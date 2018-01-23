АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Вы заработали деньги, положили их в банк, потом сняли и потратили на собственные нужды. Думаете, в этом нет ничего противозаконного?

Один из бывших клиентов лопнувшего банка думал также, но оказалось, что он наивно заблуждается.

Такую невеселую историю пересказала участница нашей группы на Фейсбуке.

Жил был один ИП. Строил жилые домики малой этажности, продавал потихонечку - с того и кормился)

Как-то задумал он стройку новую. Стал искать участок земельный, денежки откладывать. Как собралась сумма не малая (для него) аж 8 миллионов рублей, решил они эти денежки в банк отнести на депозит, до тех пор пока участок подходящий найдет.

Дома страшно.

В ячейку страшно.

На коммерческий расчетный счет страшно.

А вот депозит - это да, самое то и еще процент будет.

Положил значит в банк, радуется. Тут ему предложение одно подвернулось, закрыл он депозит досрочно и снял деньги. На нужды свои нужные пустил.

А тут раз и через две недели у банка лицензию отзывают.

Он еще раз порадовался что вовремя деньги успел забрать.

А не тут-то было, через несколько месяцев приходит исковое заявление ему: вы деньги сняли досрочно, потому что ЗНАЛИ у банка лицензию отберут!!! Предлагаем добровольно, вернуть в банк 8 миллионов, вами, сударь, снятые с вашего же депозита. А мы вам так уж и быть, с барского плеча, сумму застрахованную в размере 1,4 миллиона вернем в порядке живой очереди... ну и в реестр кредиторов включим так уж и быть...

С сентября идет суд. В конце января заседание, на котором скорее всего вынесут решение (ибо откладывать уже не куда). И практика друзья НЕ УТЕШИТЕЛЬНАЯ... почти 100 % в такой ситуации требования удовлетворяют..

Мораль: ..... - Марина Тхашокова

Автор сообщения обещала держать коллег в курсе и поделиться результатом судебного заседания, в котором она выступает защитником ИП.