерческий расчетный счет страшно.
А вот депозит - это да, самое то и еще процент будет.
Положил значит в банк, радуется. Тут ему предложение одно подвернулось, закрыл он депозит досрочно и снял деньги. На нужды свои нужные пустил.
А тут раз и через две недели у банка лицензию отзывают.
Он еще раз порадовался что вовремя деньги успел забрать.
А не тут-то было, через несколько месяцев приходит исковое заявление ему: вы деньги сняли досрочно, потому что ЗНАЛИ у банка лицензию отберут!!! Предлагаем добровольно, вернуть в банк 8 миллионов, вами, сударь, снятые с вашего же депозита. А мы вам так уж и быть, с барского плеча, сумму застрахованную в размере 1,4 миллиона вернем в порядке живой очереди... ну и в реестр кредиторов включим так уж и быть...
С сентября идет суд. В конце января заседание, на котором скорее всего вынесут решение (ибо откладывать уже не куда). И практика друзья НЕ УТЕШИТЕЛЬНАЯ... почти 100 % в такой ситуации требования удовлетворяют..
Мораль: .....
- Марина Тхашокова
Автор сообщения обещала держать коллег в курсе и поделиться результатом судебного заседания, в котором она выступает защитником ИП.
Так ведь вкладчик имеет право забрать деньги, если знает, что лицензию отзовут.
Банковские операции - один из немногих источников дохода.
Негоже аборигенам получать этот доход.
В этом весь смысл.
Прогнать.
Идиотизм.
Разбой какой-то. Неужели это правда?
У нас в стране вообще законы есть?
Неудивительно, что господа олигархи готовы потерять деньги на западе,
но только бы их в Россию не возвращать, тут видимо по-любому отберут бандиты..
Что-то видимо пора менять в этой стране...
Грустно.
Shure, Вы писали:
все дело в том, получается что в государстве и ест бандиты...
у меня в голове не укладывается, человек заработал честно 8 млн рублей, положил их честно заработанные на депозит и потом снял. И вот это честно заработанные ранее 8 млн. рублей теперь хотят какими то левыми схемами забрать....
Антон Смирнов, Вы писали:
Я хочу сказать, что если в этой истории будет вынесено судебное решение в пользу АСВ,
то мы, господа, реально живём в стране разбоя и рейдерства.
Можно подумать,что работники банка не сняли деньги зная про отзыв лицензии..
Это уже на рэкет банковский.
если уж поддаться ущербной логике АСВ, то пусть докажут, что ИП имел инсайдерскую инфо о крахе банка.
Первые ссылки https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%A1%D0%92&rpt=nnews2&grhow=clutop
Видимо кто-то в АСВ или в ЦБ РФ сильно обиделся на этого ИП за то что-тот не поделился с ним % за своевременное закрытие депозита.
Решение об отзыве лицензии и сам отзыв происходит не моментально по нажатию кнопки, а обсуждается, согласовывается и принимается от нескольких недель, до нескольких месяцев внутри ЦБ РФ и АСВ - поэтому довольно часто нужным людям и компаниям сливают инсайдерскую информацию о времени отзыва, чтобы они успели вывести средства, но соответственно не за "спасибо"....
Ни данных вкладчика, ни имени банка, ни города. Но ничего, всеядные читатели Клерка и это скушают.
mityai, Вы писали:
...Ключевая - Марина Тхашокова
...
за две недели до отзыва лицензии у банка как правило уже большая картотека неоплаченных счетов и снять деньги можно только с откатом на зарплату....
как правило банкротство банков это дележ денег клиентов банка структурами ЦБ и АСВ - если на хвост хорошо наступить сами бегают что бы вернуть....
Так хоть номера дел дайте. Никто почему-то не хочет давать ни тут, ни в ФБ.